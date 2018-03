Félmillió forintnyi pénzt taxizott el, hogy vb-bronzérmes lehessen

A brit Laura Muir a nagy hó miatt taxizott Glasgowból Birminghambe az atlétikai világbajnokságra.

Birminghamben rendezik a fedettpályás atlétikai világbajnokságot, de a Nagy-Britanniát sújtó nagy havazás miatt több versenyző is csúszva érkezett meg a verseny helyszínére.

A hazai színekben induló Laura Muir járatát törölték Glasgowban, így nem maradt más esélye a csütörtöki 3000 méteres versenyre megérkezni, mint taxiba pattanni. Muir 1500 fontot taxizott el, de végül megérkezett Birminghambe és rajthoz is tudott állni, végül pedig bronzérmet szerzett az etióp Genzebe Dibaba és a holland Sifan Hassan mögött.

„Tegnap ilyenkor még egy taxiban ültem félúton Birmingham felé. Az út több, mint hat órát tartott, nem is láttunk sokat, mert az ablaktörlők is lefagytak. Amikor elindultunk, már elég nagy hó volt, a taxi két órát késett, több járatra is foglaltunk helyet, de mindet törölték" – mondta Muir a verseny után, akinek ez volt az első érme felnőtt világversenyen.