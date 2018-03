A halál küszöbéről tért vissza Serena Williams

Az elmúlt évek legerősebb női mezőnye jött össze Indian Wellsben. A Grand Slameket is ideszámítva, a 2016-os Australian Open óta nem volt arra példa, hogy Serena Williams, Marija Sarapova és Victoria Azarenka egyszerre induljon egy versenyen. Ráadásul a jelen legjobbjai közül sem hiányzik senki, de egyelőre minden a két visszatérő édesanyáról szól. Az egyikük a halállal is farkasszemet nézett, a másik amazon a magánéleti válsága után próbálja újraépíteni magát.

Pont két éve, 2016 márciusában ők játszották a döntőt Indian Wellsben. Nem kis meglepetésre a fehérorosz Victoria Azarenka sorozatban öt, összességében 17 vereség után, pályafutása során negyedszer is jobbnak bizonyult Serena Williamsnél. Viszonylag simán nyert 6:4, 6:4-re.A korábbi világelső minszki, azzal a lendülettel behúzta Miamit is és úgy nézett ki, ő taszíthatja le a trónról Serena Williamset.A folytatás azonban nem a tervek szerint alakult. Váratlanul teherbe esett. Májusban a Roland Garroson már az első fordulóban búcsúzott (a döntő játszmában 0:4-nél adta fel a meccset Karin Knapp ellen), többet már nem lépett pályára abban az évben. Decemberben megszületett a kis Leo, de a boldogság nem tartott sokáig.

Júniusban tért vissza Mallorcán, és kapott ki a második fordulóban. Wimbledonban Simona Halep állította meg a negyeddöntőbe jutásért. Az egyértelmű volt, hogy 28 évesen, már anyaként nem lesz olyan könnyű a sikeres visszatérés, de arra senki nem számított, hogy legközelebb 2018 márciusában lép majd pályára. Tönkre ment a párkapcsolata Billy Mc Keague-val, már Wimbledon után szakítottak, de a gyermekelhelyezésből per lett.Kaliforniában éltek és a babának addig ott kellett maradnia, amíg nem születik ítélet.Ez volt az oka, hogy Azarenka visszalépett a tavalyi US Opentől, mert nem akarta elhagyni a fiát. A válság, a megoldás elhúzódott, így csak most jelentkezett újra játékra. A világranglistán a 204. helyig csúszott vissza, szabadkártyával indulhatott el. Ezt leginkább a brit Heather Watson bánta, akit a 64 közé jutásért 6:4, 6:2-re győzött le és egyáltalán nem lenne meglepő, ha a következő fordulóban hasonló sorsra jutna a tavalyi US Open-bajnok Sloane Stephens.

Serena Williams helyzete legalább annyira érdekes, mint Azarenkáé. A 23-szoros Grand Slam-bajnok úgynevezett védett ranglistával indult Indian Wellsben (amit nem azért kap, mert 36 éves, hanem szülés miatt), ami teljesen szabályos, de csak a nevezésnél veszik figyelembe, a kiemelésnél nem.Így fordulhat elő, hogy a 3. fordulóban, a 16 közé kerülésért akár összejöhet a Williams nővérek rangadója.Legutóbb a 2017-es Australian Open döntőjében találkoztak. Serena azóta nem lépett pályára hivatalos, egyéni meccsen. Játszott egy bemutatót Abu-Dzabiban, tavaly decemberben, Jelena Osztyapenko ellen, de az csak arra volt jó, hogy belássa, korai lenne visszatérnie januárban, Melbourne-ben.

Hiába szóltak arról a hírek a terhessége bejelentésétől, hogy címvédésre készül az Australian Openen, ez kivitelezhetetlennek bizonyult, mert a szülésnél komplikációk léptek fel, életében másodszor kapott tüdőembóliát és több műtét várt rá.Plusz hat hetet töltött kórházban és decemberig nem vett teniszütőt a kezébe.Nem a dráma fokozásáért beszélt arról, hogy akár meg is halhatott volna. Az is kisebb csoda, hogy Indian Wells-ben már vállalta a játékot. Játszott már egy párost a Fed-kupában a nővérével, februárban, de nem mutatott túl meggyőző játékot.

Erős túlzás lenne azt állítani, hogy az elmúlt napokban már minden idegszálával a sikeres visszatérésre koncentrált a verseny helyszínén. Hétfőn még New Yorkban, a Madison Square Gardenben játszott, a Tiebreaktens (egyetlen, tíz pontig tartó rövidítés, két pont különbséggel dönt) újabb állomásán. Előbb győzött a szintén visszatérőben lévő Marion Bartoli ellen, majd az elődöntőben kikapott a kínai Csang Suajtól.Egy nappal később már Kaliforniában szerepelt egy jótékonysági rendezvényen, ahol nem csak teniszezett, de táncolt is.Aztán csütörtökön eljött az igazi visszatérés és senki nem lepődött meg azon, hogy a világranglistán 53. Zarina Diyast 7:5, 6:3-ra verte. Serena Williams 1999-ben szerepelt először a főtáblán, Indian Wells-ben és a döntőben Steffi Graf ellen győzve (6:3, 3:6, 7:5) egyből a csúcsra ért, majd 2001-ben másodszor is veretlen maradt. Aztán egy inzultus miatt 14 éven át gyakorlatilag bojkottálták a nővérével a versenyt, de 2015-ben visszatértek.

Serena Williams és Victoria Azarenka sikeres visszatérése hatalmas lehetőség a női tenisznek, a WTA Tournak. Izgalmas időszak elé nézünk. Serena Williamsnek három nagy célja van 2018-ra, a három idei Grand Slam. Az edzője szerint már a májusi Roland Garrosra visszanyerheti korábbi formáját és mindegyiken győzni szeretne, de egyre többen vannak, akik ebben megakadályozhatják, az egyik épp Azarenka lehet.