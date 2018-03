Az FC Barcelona is beszáll az esportba, Piqué is kontrollert ragad?

Március nem csupán a pénzügyi életben, de az esportokban is roppant érdekes időszak. Erre ad bizonyítékot az Intel Extreme Masters katowicei versenysorozata, ami fényes eredményekkel zárult. Mindemellett a nagyvilágban szintén történtek érdekességek, amelyekről érdemes szót ejteni.

StarCraft

Lee „Rogue" Byung Ryul nyerte az Intel Extreme Masters Katowice 2018-as StarCraft döntőjét. Az alig másfél órán át tartó, röpke finálé 4-0-s győzelemmel zárult Rogue javára, aki gond nélkül döngölte a földbe ellenfelét, a nála 3 évvel idősebb Kim „Classic" Doh Woot. Rogue csaknem könnyek között vette át a trófeát az IEM nagy színpadán.

Counter-Strike: Global Offensive

Szoros küzdelemmel ért véget az Intel Extreme Masters Katowice CS:GO fináléja. A két küzdőfél egyike a svédek büszkesége, a Fnatic volt, a másik pedig az a FaZe Clan, akik hamarosan hazánkban is tiszteletüket teszik, hiszen ringbe szállnak a V4 Counter-Strike trófeájáért. A meccsek olyan hosszúra nyúltak, hogy a tervezett ceremónia átcsúszott másnapra, mivel mind az 5 játékot lebonyolították, valamint több hosszabbításra is sor került. Végül a Fnatic vihette haza a megtisztelő címet, és újból felvéshették nevüket az IEM trófeájára (2016-ban is ők nyertek).

Az ESL új régiót ad hozzá Pro League repertoárjához. A hetedik szériában már az ázsiai féltek játékosai is részt vehetnek (beleértve Ausztráliát és Új-Zélandot). A kvalifikációs mérkőzések a hónap végén veszik kezdetüket, egyelőre még ismeretlen időpontban. Ulrich Schulze, az ESL munkatársa elmondta: „ez egy hihetetlenül fontos lépés abba az irányba, hogy egy valóban az egész világot felölelő játékteret hozzunk létre, minden profi Counter-Strike játékos számára."

Heroes of the Storm

A Team Dignitas nyerte az HGC katowicei különkiadását. A helyszínen és az online szurkoló nézők hasonló izgalmakat élhettek át, mint a Counter-Strike rajongók, hiszen a Best of 7 döntő szintén teljes egészében lejátszásra került. Habár a Zealots igyekezett lecsapni a Dignitas kezéről a trófeát, az utolsó térképen szétesett a stratégiájuk.

A versenyt követő sajtótájékoztatón a Team Dignitas játékosai közölték, hogy várják az új kihívásokat, azonban az Eastern Clash alatt nem kívánnak más versenyeken részt venni. Legközelebb pár hét múlva láthatjuk őket viszont.

Egyéb

A KFC beszáll az esport bizniszbe. Az amerikai gyorsétterem lánc partnerségre lépett az ESforce Holdinggal, annak érdekében, hogy „még több fiatalhoz juthassanak el az esportok". Az együttműködés egy nagyméretű kupa szervezésében teljesedik ki, ennek neve KFC Battle Esports Championship lesz. A torna nyertesei egy egész Európát magába foglaló körutazást nyerhetnek, valamint a 2018-as orosz Russian e-Sports Cupon való részvétel is garantált lesz a számukra.

22 millió eurós hirdetési bevétel folyt be az Intel Extreme Masters Katowice alatt. Habár az ESL az utóbbi időkben kap hideget-meleget a Facebookkal kötött exkluzív közvetítési alkuja miatt, illetve a kezdeti nézőszámok kellő ijedtségre adtak okot, tény, hogy csak az interneten milliós nézőszámokról beszélünk. A gyakran a világ legnagyobb esport eseményeként emlegetett rendezvény most is ingyenesen volt látogatható, valamint a verseny teljes időtartama alatt teltház volt a 12 ezer férőhelyes Spodek arénában.

A német labdarúgó-szövetség elnöke nincs túl jó véleménnyel az esportok, és úgy általában a videojátékok terjedéséről. Annak ellenére, hogy országszerte keményen lobbiznak az esportok hivatásos sportokká történő előlépéséért, szép számmal akadnak olyanok, akik ellenzik az ötletet. Köztük van Reinhard Grindel is, aki szélsőséges nézeteinek hangot adva teljes degenerációként hivatkozott a fiatalok mobilozási szokásaira, az esportok olimpiára való behozatalát pedig az abszurd szó hallattatásával jellemezte. Hans Jagnow, a frissen megalakult Esport Bund Deutschland elnöke válaszolt Grindel kijelentésére:

Az, hogy a Bundesliga klubok és más tömeges sportklubok az elmúlt hónapokban beléptek ebbe az iparágba, azt mutatja, hogy az esportok fogadtatása változófélben van. Egy képzeletbeli verseny létrehozása csak akadály lenne" – nyilatkozta Jagnow az esportok és hagyományos sportok közti rivalizálással kapcsolatban.

Amíg Németországban az esportok megítélésre körül folyik a vita, addig Spanyolországban komoly lépésre szánta el magát az egyik legnagyobb fociklub. Az FC Barcelona beszáll a Pro Evolution Soccer League-be, mint versenyző fél.

A Barcelona egyik legismertebb játékosa, Gerard Piqué már 2017-ben nyitott az esportok felé, ezt annyira komolyan gondolta, hogy megalapította saját esport vállalkozását, az eFootball.Prót.

A klub kommunikációs elnöke, Manel Arroyo elárulta, hogy a kék-pirosak figyelemmel követik a technológia fejlődését, aminek része az esport, ők pedig nem szeretnének kimaradni belőle. „Az FC Barcelona innovatív szellemiségének megfelelően úgy döntött, hogy részt vesz egy az esportok világában úttörőnek számító versenyen, ebben pedig a Konami és az eFootball.Pro a legjobb partnerek" – mondta Arroyo.