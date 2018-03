Fucsovics Márton győzelemmel kezdett Indian Wellsben

Először nyert mérkőzést a Grand Slamek utáni egyik legnagyobb versenyen Fucsovics Márton. A csaknem 8 millió dollár díjazású BNP Paribas Open első fordulójában, Indian Wells-ben, a nyitójátszmát brékhátrányból fordította meg így, 7:6, 6:1-re győzött a világranglista korábbi 12. helyezett, Victor Troicki ellen. A legjobb 64 között a második helyen kiemelt horvát Marin Cilic jön.

Nehéz mérkőzés várt Fucsovics Mártonra a sivatagi oázisban. Egyrészt egy kellemetlen combizomszakadás miatt közel egy hónapos kihagyás után tért vissza, másrészt Victor Troicki 2016-ban legyőzte őt Barcelonában (6:4, 1:6, 6:0.) Az utóbbi tény annyiból nem mérvadó, hogy tavaly minden tekintetben óriásit lépett előre Fucsovics Márton. Nem feltétlenül meghatározó tehát, hogy mi történet vele 2017 előtt. Az talán inkább ott lehetett Fucsovics fejében, hogy nincs pozitív élménye Indian Wells-ből. Pedig a játékosoknak ez a viadal talán a leginkább kedvelt versenye. Fucsovics egyszer próbálkozott itt korábban. 2017-ben a selejtező első meccsén 6:3, 6:3-ra kapott ki az amerikai Denis Kudlától.

A magyar kezdett adogatni és hozta is a szerváját 15-re, de 1:1-nél brékelte őt a szerb. Úgy jutottak el 3:5-ig, hogy Fucsovicsnak két játékban is volt fogadóelőnye, de nem sikerült a visszabrék. A játszmában maradásért szerválva jól küzdött a magyar, majd a következő gémben 40:0-ja lett és a második lehetőséget ki is használta. Sikerült az egyenlítés, erőt mutatott és a lélektani előny már nála volt. A szettet rövidítés zárta, amiben végig a magyar vezetett és 6:3-nál az első játszmalabdáját megcsinálta fogadóként. Bőven volt tartalék a játékában, mert az első adogatása csak 46 százalékban jött be. Igaz, ez azt is jelezte, hogy a játékban egyértelműen ő volt a jobb.

Az első szervája hatékonysága a folytatásban sem javult, de a fontos pillanatokban jól koncentrált: 1:1-nél brékelt, majd két fogadóelőnyt hárított. 3:1 után már nem lehetett megfogni, egyre jobban teniszezve fejezte be a meccset, 1 óra 28 perc alatt győzött 7:6, 6:1-re.

Vasárnap játszik a horvát Marin Cilic ellen, minden bizonnyal a centeren. 2017 októberében, Bázelben óriási mérkőzésen nyert a világranglistán jelenleg 3. horvát (7:6, 5:7, 7:6), aki azóta sem lassított, döntős volt az Australian Openen. Igaz, Melbourne óta ő is csak egy versenyen indult, Rio de Janeiróban kikapott a 16 között Gael Monfils-tól (6:3, 7:6.)