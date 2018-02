Napról napra emelkedik az esport ázsiója

Az esport versenyidőszaka több fronton is szünetel, vagy éppen véget ért, ám most sem maradtunk hírek nélkül. Helyszínváltozástól kezdve, játékosmozgásokon át virágázó karrierek berekesztéséig akadt minden, ami szem-szájnak ingere, mi pedig előszeretettel csemegéztünk belőlük.

Overwatch

Lezárult az Overwatch League első szakasza, amely január óta zakatolt szüntelenül, de ma már folytatódik is a verseny a második szakasszal. A dobogós helyekért folyó meccseket február 11-én játszották le, melyek főszerepében a London Spitfire, a Houston Outlaws és a New York Excelsior álltak. A 3-1-es győzelmüket követően a londoniak maguk mögött hagyták a Houstont, hogy megmérettethessék magukat az keleti-part ördögeivel.

A mérkőzés ismét a London Spitfire javára dőlt el, ám a New York Excelsior nem adta könnyen a bőrét, hiszen már 2-0-ra is vezettek összesítésbe. A csapatok teljes szettet kihasználva 5 játékon át húzták a szériát, így aztán a legutolsó meccsel dőlt el, ki kapja a legelső meghívót a júniusban elrajtoló rájátszásra. A Spitfire-nek sikerült végrehajtania a reverse sweepet, így 3-2-es összesített eredménnyel ők nyerték meg az Overwatch League aktuális szezonjának első felvonását.

Habár még csak az idény első etapján estünk túl, már most szárnyra kapott a hír, mely szerint a 2. szezonba belépni kívánó csapatoknak akár tripláját kell fizetniük annak az összegnek, akik a kezdetektől fogva érdeklődtek a liga iránt.

A belépést garantáló alapdíj elsőízben sem volt zsebpénznek nevezhető, hiszen 20 millió dollárról beszélünk.

A Blizzard egyelőre annyiban erősítette meg a pletykákat, hogy maguk is úgy látják, hogy az áremelkedés elkerülhetetlen. Az elemzések szerint minimum 35 milliós kiadásra kell számítaniuk azoknak, akik a 2. szezonban csapatot szeretnének indítani a ligában, de ez az összeg felrúghat akár 60 millióra is.

League of Legends

Koppenhágába vándorol az EU LCS fináléja. Alig másfél hónappal az európai döntő előtt szegte fel a fejét a hír, mely szerint Dánia fővárosába, azon belül is a Royal Arénába költözik az esemény. Az április 7 és 8 között lebonyolítandó eseményre, valamint az azzal kéz a kézben járó bónusz programokra (melyekről pontosabb információ még nem áll a rendelkezésünkre), február végétől válnak elérhetővé a jegyek. Korábban azt is megtudtuk, hogy az NA LCS döntőjét Miamiban rendezik majd.

Counter-Strike: Global Offensive

Február elején Magisk vándorolt át az Astralishoz az OpTic Gamingtől, akik végül leszerződtették k0nfigot, Stanislawt és ShahZaMot. Seized a Gambithez, Kjaerbye a North-hoz, NAF a Liquidhez, míg Dennis a Ninjas in Pyjamashoz került. TAZ-t, cajunbot, Xiztet és fitch-t csapataik a kispadra ültették.

A Misfits egy az egyben kivonul a Counter-Strike szférából, melynek egyik fő oka, hogy a korábban működő csapatuk gyakorlatilag teljesen feloszlott.

A Misfits egykori irányítója seangares parkolópályára teszi magát, hogy az elkövetkezendő szezonban kompetitív játék helyett a streamelésre koncentrálhasson, ám kifejezetten várja az ajánlatokat. Végezetül pedig Pasha körül is elindult a mozgolódás. TAZ kispadra kerülésével a híres AWP-s a hírek szerint fontolgatja annak lehetőségét, hogy szakít csapatával, és szabadúszóvá válik.

