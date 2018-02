Így ünneplik az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázókat

Yep Óriási gratula !!! A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású magyar csapat fantasztikus versenyzéssel aranyérmet szerzett a férfi 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaváltók döntőjében a pjongcsangi téli olimpián. #buszkeseg #hajramagyarok #koszonjuk

