Mindenkit szitává lőnének a svéd nyugdíjasok

A Silver Snipers nevű svéd esport csapat minden bizonnyal a legkülönlegesebb egységek egyike a Counter Strike világában: hetven fölötti átlagéletkorukkal jócskán kilógnak a tinédzserek uralta mezőnyből. Tapasztalatuk hiányát lelkesedéssel pótolják.

A Lenovo 2017-ben Svédországban tett közzé egy meglepő tartalmú hirdetést: olyan nyugdíjasok jelentkezését várták, akik kedvet éreznek magukban az esporthoz, egészen pontosan ahhoz, hogy alakítsanak egy ötfős Counter Strike-csapatot, amivel benevezhetnek a DreamHack fesztivál CounterStrike:GO viadalára. A hirdetés tartalmánál már csak az volt meglepőbb, hogy akadtak jelentkezők, így egy hónappal a verseny előtt össze is állt a Silver Snipers nevű csapat, amelynek legfiatalabb tagja 62, legidősebb lövésze pedig 81 éves.

„A játék mindenkié, szóval, amikor először megláttam a hirdetést, rögtön ki akartam próbálni” – mondta Wanja Godange, alias Kötögetős Lovag (Knitting Knight). Ahogy ő, úgy a csapat többi tagja sem látott még soha azelőtt, nemhogy Counter Strike-ot, de videojátékot sem. Soha nem láttam CS:GO-t korábban, de sokkal érdekesebb, mint azt először gondoltam – tette hozzá a csapat legfiatalabbja, a 62 éves Monica „Tini Gyilkos” Idenfors.

A csapat edzőt is kapott maga mellé, nem is akárkit. Tommy „Potti" Ingemarsson tízszeres CS-világbajnok, a legendás Pizsamás Nindzsák csapat egyik alapítója. „Nagyon intenzív edzéseket tartottunk" – mondta Ingemarsson, aki szerint a CS ugyan profi játékként van elkönyvelve, valójában azonban a legjobb terep a hasonló, de sokkal összetettebb játékok kitanulásához. Persze kezdetben adódtak nehézségek, a játék taktikájával – a CS-ben az ötfős csapat tagjainak olajozottan kell(ene) együttműködniük, mindenféle taktikák és stratégiák szerint – nem is foglalkoztak, hanem azzal, hogy megtanulják az alapokat. Az öreg harcosok kérdeztek, Ingemarsson válaszolt, a klaviatúrákon pedig csak szaporodtak a post-itek, amelyekre a játékosok felírták, az edzői instrukciókat.

Három hét felkészülés után jött el a DreamHack gamer fesztivál nagy napja, ahol a Silver Snipers ugyan minden meccsét elveszítette, de volt olyan rivális csapat, amelyik ellen tudtak fordulót nyerni. Az első körben volt néhány szép lövésünk, de a második körben valósággal megsemmisítettek bennünket a tinik. De jövőre már máshogy lesz, sokkal jobbak leszünk – ígérte Ölvin Toverud. A Silver Snipers tagjai nagyon büszkék voltak rá, hogy a gamer közösség hatalmas szeretettel és tisztelettel fogadta őket, és rengeteg pozitív támogatást és biztató szót kaptak.

Egész biztos, hogy a Silver Snipers nem egyszeri jelenség volt a svéd CS-versenyeken. Potti Ingemarsson ingyenes órákat szervez nyugdíja gamereknek a stockholmi Inferno Online klubban, és az orvostudomány is mellettük áll. Kutatások bizonyítják, hogy a számítógépes játékok javítják a problémamegoldó készséget, jótékony hatással vannak a reflexek és a memória karbantartására is.

Egy kifejezetten ezt a területet vizsgáló kutatás céljára létrehozott játékkal sikerült kimutatni, hogy a neuronok közötti ingerületátvitel intenzitását lehet fokozni az idősebb játékosoknál.

Miközben a fiataloknál mért értékek természetesen lényegesen magasabbak, az bebizonyosodott, hogy az idősebbeknél már néhány hetes játék után nagy mértékű fejlődés figyelhető meg. Azaz az esport az idősebb korosztály számára nem csupán szórakozás, hanem a szellemi frissesség megőrzésének is az egyik kulcsa lehet. És még feszültségoldónak sem utolsó: Vannak napok, amikor frusztrált vagyok vagy bizonytalan, de ha játszom, utána mindig jobb – mondja Monica Idenfors, aki három tiszta fejlövéssel a csapat legjobb snipere volt a DreamHack tornán.