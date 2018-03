Orosz háziderbi és amerikai rangadó a berlini vb-jelölti sakktornán

Berlinben március 10. és 28. között rendezik meg a 8 résztvevős, kétfordulós világbajnok-jelölti döntőt. A viadal győztese lesz a háromszoros világbajnok Magnus Carlsen kihívója. A rajtlistát az azerbajdzsáni Sahriya Mamedjarov vezeti az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik előtt. Még két orosz sakkozó vívta ki a részvételi jogot, Szergej Karjakin és Alekszandr Griscsuk. Ketten, Wesley So és Fabiano Caruna az amerikai sakkozást képviselik. Az örmény Levon Aronjan ötödször, a kínai Ding Liren először világbajnokjelölt.

Az esztendő egyik legnagyobb érdeklődéssel várt versenye a német fővárosban szombaton kezdődik. A tornán Szergej Karjakin a két évvel ezelőtti világbajnoki döntő veszteseként játszhat. Levon Aronjan és Ding Liren a Tbilisziben megrendezett Világkupa első két helyezettjeként biztosította részvételi jogát. Sahriyar Mamedjarov és Alekszandr Griscsuk a Grand Prix 2017-es sorozatáról jutott tovább. Fabiano Caruana és Wesley So Élő-pontszámuk alapján kapott meghívást. Az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik a rendezők által biztosított szabadkártyával játszik. A két évvel ezelőtti világbajnok-jelölti mezőnyből csak Aronjan, Caruana és Karjakin indulhat csatába a kihívó jogáért, Wesley So és Ding Liren először játszik világbajnok-jelölti döntőben.

A FIDE athéni irodájában február 9-én már megtartották a viadal irányított sorsolását, az orosz háziderbiket és az amerikai rangadót az első és második kör első három fordulójában lejátsszák.

A résztvevők az Élő-pontszámok sorrendjében és az első forduló párosítása

Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2809)

Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2800)

Wesley So (amerikai, 2799)

Levon Aronjan (örmény, 2794)

Fabiano Caruana (amerikai, 2784)

Ding Liren (kínai, 2769)

Alekszandr Griscsuk (orosz, 2767)

Szergej Karjakin (orosz, 2763)

Vlagyimir Kramnyik- Alekszandr Griscsuk

Szergej Karjakin – Sahriyar Mamedjarov

Levon Aronjan – Ding Liren

Fabiano Caruana – Wesley So

Negyedszer rendezik meg jelenlegi formájában a világbajnok-jelölti döntőt. 2013-ban Londonban a 22 éves Magnus Carlsen holtversenyben végzett Vlagyimir Kramnyikkal, a több győzelem döntött a norvég sakkozó javára.

Felejthetetlenek az utolsó forduló izgalmai, mindketten vereséget szenvedtek, az orosz Peter Szvidler sötéttel nyert Carlsen ellen, míg az ukrán Vaszilij Ivancsuk a sötéttel túl sokat kockáztató Kramnyikot fosztotta meg reményeitől.

Egy év múlva Hanti-Manszijszkban a világbajnoki címét Carlsennel szemben elvesztő Viswanathan Anand diadalmaskodott, a 45 esztendős indiai sakkozó veretlenül, egypontos előnnyel győzött. A 2016-os moszkvai döntőben az utolsó fordulóban dőlt el az elsőség sorsa, Szergej Karjakin legyőzte Fabiano Caruanát.

Berlinben a rajtlistát vezető Sahriyar Mamedjarov kivételével olimpiai bajnokok kezdik meg a vetélkedést. Az azerbajdzsáni nagymester tavaly kitűnő formát mutatott, a Grand Prix sorozat három versenyén egyetlen játszmát sem vesztett, a 27 partiban megőrizte veretlenségét, az összetett pontversenyt megnyerte. Elsőként ért célba a Gasimov-emlékversenyen. Éltáblásként játszott a harmadszor csapat Európa-bajnoki címet szerzett válogatottban. Másodszor játszik világbajnok-jelölti döntőben, négy esztendeje holtversenyes harmadikként ötven százalékot ért el. A 32 éves sakkozó legmagasabb Élő-pontszámát a 2018. februári világranglistán érte el 2814 ponttal.

A döntő doyenje, a 42 éves Vlagyimir Kramnyik 2000 és 2007 között volt világbajnok. Garri Kaszparovot fosztotta meg trónjától, Brissagóban Lékó Péterrel szemben 7-7-tel védte meg címét. A világbajnoki rendszer krízisét megoldó címegyesítő párharcban 2016-ban rájátszásban győzte le a bolgár Veszelin Topalovot. Címét egy év múlva a mexikói 8 résztvevős vb-döntőben vesztette el, 2008-ban páros mérkőzésen is vereséget szenvedett Viswanathan Anandtól. 2011-ben Kazanyban a világbajnok-jelölti párharcokban az elődöntőben honfitársától, Alekszandr Griscsuktól rájátszásban kapott ki, Londonban kevesebb nyert játszmája miatt nem lett világbajnoki kihívó. Hanti-Manszijszkban ötven százalékot ért el, három partit is vesztett. A moszkvai vb-döntőre nem tudta kiharcolni a részvételi jogot. Kramnyik háromszoros olimpiai bajnok, 2013-ban tagja volt a csapat-világbajnokságon első válogatottnak, 2002-ben a debreceni Eb-n győztes csapatnak. 2013-ban Világkupát nyert. Vlagyimir Kramnyik 1993-tól a szuperversenyek állandó résztvevője, fantasztikus győzelmek kísérik pályafutását. Berlinben a rendezők szabadkártyájával játszhat a világranglista harmadik helyezettjeként. Sokan utolsó esélyeként vélik a döntőt, hogy a világbajnoki címért megmérkőzhessen Magnus Carlsennel.

A mezőny legfiatalabb tagja a 23 esztendős Wesley So. A Fülöp-szigeteki születésű sakkozó 2014 októbere óta játszik amerikai színekben. 2016 augusztusában pályafutásának fantasztikus sikerszériája kezdődött meg. A Grand Chess Tour St. Louis-i tornáján első lett. A bakui sakkolimpián aranyérmes amerikai válogatott legjobb pontszerzője volt. A GCT londoni viadalán is diadalmaskodott és megnyerte az összetett pontversenyt is. A 2017-es évet Wijk aan Zee-i diadalával kezdte, egy ponttal előzte meg Magnus Carlsent. A márciusi világranglistán 2822 ponttal a második helyen állt, megnyerte az amerikai bajnokságot. Valamennyi tornán megőrizte veretlenségét, amelyet 67 parti után Mamedjarovval szemben vesztett el. So nagy sorozata St. Louis-i kudarcával fejeződött be, Élő-pontokat, ranglistás helyezéseket vesztett, majd ismét javuló formát mutatott, de játékából az igazi átütő erő hiányzott. A legújabb világranglistán a negyedik.

Még nincs vége, lapozzon a folytatáshoz!