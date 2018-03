Mercedes járt a katowicei esport-verseny legjobbjának

Idén 12. alkalommal indul rajtnak az ESL és az Intel kooperációjának gigászi versenysorozata az Intel Extreme Masters. Ahogy azt már megszokhattuk Lengyelország sem marad ki a felhozatalból. Az IEM Katowicének a hagyományokhoz híven ismét a Spodek aréna ad otthont, méghozzá mindkét alkalommal.

Ott, ahol számít

Megismételve a 2017-ben először kipróbált rendszert újra két külön rendezvényre bontják az Intel Extreme Masters Katowicét. A rendezvény első felvonása a múlthéten zajlott le, egészen pontosan vasárnap ért véget, és a héten folytatódik teljesen más versenyszámok felsorakoztatásával. Az idei IEM Katowice egészen más iramot diktált, mint amikhez az előző szezonok alatt szokhattunk.

Ahogy azt már említettük tavaly már kipróbálásra került a versenyek két időpontra történő szeparálása, ám akkor csupán az egyetlen hétvégét tekinthettünk sikeresnek. 2017 februárjának utolsó hetén Katowicében minden a League of Legends körül forgott,ellenben a rivaldafény csábítása nem volt elég a legtöbb meghívott csapatnak, akik visszautasították a szereplésre való felkérést.Az Intel és az ESL presztízses versenyét a LOL világbajnokságra való felkészülésre cserélték, vagy éppen az LCS regionális tornáin vettek részt.

A meghívott elsőosztályú csapatok többsége nem jelent meg a 2017-es IEM Katowicén, de a kvalifikációk alatt sem tolongtak a bejutásért sóvárogva.Pedig a 2017-es év igazi mérföldkő lehetett volna a versenyszerű LOL-ban, mivel a Gillette partnerségre lépett a szervezőkkel, és az esemény fő támogatójává vált.Végül azért, hogy idén elkerüljék a hercehurcát az ESL levette a League-et az IEM menüjéről.

A 11. szezon bakijai azonban nem merültek ki a League of Legends körüli fiaskóban. A verseny lebonyolításáért felelős csapat technikai felkészültsége némi kívánnivalót hagyott maga után, hiszen élő közvetítésben mentek le a legszembetűnőbb melléfogások. A meccsek végi záróképernyőn helytelen képek jelentek meg a csapatok nevei felett, egyes játékosok rossz oldalra kerültek, vagy az adminok nem a megfelelő nicket társították hozzájuk, de akadt olyan játékos, akinek a teljes felszerelését, vagyis az egész számítógépét ki kellett cserélni. Ehhez hozzátársult a nézőközönség elégedetlensége, a kiállításon szerepeltetett versenyszámokat illetően.

Akkor, amikor számít

Egy szó mint száz: az Intel Extreme Masters szervezőinek idén bravúros bajnoksággal kell előállnia ahhoz, hogy elfeledtessék mindenkivel az előző évben történteket. Kezdetnek mindjárt LOL-t érintő változásokkal lepték meg a nézőket, mivel nem csak levették a Riot játékát a műsorról,de egy az egyben lecserélték azt annak legnagyobb konkurensére, név szerint a Dota 2-re.

2018-ban először rendezhetett Lengyelország Dota 2 Majort, méghozzá az IEM berkein belül. A 16 csapat közül 8 meghívott, és 8 kvalifikált érkezett meg Katowicébe, viszont mindössze hatan játszhattak a közönség előtt. 10-en még a főesemény előtt, a csapatkörök alatt elbúcsúztak a versenytől, a többiek pedig az ott nyújtott teljesítményük alapján kaptak helyet a rájátszásban.

A meghívottak közül öten jutottak be a Spodek arénában közönség előtt játszott tornára. Köztük volt a Team Secret, a Team Liquid, a Virtus.Pro, az Evil Geniuses, és a Vici Gaming, míg a Mineski, a Natus Vincere és a Newbee fokozatosan morzsolódtak le a két napon át tartó csapatkörök alatt.Hiába szerepeltek jól a selejtezőkön, az OG továbbra is megszenved a győzelmekért.A főesemény előtti utolsó napon 2-0-ra kikaptak a Team Liquidtől, ám a csapat kapitánya Tal „Fly" Aizik látja a fényt az alagút végén. Habár elégedetlen az eredménnyel elmondása szerint tanultak a hibáikból, és a következő megmérettetésen – itt a bukaresti PGL Minorra célzott - erősebb ellenfélként térnek vissza.

