Hatalmas dráma a férfi lesiklás fináléjában

Az első futam után élen álló norvég Henrik Kristoffersen bukott, így a svéd Andre Myhrer nyerte a férfi műlesiklást a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napján.

Vancouver bronzérmese mögött meglepetésre a svájci Ramon Zenhaeusern lett a második, harmadikként pedig a címvédő osztrák Mario Matt zárt. A Phjongcshangban két aranyat szerző, a lesiklás legnagyobb esélyesének számító osztrák Marcel Hirscher az első futamban kiesett.

Kékesi Márton ezúttal nem csúszott olyan egyenletesen, mint az első futamban, voltak kisebb hibái, de végül teljesítette az elsőhöz képest kevésbé ritmusos pályát, ráadásul a legjobb harmincba is bekerült, ami a célja volt.

Megszenvedtem a pályával, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a legjobb harminc közé kerülnöm. Nehéz volt a vonalvezetés, de most sokkal korábban jöhettem le, mint az elő menetben, így a pálya kevésbé romlott le - értékelt Kékesi Márton, aki az MTI kérdésére úgy reagált, szeretne még ebben az idényben világkupafutamon is versenyezni, de erről még nem egyeztetett sem az edzőjével, sem a szövetség vezetőivel.

Eredmények:

Alpesi sí, férfi műlesiklás, olimpiai bajnok:

Andre Myhrer (Svédország) 1:38.99 perc (47.93 mp/51.06 mp)

2. Ramon Zenhaeusern (Svájc) 1:39.33 (48.66/50.67)

3. Mario Matt (Ausztria) 1:39.66 (49.00/50.66)

...30. Kékesi Márton 1:49.05 (53.49/55.56)

Samsal Dalibor kiesett az első futamban.