Túlestünk az ESL Pro League 7. szériájának 1. hetén. A tabella jelenlegi állása szerint az európai lista élén az Astralis áll, őket követi a FaZe Clan, Fnatic és a Natus Vincere (ebben a sorrendben). Az észak-amerikai fronton a compLexity, a Luminosity és a Rogue állnak a mezőny dobogós helyein. Nem elfelejtendő, hogy akiknek szándékában áll a közvetítések követése az ne a Twitchen, hanem a Facebookon nézelődjön az élő stream után, hiszen az ESL exkluzív szerződést kötött a Facebookal.

A StarLadder i-League Invitational negyedik évadja is a hajrához közelít. Ott vasárnap rendezik majd meg a döntőt, ami minden bizonnyal hatalmas izgalmakat fog hozni és kiderül, hogy a Cloud 9 első major tornájuk megnyerése után, képes lesz-e továbbra is a csúcson, vagy annak közelében maradni.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Véget ért az első Alienware - Esport1 PUBG Duo Kupa. A 48 résztvevő csapat közül a Stream Snipers győzedelmeskedett, akik több stresszes szituáció alkalmával tettek tanúbizonyságot arról, hogy megilleti őket a cím. Akik lecsúsztak a dobogós helyekről, vagy nem tudtak részt venni a versenyen azoknak semmi ok a pánikra, mivel már javában folyik a szervezés a következő versenyidőszakot illetően. A tervek szerint tavasszal kezdődhet az újrázás.

Dota 2

Merlini a múlthéten Twitteren bejelentette, hogy a továbbiakban nem kíván többet Dotával foglalkozni. A bejegyezésben leírtak arról tanúskodnak, hogy érzései szerint az elkövetkezendő időszakot felölelő terveibe nem illik bele a Dota 2, ezért szomorú szívvel, de elválnak útjai a játéktól. Ezzel együtt arról is értesítette a nagyérdeműt, hogy többek között az Indonéziában megtartandó minoron, vagyis a GESC-en való részvételéről is le kell mondania. Később Redditen egy hosszabb bejegyzés keretein belül bontotta ki, mi áll a döntés hátterében. Elsősorban felnőt- és magántélet kihívásaira hivatkozva szeretne pontot tenni kommentátori karrierjére, nem pedig azért, mert kiszeretett a játékból.

ROtK kitálalt a kínai csapatok szerződéseiről, illetve azok hiányosságairól, megkérdőjelezhető pontjairól, és így tovább. A 2017-ben önkéntes nyugdíjazásba menekülő legendás kapitány jelenleg felkészítő edzőként működik a VGJ.Thundernél, ám az évek folyamán felgyülemlett tapasztalatait nem csupán arra használja, hogy az ifjoncoknak nyújtson segítő kezet. A jelenlegi kínai Dota 2 közösségről, illetve a kompetitív szféráról szóló gondolatait a Weibón osztotta meg egy igen hosszúra sikeredett bejegyzésben, melyben azt taglalja, hogy a világ nyugati oldalán lényegesen egyszerűbb a csapatépítés. Ennek fő oka, hogy a kínai cégek és a szövetség szerződései sok esetben a játékosok érdekei ellen szólnak. A szerződések idények helyett jóval hosszabb időintervallumot fednek le, nem ritka az akár 5 évre szóló hosszú távú elkötelezettség sem. Ami hagyományos sportok esetében áldás lehet, az esportos berkekben éppen a visszájára sülhet el többek között személyes ellentétek kialakulása végett. Ezen az sem segít, hogy ritkán bukkannak fel új tehetségek, és érezhetően kihalófélben van a kínaiak egykoron kedvencnek számító virtuális sportágának versenyrétege.

Warcraft

A Starcraft után a Warcraft 3 is felújított változatot kaphat. Noha maga a hír nem éppen friss, a közelmúltban egyre több olyan nyom bukkant fel, amely egy lehetséges megjelenést sejtet. Február végén a Blizzard támaszpontján egy olyan házi liga kerül megrendezésre, melyen számos híres Warcraft játékos teszi tiszteletét. Annak ellenére, hogy nyakunkon a március az esemény kerül síri csend honol, ám ha szerencsénk lesz, még a héten kiderül valami a versenyt illetően.

