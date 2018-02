AC/DC nélkül most nem ment Tóth Ivettnek

A dögös, vagány rövidprogram után visszatért a klasszikus műkorcsolyához a kűrben Tóth Ivett. A phjongcshangi téli olimpián szereplő magyar sportoló az emlékezetes, AC/DC-re bemutatott előadása után most a Carmenre korcsolyázott, de a jelek szerint nem hozott neki szerencsét.

Tóth Ivett hatodikként lépett jégre, ezúttal nem szegecses mellényben és bőrnadrágban, hanem piros ruhában. Száma közben rontott, elesett, gyorsan fel tudott állni, és folytatta is, de szemmel láthatóan nem sikerült olyan jól a szabadprogramja, mint a két nappal korábbi rövidprogram. 97.21 század pontot kapott a teljesítményére, az összesen 150.43 század pont a 23. helyre volt elég.

A Carmenre előadott kűrjét remekül kezdte, a közönség ütemes tapsa közepette ha nem is hibátlanul, de megugrotta a tripla Lutz, dupla toeloop kombinációt, majd külön a tripla flipet is. Ezt követően viszont elbizonytalanodott az UTE 19 éves versenyzője, ugyanis elesett a tripla Rittbergerben, majd a háromfordulatos Lutzban is. A hibák kissé rányomták bélyegüket a program további részére, a forgások és a lépéssorok sem voltak teljesen zökkenőmentesek.

Nagyon nehéz év van mögöttem. Májustól nagy katyvasz volt, a nyári sérülésem is jelentősen befolyásolta a felkészülésemet, ezért örülök, hogy nem csak egy rövidprogramból állt számomra az olimpia" - mondta Tóth Ivett, aki egyúttal gratulált a férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltónak a csütörtökön megnyert történelmi aranyérméhez.

Tóth Ivett azzal elégedett volt, hogy mindent megpróbált, mindenbe beleállt, még ha többször hibázott is emiatt, azt viszont kifejezetten sajnálta, hogy a forgások és a lépéssorok sem voltak tökéletesek.

A női műkorcsolya téli olimpiai bajnoka az orosz Alina Zagitova lett, az ezüstöt Eugenia Medvegyeva kapja, a bronz pedig a kanadai Kaetlyn Osmond lett.