Veszélyben voltak a magyar kajakosok Dél-Afrikában

A világ legnehezebb és legveszélyesebb maratoni kajakversenyének tartják a Dél-afrikai DUSI-t, amelyen a világbajnok Boros Adrián két hét alatt két ezüstérmet is szerzett helyi kajakos párjával, Carl Folscherrel. Ilyen jó eredményt még egyetlen nem Dél-afrikai versenyző sem ért el a DUSI-n a viadal több mint 60 éves története alatt. A Pietermaritzburg és Durban között lebonyolított extrém kalandban két másik magyar válogatott kajakos is részt vett, Kiszli Vanda bronzérmes lett női párosban, Czéllai-Vörös Zsófia pedig vegyespárosban futott be a második helyen.