Az rögtönzött torna meglepetéseként várjuk a felújított változat bejelentését, aminek spekulálására többek között az is indokot ad, hogy a meghívottak között olyan személyek is szerepelnek, akiknek nem éppen fő ismerve a Warcraft versenyeken való részvétel. Bár a szcéna a mai napig aktív messze van az az időszak, amikor a Warcraft 3 uralta a helyszínen rendezett ligákat, viszont egy újrahangolt változat megjelenése magával hozhatja a Warcraft 3 visszatérését a népszerű esportok közé.

Egyéb

Javában dübörög a V4 Future Sports Festival selejtező-időszaka. A hétvégén végleg lezárult a selejtezőkre való regisztráció, már csak a kvalifikációs meccsek, valamint a március végén esedékes főesemény maradt hátra.

A hétvégén a Fifa 18 és a League of Legends második selejtezőjére tettek pontot. Mindkét esetben 8-8 csapat, illetve egyéni játékos jutott tovább, ekképpen véglegesítve a nemzeti döntőbe bejutottak listáját.

A versenyt illetően fontos tudni, hogy több nyelven is elérhető lesz az élő közvetítés. A magyar szakemberek mellett a nemzetközi közönségnek is kedveskednek a szervezik egy angol nyelvű streammel. Még nem alakult ki azon tehetségek végleges listája, akik képviseltetik magukat a rendezvényen, az azonban már biztos, hogy Thorin és HenryG helyet kaptak az elemzői, valamint kommentátori asztalnál, valamint Redeye fogja ellátni a műsorvezetői teendőket.

A Fifa esetében a divíziók konzolonként kerülnek lebontásra. A PlayStation 4-es fronton az elődöntőben daninagy7 3-0-ra verte imidenit, majd Floo és mokosg küzdelme 0-8-as eredménnyel zárult. A döntőben már jóval kiegyenlítettebb volt a harc. daninagy7 ismét győzelemmel távozhatott, mokosggal vívott csatája 2-1-es eredménnyel zárult. Xbox One-on először BaKkAlI119 DARI kapott ki too Freztől 4-3 arányban, majd ezt követően Szebe utasította maga mögé Daringcesar711-et. A döntőt Szebe nyerte 5-3-as eredménnyel. PlayStation 4-en nemzeti nyolcasunk a következő játékosokból áll: Gogetinho, Leves19, zyks,krisz1337, daninagy7, mokosg, imidedi, és Floo. Xbox One-on pedig molnargabo, Gabinho, KondakorKevin98, vadicskaoliver, Szebe too Frez, BaKkAlI119, és Daringcesar711 küzdenek a továbbjutásért.

A League of Legends bajnokság 2. selejtezőjén váratlan fordulatokkal találkozhattunk. A tavalyi Magyar Elit Bajnokság egyik résztvevője az Afterglow kiesett a mezőnyből miután kikaptak a Hoongrain Esports-tól, akik ezt követően szintén kiestek a mezőnyből. Összességében a Wonder Stag e-Sports vitt mindent, és hibátlan sorozattal zárta a 2. kört. A nemzeti selejtező pénteken a következő 8 csapattal fog folytatódni: RIFT eSports, Vox Populi, w.I.w-GAMiNG.lol, Fracture 7, WiLD.CoolerMaster, Wonder Stag e-Sports, Dreaming Lunatics v2, és Team Horizon Reapers.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményt adott ki a virtuális játékok után fizetendő adót illetően, ebből természetesen az esport sem maradhatott ki.

A bejegyzésben külön kitérnek a fizetett (szponzorált) és egyéni (önállóan tevékenykedő) játékosokra. A virtuális és helyszíni versenyek nyereményei mindezidáig nem képezték az adórendszer részét. Az eddigi rendszer annyiban változik, hogy a személyi jövedelemadóra érvényes szabályok kiterjesztődnek a pénzjutalmakra. Bővebb tájékoztatásért kérjük, látogassanak el a NAV honlapjára.