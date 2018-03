Összerogyott alatta a ló, majd cserbenhagyta a pisztolya a magyar öttusázót

A KSI tehetséges öttusázója, a felnőtt mezőnyben első idényét töltő Regős Gergely másfél óra leforgása alatt kétszer került olyan helyzetbe, ami minden öttusázónak a legrosszabb rémálmaiban szokott előfordulni.

Martinek János, a férfiválogatott szövetségi kapitány így mesélte el a történteket az SzPress Hírszolgálatnak:

Gergő lova minden előjel nélkül egyszer csak összerogyott a versenypályán, és nem kis időbe tellett, amíg üggyel-bajjal sikerült talpra állítani. Közben persze ketyegett az óra, és hiába volt a versenyzőnknek ezen kívül egyetlen verőhibája, esélye sem maradt arra, hogy a középmezőnyben végezhessen."

Amikor a ló is úgy akarja, akkor látszik, hogy ki a jó lovas:

A fiatal öttusázó a történtek ellenére próbálta ledolgozni a tetemes hátrányát, de a még nagyobb baj csak ezután következett. "A kombinált szám előtt a bemelegítésnél a pisztolya még rendeltetésszerűen működött, nem úgy a verseny közben, amikor a fegyvere váratlanul csütörtököt mondott. Egyetlen értékelhető lövése sem volt, így a szabályoknak megfelelően négy alkalommal is a lőállásban kellett vesztegelnie, nem kevesebb, mint négyszer 50 másodpercig. Ezt lett volna Gergő idei első olyan külföldi rangos felnőtt versenye, ahol a „nagyok" között rutint szeretett volna szerezni, egyben jelezni, hogy hamarosan vele is számolni kell. Bízom abban, hogy gyorsan túlteszi magát a kairói kudarcon, és a következő megmérettetésnél több lesz a szerencséje" – nyilatkozta az a kétszeres olimpiai-, és négyszeres világbajnok öttusázó.

A hagyományos kairói Világkupa-versenyen kettős francia győzelem született, az első Vk-aranyát nyerő Christopher Patte (1446 pont), valamint a 2016-os moszkvai világbajnokságon az egyéniben nyertes Valentin Belaud (1437) jóvoltából. Regős Gergely végül a 28. helyen zárt, míg a többi magyar induló, így Fröhlich Tamás 19., Bruckmann Gergő 20., Bereczki Richárd pedig a 27. helyen fejezte be a versenyt. Ők valamennyien a jövő reménységei.

A szövetségi kapitány elmondta, a kettős francia sikerből nem kell messzemenő következtetéseket levonni a júliusi székesfehérvári Európa-bajnokság és a szeptemberi mexikói világbajnokság tekintetében, hiszen az egyiptomi versenyt több klasszis is kihagyta. A következő, Los Angeles-i versenyen például a magyar színeket is jóval rutinosabb csapat képviseli: a világbajnok, Marosi Ádám mellett Demeter Bence is rajthoz áll, de mellettük újra lehetőséget kap két tehetséges fiatal, ezúttal majd a Honvédes Szép Balázs és Tomaschof Soma mutathatja meg magát.