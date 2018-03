Babosék negyeddöntőbe jutottak Indian Wellsben

Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal negyeddöntőbe jutott az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna női párosversenyében.

A világbajnok magyar játékos és francia partnere a nyolcaddöntőben az ukrán Katyerina Bondarenko és a szerb Aleksandra Krunic duóját búcsúztatta két játszmában, 1 óra 19 perc alatt.

"Azt gondolom, nagyon jól játszottunk 6:1, 4:0-ig. Utána picit megakadtunk." - értékelt honlapján Babos, hozzátéve, hogy jól teljesítenek együtt, érzik egymás játékát. Elég trükkös ellenfelünk volt, de mi is jól játszottunk. Nagyon boldog vagyok! Egyre jobb volt a játékunk, az első meccsen is folyamatosan javultunk. A másodikat még jobban kezdtük és a megakadás után jól is fejeztük be" - fogalmazott.

Babos kiemelte, fontos neki a páros, és nagy céljai vannak.

"Küzdünk rendesen, hogy minél jobb eredményt érjünk el" - fűzte hozzá.

Az idei Australian Openen győztes páros negyeddöntős ellenfele az Aojama Suko, Jang Csao-hszüan japán, kínai páros és az ötödik kiemelt Monica Niculescu, Andrea Hlavackova román, cseh kettős párharcának továbbjutója lesz.

Eredmény (a WTA honlapjáról):

női páros, 2. forduló (nyolcaddöntő):

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 4.)-Katyerina Bondarenko, Aleksandra Krunic (ukrán, szerb) 6:1, 7:5