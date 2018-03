Lemondott a zaklatási ügybe keveredett amerikai sportvezető

Egészségi okokra hivatkozva lemondott posztjáról Scott Blackmun, az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának (USOC) ügyvezető elnöke.

A 60 éves sportvezető az USOC közleménye szerint prosztatarákkal küzd, ezért döntött úgy - a bizottság vezetőségével egyeztetve -, hogy távozik.

Blackmun az utóbbi időben támadások kereszttüzébe került, sportolók és politikusok is a lemondását követelték, ugyanis szerintük az USOC is felelős azért, hogy Lawrence G. Nassar, az amerikai tornászválogatott korábbi orvosa hosszú éveken át zaklathatta az általa kezelt sportolókat.A hivatalos kommunikáció szerint ugyanakkor Blackmun lemondásának nincs köze az egész országot megrázó botrányhoz. Viszont a szerda esti közleményben az is szerepel: az USOC reformokat vezet be annak érdekében, hogy komolyabb védelmet kapjanak a versenyzők a zaklatásoktól. A tervek szerint a szervezet az eddigieknél magasabb összeget fordít az áldozatok támogatására és segítésére, s a felmerülő zaklatási gyanúk kivizsgálására is nagyobb energiát fordít a jövőben.

Nassar januárban gyakorlatilag életfogytig tartó börtönbüntetést kapott, mivel 1998 és 2015 között legalább 265 tinédzsert, illetve fiatal nőt, köztük olimpiai érmeseket molesztált. Az áldozatok közül sokan a tornaszövetség felelősségét is felvetették az ügyben, miután szerintük a szervezet nem tett meg minden tőle telhetőt a panaszok kivizsgálására, illetve a visszaélések megakadályozására. Az ítélet után néhány nappal az amerikai tornaszövetség összes igazgatója lemondott, kedden pedig 30 év után távozott a szövetségtől a fejlesztésekért felelős elnök, Luan Peszek is.Az USOC ügyvezetői posztját ideiglenesen Susanne Lyons veszi át.