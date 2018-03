Baji Balázs nem jutott döntőbe a birminghami atlétikai vb-n

10. helyen végzett és nem jutott döntőbe Baji Balázs a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság 60 méteres gátfutás számában. A magyar sprinter 3. lett a futamában és végül két századmásodperccel maradt le a fináléról.

Baji Balázs az első futamban indult az ötös pályáról és 7.64-es idővel a harmadik helyen ért célba. Ő kapta el a legjobban a rajtot, de aztán többen is megelőzték, akiknek jobban kijöttek a gátak, végül mellbedobással ért oda a legjobb háromba. A futamot a francia Aurel Manga nyerte 7.55-tel, megelőzve az amerikai Jarret Eatont, aki 7.58-at futott. Ők ketten automatikusan bejutottak a fináléba, ahova a három előfutam első két helyezettje, valamint a többiek közül a legjobb kettő jutott be, így Bajinak még végig kellett izgulnia a második és a harmadik futamot is.

A másodikat a hazai közönség örömére Andrew Pozzi nyerte 7.46-tal, mögötte a kubai Roger Iribarne (7.58), az amerikai Aries Merritt (7.60) és a brazil Gabriel Constantino (7.61) ért be, így eldőlt, hogy

Baji Balázs nem juthat be a döntőbe.

A harmadik elődöntőben a ciprusi Milan Trajkovic végzett az első helyen (7.51), második lett a francia Pascal Martinot-Lagarde (7.52), a többiek jóval lassabbak voltak és nem jutottak a legjobb 8 közé. Baji Balázs végül a 10. helyen végzett a 7.64-es idejével.