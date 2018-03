Fucsovicsnak még várnia kell a világszenzációra, de jó az irány

A világranglista 3. helyezett Marin Cilic másodszor is jobbnak bizonyult Fucsovics Mártonnál. A szezon első ATP 1000-es versenyén Indian Wellsben, a 32 közé kerülésért találkozott a magyar az Australian Open idei döntősével és a horvátok klasszisa 1 óra 41 perc alatt 7:5, 6:3-ra nyert. Fucsovics Márton a következő 1000-es verseny, a Miami Open előtt egy Challengeren indul. Fucsovics Mártonnal egyszerre búcsúzott Novak Djokovic, aki korábban ötször nyert Indian Wellsben. Roger Federer ugyanakkor sikerrel vette az első akadályt.

Legutóbb tavaly októberben, Bázelben óriási meccset játszott Marin Cilic és Fucsovics Márton. Akkor úgy kapott ki 3 óra 3 perc alatt 7:6, 5:7, 7:6-ra a magyar, hogy ötször is elnyerte a horvát szerváját. Azzal tisztában volt, hogy a meglepetéshez most is elengedhetetlen lesz Cilicet játékra kényszeríteni adogatóként és brékelni őt. Ezúttal nem kapott annyi esélyt, mint a svájci csatában.

Fucsovics Márton mindössze pályafutása második ATP 1000-es, főtáblás mérkőzésére készült vasárnap. Az ATP Tour csúcsát jelentő versenyekre nehezebb bekerülni, mint a Grand Slamek 128-as mezőnyébe. Indian Wells és Miami főtábláján ugyan 96-an indulhatnak, de a többi állomáson általában 56-os a létszám.A kaliforniai és a floridai csúcstalálkozón a 32 kiemelt a 2. fordulóban kapcsolódik be a versenybe és ez olykor előnyt jelenthet annak, aki a 64 közé kerülésért már játszott egy meccset.Marin Cilic valószínűleg pontosan tudta, hogy mire számíthat és ennek megfelelően az első pillanattól nagyon koncentráltan teniszezett.

Viszonylag simán, izgalommentesen jutottak el 3:3-ig, amikor a horvát adogatott és 0:30-nál kellett második szervát ütnie. Nem remegett meg, négy pontot nyerve sorozatban hozta a gémet. A következő játékban Fucsovics hárított öt fogadóelőnyt, majd 4:5-nél még kettőt, utóbbiak már játszmalabdák is voltak.A dráma fokozásaként, 5:5-nél a magyar is bréklabdákhoz jutott, de Marin Cilic megint jól összpontosított.Úgy nézett ki, rövidítésbe torkollik a szett, mint Bázelben, de Fucsovics Márton adogatásánál 0:40 lett és el is ment a játszma.

Ha valami nagyon komoly kihívás, akkor Marin Cilic ellen hátrányból teniszezni mindenképp az. Bázelben ugyan sikerült az elvesztett első szett után egyenlíteni, de most folyamatos volt a nyomás Fucsovics Mártonon és az ő játéka nem volt annyira éles, pontos, mint akkor. Próbálkozott, küzdött becsülettel még 1:4 után is (a 4. játékban brékelte őt a horvát semmire), de nem adott neki esély Cilic, nem jutott fogadóelőnyhöz.

„Várható volt, hogy Cilic tanul a bázeli mérkőzésből, már nem ismeretlenként játszik Marci ellen, de erre felhívtam a figyelmét a meccs előtt – kezdte az értékelést Fucsovics Márton edzője, Sávolt Attila. – Egyértelműen látszott, hogy az akkori meccs vége maradt meg benne, amikor egy sebességgel feljebb kapcsolt és nagyon agresszívan teniszezett. Most az első pillanattól így játszott. Rendkívül lassú a pálya, azt gondoltam, hogy ez Marcinak kedvez majd, de nem így lett, inkább Cilicnek volt jó, mert több ideje maradt beleállni az ütésekbe. Marci nem tudott úgy irányítani, mint legutóbb Bázelben, pedig Cilic nem szervált annyira jól. Igaz, a második adogatásai után hatalmasat pattant a labda, ami szinte több gondot okozott Marcinak, mint az első. Megfigyelhető, szinte minden meccsen, hogy a szokásosnál sokkal több a ki nem kényszerített hiba, mert nagyon lassú a pálya és nehéz pontot ütni. Így volt ezen a találkozón is. Marci gyakorlatilag végig futott az eredmény után, nagy volt rajta a nyomás. Csak az első játszma végén, 5:5-nél lett volna esélye a fordulatra, de hiába ütött második szervát mindkét fogadóelőnynél Cilic, nagyon agresszívan játszott.A mérkőzés után mondtam Marcinak, micsoda jó érzés úgy pályára lépni a világranglista 3. ellen, hogy mindketten azt gondoljuk, lehet nyerni, és aztán bosszúsan elemzünk egy 7:5, 6:3-as vereséget, mert valóban van, volt realitása a győzelemnek.Biztos vagyok benne, hogy előbb utóbb jönni fog a világszenzáció, a top tízes elleni győzelem"

Nehéz hetek, hónapok elé néz Novak Djokovic. A korábbi világelső szerb az idei második versenyén indult, de valószínűleg korai volt még a visszatérés a februári könyökműtét után.

„Olyan volt, mintha pályafutásom első meccsét játszottam volna a touron. Nagyon különös. Úgy értem, teljesen elvesztettem a ritmust és mindent. Az egyik oldalon hálás voltam, hogy ilyen gyorsan pályára léphettem a műtét után, de ugyanakkor egyáltalán nem éreztem magam jól. Ráadásul az elmúlt hetekben más egészségügyi gondok miatt is szenvedtem kicsit. Az elmúlt kilenc hónapban csak néhány meccset játszottam és az ember ilyenkor folyamatosan küzd önmagával, hogy vajon megfelelő-e az állapota, elég fit e. És, ha nincs is fájdalmad, akkor is azon jár a fejed, arra gondolsz, mert az elmúlt több mint két évben állandóan éreztem. Annak azért örülök, hogy gyorsan felépültem a műtét után és készen álltam a játékra" - próbált a pozitívumokba kapaszkodni Novak Djokovic, miután 7:6, 4:6, 6:1-re kikapott Taro Danieltől.

A 25 éves japán 109. a világranglistán és szinte extázisban ünnepelte pályafutása eddigi legnagyobb győzelmét.Novak Djokovic a 2012-es, londoni olimpia óta először vesztett két mérkőzést egymás után.A 30 éves szerb ellátogatott a Grand Canyonhoz, amit csodálatos tapasztalatnak nevezett.

Sávolt Attila már említette, hogy a rendkívül lassú pálya miatt szokatlanul sok a ki nem kényszerített hiba. Nos, Roger Federer a szombaton eső miatt félbeszakadt mérkőzésén összesen 40 pontot adott ajándékba Federico Delbonisnak, akitől egyébként a korábbi egyetlen találkozójukon kikapott. Most viszont egyenlített, mert a sok hiba ellenére 6:3, 7:6-ra nyert a svájci világelső.