Lehullt a lepel a Tour de Hongrie 2018-as útvonaláról

A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a Tour de Hongrie 2018-ban augusztus 14-én rajtol, a nemzetközi mezőny 6 versenynap alatt, 10 megyét érintve összesen 800 kilométert tesz meg a budapesti befutóig.

A Tour de Hongrie szervezőbizottsága a 2016-ban pályázó települések közül sportszakmai és turisztikai szempontokat is szem előtt tartva választotta ki azokat a helyszíneket, amelyek a 2018-as – immár egy kategóriával magasabb szintre lépő – Magyar Körverseny programjába kerültek. A szervezők célja továbbra is az, hogy a Tour de Hongrie néhány éven belül Közép-Európa egyik meghatározó versenyévé váljon, olyan eseménnyé, amelyen a legnagyobb körversenyek, a Tour de France, a Giro d'Italia vagy a Vuelta a Espana menői is részt vesznek, és amelyet élőben közvetítenek a kontinens sportcsatornái.

Az útvonalat – rendhagyó módon – először az M4Sport élő műsorában, a Sportreggeliben mutatta be a nagyközönségnek Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie szervezőbizottságának elnöke. A tervek szerint itthon a sportcsatorna tűzi majd műsorára a nemzeti körversenyt, s annak szakaszairól élőben közvetít majd.

A stúdió vendége volt Dr. Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, valamint Szilasi László, a Tour de Hongrie versenyigazgatója, de a műsorban az érintett városok vezető képviselői is köszöntötték a nemzetközi eseményt.

A 2018-as Tour de Hongrie hatnapos programja során 800 kilométert teljesít majd a mezőny, amely útja során tíz megyén és száz településen teker majd át.

A viadal prológjának, vagyis a 4 kilométeres egyéni időfutamnak augusztus 14-én a Balaton fővárosa, Siófok ad otthont. Másnap, az 1. szakasz során a Magyar tenger északi partján, Balatonalmádiból indulva Keszthelyre, a Festetics kastélynál felállított célig jut el a mezőny. A harmadik versenynapon Velence és Székesfehérvár közötti etapra kerül sor, a nemzetközi mezőny célbaérkezése a fehérvári Királyi Napok egyik fő eseménye lesz.

Augusztus 17-én Cegléd központjában lesz a 3. szakasz rajtja. Az alföldi, teljesen sík és nagyon hosszú, 210 kilométeres szakaszon látványos mezőnysprint várható a Hajdúszoboszlón felállított célban. „Nagyon sok város fogad jó szívvel minket, a kategória emelésével szívesen jönnek a nagyobb proficsapatok, köztük például a lengyel CCC Sprandi Polkowice is – tette hozzá Eisenkrammer Károly. – Érdekesség, hogy például az útvonalban először szereplő célállomás, Hajdúszoboszló figyelmét éppen ez a lengyel csapat keltette fel, hiszen a fürdőváros vendégeinek jelentős hányada Lengyelországból érkezik minden évben, úgyhogy a CCC bringásai itt nagyon komoly támogatásra számíthatnak majd."

Karcagról rajtol augusztus 18-án a viadal királyetapja, a karaván a Bükk emelkedőinek meghódítása után a kerékpáros fesztivállal készülő Miskolcon zárja ezt a szakaszt. A zárónapon Budapesten – a tervek szerint Újbudán, a Duna partján, éppen ott, ahonnan az első, 1925-ös Tour de Hongrie mezőnye útjára indult – látványos körpályás versennyel fejeződik be a hatnapos Tour de Hongrie.

A viadal egyik kiemelt partnere lesz ebben az évben is a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amelynek műszaki vezérigazgató-helyettese, Mikesz Csaba biztosította a szervezőket, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a viadal állapotára: „A társaságunk bejárja majd az érintett útszakaszokat, a feltárt hibákat azonnal kijavítja, hogy a kerékpárosok megfelelő biztonságban versenyezhessenek. De nemcsak az útvonal állapotára fordítunk kiemelt figyelmet, az utak környezetére is ügyelünk, hogy a közönség is jó körülmények között szurkolhasson, a közlekedőket pedig kiemelt információkkal látjuk el az adott útszakaszokról."