A csereidőszak után úgy festett a Na'Vi erősebben tér vissza a harcmezőre, mint az utóbbi évek során eddig bármikor. Miután a hónap elején az addig a Virtus.Proban játszó sztárjátékos Ilya „Lil" Ilyuk átvándorolt hozzájuk és a csapat kapitányává vált a korábban a sárga-feketéket erősítő Vladimir „RodjER" Nikogosyan az orosz medvék oldalára transzferált.Akárcsak az OG esetében a Na'Vi szereplésére szintén hamar pont került. Rögtön az első körben 1-0-ra vereséget szenvedtek a Fnatictől, majd 2-0-ra a Newbee-tól, míg a Virtus.Pro céltudatosan menetelt előre a verseny teljes futamideje alatt.

A főesemény kezdetekben papírforma szerint zajlott. A Liquid óriási erőfölénnyel verte a Secretet, akik keményen küzdöttek a továbbjutásért, és vigasztalásul egy mérkőzést sikerült nyerniük, majd a VP kiütötte az amerikai régió legnagyobb reménységét, az EG-t.A főeseményre bejutott csapatok közül a Fnatic bukott a legnagyobbat.Annak ellenére, hogy elég győzelmet zsebeltek be ahhoz, hogy bekerüljenek az elődöntőbe a színpadon csupán egyetlen játékot sikerült nyerniük, amit a torna harmadik helyéért vívott küzdelemben szereztek a Team Liquid ellen.

Ezzel szemben a Virtus.Pro bődületes iramot diktált. Miután bejutottak a rájátszásba úgy tűnt egyedül a kínai Vici Gaming állíthatja meg az orosz és ukrán tagokból álló különítményt. A finálé elérkeztével 3-1 arányban revansot vettek az őket csúfosan elverő keletieken, bezsebelték a 400 ezer dolláros fődíjat, valamint játékosonként 750 DPC (Dota Pro Circuit) ponttal erősítettek a The International 8-ra való bekerülésénüknek esélyét. Ha ennyi nem lenne eléga bajnokság egyik fő támogatójaként feltűntetett Mercedes-Benz egy autóval lepte meg a torna legjobbjának kikiáltott játékosát,aki a frissen átigazoló RodjER lett.

A Dota 2 mellett a Spodek aréna melléképületében szintén tombolt a versenyláz. Az IEM alatt folyó játékkiállításnak otthont adó területen egyidejűleg két másik torna is futott. Az egyik az immáron negyedik alkalommal rendszeresen megtartott Intel Challenge Katowice, ami az AnyKey organizáció szervezésében prezentált női Counter-Strike:Global Offensive kupa, a másik az ESL PlayerUnknown's Battlegrounds tornája.8 darab 5 fős csapat indult az Intel Challengen, akik közül számos ismert arcot láthattunk viszont. A 2016-ban domináló teljesítményt mutató We Run This Place (majd később a Team Secretté avanzsáló csapat) játékosai közül többen visszatértek a harcmezőre, ám széthullásukat követően idén át kellett engedniük a trónt a Team Dignitasnak.

A PUBG sarok az eddigi legnagyobb PlayerUnknown's Battlegrounds bajnokságot tartogatta. 16 darab 4 fős csapat vállalta a kihívást, akik 2 napon keresztül összesen 8 mérkőzést vívtak az aréna vendégei előtt.Az eredmény a játékban megszerzett pontok alapján született, és annyira szoros volt, hogy csupán 5 ponton múlott a győzelem.Az OpTic Gaming láthatóan kiemelkedő teljesítménye ellenére a szintén FÁK országok tagjaiból összetevődő AVANGAR nyerte a megmérettetést, melyet a rajuk jellemző különösen agresszív játék-stílusukkal sikerült bebiztosítaniuk.

Annyiért, amennyiért számít

Február utolsó hétvégéjével az IEM Katowice koránt sem ért véget. A második felvonás március 2 és 4 között kerül megrendezésre, ahol régi visszatérő versenyszámokat láthatunk. A rendezvényt híressé tevő CS:GO, valamint a StarCraft 2, illetve a Heroes of the Storm bajnokságok végkimenetelére ekkor kerül fog sor kerülni, hétközben pedig a még lezáratlan selejtezőmérkőzések végére kerül fel a pont.