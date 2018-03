Kalandfilmekkel oldja a maratoni evezések fáradtságát Kopasz Bálint

Kopasz Bálint szerint legalább olyan erős lesz az idei férfi kajakosmezőny itthon, mint tavaly. A Portugáliában edzőtáborozó 20 éves kajakos sporttáplálkozással kapcsolatos cikkekkel és filmnézéssel kapcsolódik ki a kemény munka közben.

„Nagyon jó állapotban vagyok, szerencsére elkerültek a betegségek a télen, és itt is remek körülmények között készülhetünk, nagyon jó minőségűek az ételek, sok gyümölcsöt eszem, szóval minden adott ahhoz, hogy megfelelő munkát végezzünk" – mondta Kopasz Bálint, akinek az idén is az 1000 egyes lesz a fő száma. A fiatal kajakos március 3. óta készül a portugáliai Montebelóban Noé Zsombor társaságában, Demeter Irén és Zsigmond Erzsébet irányítása mellett.

Kopasz elárulta, hogy 500 egyesben ugyanúgy szívesen kipróbálná magát, mint a szinte már maratoninak tűnő 5000 méteren. Az olimpiai programbe bekerülő, ezért rendkívül népszerűvé váló 500 négyessel azonban nincsenek tervei. Arra viszont fel van készülve, hogy nagy lesz a konkurencia.

„Nagyon erős mezőnyre számítok az idén is, a szokásos nevek mellett lehetnek újak is, elég, ha az én példámat nézzük, mert én is egy év alatt robbantam be a felnőttek közé, ezt bárki más megteheti az idén. Tudom, hogy kőkeményen dolgoznak a többiek is, viszont én ugyanolyan jó állapotban vagyok, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor, ez pedig bizakodásra ad okot."

A tervezett munkát az elmúlt napok esős időjárása ellenére is el tudták végezni. Ez délelőtt 12, délután 10 kilométer evezést jelent, ami a második héten már 16-16 kilométerre nő. Kiegészítésként a délutáni edzést követően futnak vagy kondiznak, pihenésként szerda délutánonként egy hosszabb nyújtás szerepel a programban, szombaton délután, vasárnap pedig egész nap nem kell edzeniük Kopasz Bálintéknak. A kevés szabadidőt pedig próbálják minél pihentetőbb programokkal megtölteni.

„Negyven percnyire van innen egy nagyobb város, de mivel nincs autónk, így nem fogunk bemenni, itt töltjük a szabadidőnket is. Én olvasni fogok, főleg sporttáplálkozásról szóló cikkeket, valamint filmet nézek majd. Elsősorban a kalandfilmeket szeretem, a legutóbbi jó film, amit megnéztem, az a Fény az óceán felett volt. Általában úgy választok, hogy kikeresem a kedvenc színészeim, például Hugh Jackman vagy Michael Fassbender új filmjeit, és megnézem őket" – mondta az Európa-bajnoki bronzérmes kajakos.

Kopasz Bálint március 31-ig marad a portugáliai edzőtáborban, utána itthon folytatja a felkészülést.