Vizicsacsi sem segített a Schalke 04-en

Két héttel a rájátszások előtt egyre jobban elhúznak az élcsapatok az amerikai League of Legends bajnokságban, innen már nehéz lesz bárkinek is beverekednie magát a legjobb hat csapat közé. Európában sokkal szorosabb a helyzet, hiszen a playoffot érő hatodik helyen hármas holtverseny alakult ki, de az utolsó két helyezett is csak egy győzelemre van a rájátszástól. Következzen az NA és az EU LCS 7. hetének az összefoglalója.