A 2018-AS TOUR DE HONGRIE PROGRAMJA

Augusztus 14. (kedd): Prológ, egyéni időfutam, Siófok (4 km)

Augusztus 15. (szerda): 1. szakasz, Balatonalmádi–Keszthely (160 km)

Augusztus 16. (csütörtök): 2. szakasz, Velence–Székesfehérvár (170 km)

Augusztus 17. (péntek): 3. szakasz, Cegléd–Hajdúszoboszló (210 km)

Augusztus 18. (szombat): 4. szakasz, Karcag–Miskolc (178 km)

Augusztus 19. (vasárnap): 5. szakasz, Budapest–Budapest (78 km)

A Tour de Hongrie ebben az évben is szerepel a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) versenynaptárában, s története során először 2.1-es kategóriával. A nemzeti körverseny összdíjazása meghaladja majd a nyolcmillió forintot. Az egyéni verseny legjobbjai ebben az évben is megkülönböztető mezeket viselnek majd, az összetett legjobbja sárga, a gyorsasági pontverseny legjobbja zöld, a hegyi pontverseny legjobbja piros, a legjobb magyar kerékpáros pedig celeste színű mezt húzhat fel.

„Tervezett döntés volt, hogy a Magyar Körverseny egy kategóriát lép előre – mondta Dr. Princzinger Péter. – A Magyar Kerékpáros Szövetség célja, hogy minél több olyan nemzetközi eseményt rendezzen, amely szerepel a nemzetközi naptárban, és ez nemcsak az országútira, az összes szakágra igaz. A magasabb kategória rangosabb csapatokat, izgalmasabb küzdelmet hozhat, amit nagyobb médiafigyelem kísérhet. Ha ezt sikerül elérnünk, az nemcsak a kerékpársport, hanem Magyarország láthatóságát is segíti."

„A Tour de Hongrie évről évre egyre erősebb verseny, örülök, hogy ennek részese lehetek, hiszen ez a verseny is hozzájárul, hogy a magyar kerékpárosok felzárkózzanak a világ élvonalához – vélekedett Révész Máriusz, kerékpározásért felelős kormánybiztos. – Persze a Tour nemcsak egy kerékpárverseny, nagyszerű lehetőséget kínál az országmarketing számára is, meg tudjuk mutatni a legszebb városainkat, tájainkat, történelmi nevezetességeinket a nagyvilágnak."

Siófok

Siófokon gyakran meg-fordul a Tour de Hongrie mezőnye, először 1962-ben volt rajthelyszín a Magyar Körversenyen, majd 1964-ben, 1993-ban, 1997-ben, 1998-ban, 2003-ban, 2016-ban és legutóbb, 2017-ben is Tour-állomás volt a Balaton parti város. Tavaly Ziga Jerman jóvoltából szlovén szakaszsiker született Siófokon.

Balatonalmádi

Balatonalmádi, a 2018-as Tour de Hongrie első szakaszának rajthelyszíne először szerepel a patinás viadal programjában. A Balaton északi partjára komppal kel majd át a karaván Siófokról, majd az első szakasz balatonalmádi rajtja után Keszthely felé veszi az irányt.

Keszthely

Keszthely – 1930, 1937, 1949, 1953, 1963, 1964, 2015, 2016 és 2017 után – már a tizedik kiírásban lesz fontos állomása a Magyar Körversenynek. Két éve a későbbi össze-tett győztes észt Mihkel Raim nyert a Balaton parti üdülővárosban, a Festetics-kastély előtt, tavaly pedig innen rajtolt a verseny első szakasza.

Velence

Velence másodszor lesz a Tour de Hongrie programjának része, ahogyan a hazai kerékpáros életben is egyre nagyobb szerepet követel magának a Velencei-tó partján fekvő város. Az egyik legnépszerűbb hazai kerékpárút látogatói mellett ezúttal a profik mezőnye is Velencére teker, augusztus 16-án innen indul majd útjára a viadal második szakasza.

