Liu Shaolin Sándor: Az iskolában minket fognak tanítani

Liu Shaolin Sándor, az aranyérmes férfi gyorskorcsolya váltó tagja a Nemzeti Sportnak higgadtan és mosolyogva értékelte a phjongcshangi aranyérmet. A második olimpiáján szereplő sportoló tudja, hogy teljesítményükkel felrobbantották az internetet, az 5000 méteres váltóban nyert aranyérmet pedig lehetetlennek nevezte.

„A második olimpiámra úgy jöttem ki, hogy valamelyik távon szeretnék felállni a dobogóra, hogy Magyarországnak harmincnyolc év után szerezzek egy téli olimpiai érmet – erre arany lett, és a váltóval, amelyben ott volt a testvérem is. Édesapánk a lelátóról szurkolt, leírhatatlan ez az érzés. És milyen nehéz és hosszú utat tettünk meg eddig" – mondta a Nemzeti Sportnak Liu Shaolin Sándor, aki azt is elárulta, hogy bár egyéniben is szeretett volna érmet szerezni, de nem maradt benne hiányérzet, ugyanis két ötödik és egy nyolcadik hely nem azt mutatja, hogy rossz korcsolyázó lenne.

Liu Shaolin Sándornak a testvérére, a 19 éves Liu Shaoangra is figyelnie kell, aki élete első olimpiáján szerepel. Ráadásul ott van a barátnője, az angol Elise Christie, akiért szintén aggódnia kellett, de így is el tudta viselni a rá nehezedő nyomást.

„Ugyanazt éreztem rajta, mint magamon Szocsiban: bejött a futamok után az öltözőbe, és mindannyiszor azt mondta, nagyon izgult. De ez így volt jó, adhattam neki bármilyen tanácsot, saját bőrén kellett megéreznie, milyen is egy olimpia – megtanulta, szerzett tapasztalatot, ezek után négy év múlva már úgy utazhat Pekingbe, mint én ide, Pjongcsangba: higgadtan és nyugodtan. Bennem egy csepp izgalom sem volt, nem éreztem az olimpia súlyát? Elise-t is próbáltam támogatni, mellette kellett állnom, miközben a saját futamaimra is koncentrálnom kellett. Szerencsére az ezer méteres táv közben nem tudtam arról, hogy kórházba vitték, csak később mondták el nekem, de ez így volt jó, és hála istennek nincs is nagyobb baja" – folytatta az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, aki az aranyéremről úgy fogalmazott, hogy megcsinálták a lehetetlent, hiszen a magyarok nyolcadik csapatként éppen csak kijutottak az olimpiára, majd felálltak a balszerencsés világkupa-sorozat után.

A férfi gyorskorcsolya váltó történelmi aranyérme valósággal kirobbantotta Magyarországon a téli olimpia lázat. Liu Shaolin Sándor a világ másik felén, Phjongcshangban is érzi, hogy nem mindennapi tettet vittek véghez.