Székesfehérvár

Fejér megye fővárosa harmadszor lesz rajt vagy célhelyszín a Magyar Körversenyen. Először 1933-ban volt Székesfehérváron befutó (az olasz Servadei nyert), majd 1964-ben ért célba itt a karaván (a lengyel Blawdzyn győzött. Tavaly gyorsasági részhajrát fogadott Fehérvár, az idén pedig – több mint fél évszázad után – ismét szakaszgyőztest avatnak majd a koronázóvárosban.

Cegléd

Az „Alföld kapuja" elnevezéssel is illetett Pest megyei település, Cegléd 2016-ban került be első ízben a Tour de Hongrie programjába, akkor innen rajtolt a viadal harmadik szakasza, tavaly pedig a finn Manninen emlékezetes győzelmet aratott Kossuth városában. 2018-ban innen indul a Tour de Hongrie harmadik szakasza.

Hajdúszoboszló

Magyarország legnagyobb termálvizű fürdőhelye is új helyszín a Tour de Hongrie történetében, Hajdúszoboszlón ér majd célba a 2018-as Magyar Körverseny harmadik szakasza. A városban – amely a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében Magyarország harmadik legnépszerűbb települése Budapest és Hévíz után – eddig is fontos közlekedési eszköz volt a kerékpár.

Karcag

Karcag ötödször lesz rajt- vagy célállomás a Tour de Hongrie programjában, 2004, 2015, 2016 és 2017 után ezúttal is a Nagykunság fővárosából rajtol majd a királyetap. Két éve látványos sprintben dőlt el az első hely sorsa a karcagi befutón: a litván Kaupas hajrázott a leggyorsabban, tavaly pedig az ausztrál Scott Sunderland kezdte itt sárga mezben a szakaszt.

Miskolc

A borsodi főváros a Tour de Hongrie történetében rögtön Budapestet követi: kilenc évtized alatt összesen 30 alkalommal volt rajt vagy befutó helyszíne Miskolc! Először 1926-ban járt itt a Magyar Körverseny mezőnye, a jubileumi, harmincadik látogatásra 2017. július elsején került sor, s a kolumbiai Daniel Jaramillo éppen miskolci szakaszgyőzelmével alapozta meg összetett diadalát!

Budapest

Már az első, 1925-ös Tour is Budapestről indult, majd két nap múlva ide érkezett vissza. A Győr–Budapest szakaszt, vagyis a verseny történetének első fővárosi befutóját Rusovszky Mihály nyerte. Egészen 1942-ig fővárosunk szolgált rajt- és célállomásként, ám a II. Világháború árnyékában a visszacsatolt erdélyi területek felé vette az irányt a karaván, így abban az évben és 1943-ban is Nagyváradon volt a nagy finálé, majd a háborút követően újra Budapesten ért véget a nagy kaland. 1963-ban és 1964-ben is Szombathely volt a célállomás, de 1993-tól 2001-ig a hosszú álmából felébredő megméret-tetés ismét a Budapest–Budapest útvonalon haladt, az azt követő években azonban már csak a befutó szerepkörét töltötte be a főváros. 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is hazánk fővárosában ért véget a legnagyobb magyar kerékpárverseny.

Merre járt már a magyar Tour?

A verseny több mint kilenc évtizedes történetében összesen 223 szakaszra került sor. A leghosszabb Tour az 1962-es volt a maga 1393 kilométerével, míg a legtöbb szakaszt (10) 1994-ben írták ki. A legtöbbször, 76 alkalommal Budapest volt rajt vagy cél helyszíne, a fővárost Miskolc (30), Debrecen (24) és Szombathely (23) követi. A Magyar Kör négy évben lépett át jelenlegi határainkon, 1942-ben és 1943-ban a visszacsatolt erdélyi területeken járt, 2007-ben és 2008-ban pedig Szlovákiában vendégeskedett a Tour de Hongrie.