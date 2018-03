Négyes holtverseny az utolsó rájátszás helyekért az EU LCS-ben

A vártnál sokkal szorosabban alakult a League of Legends európai bajnoksága. Néhány csapat már megnyugodhat, de az utolsó playoff-helyekért hatalmas közdelem várható két mérkőzéssel a Spring Split alapszakaszának vége előtt, hiszen jelenleg négy csapat is holtversenyben áll az utolsó rájátszást érő helyeken, de közülök csak kettőnek sikerül majd a bejutás. Közben az NA LCS-ben hiába játszott zseniálisan az elmúlt időben a CLG, a TSM és a Liquid győzelmei miatt már csak a csoda segíthet rajtuk.

Európában a H2K keserítheti meg a Schalke és a ROCCAT életét

Egyre nagyobb a tét, hiszen vészesen közelít a rájátszás a League of Legends legjelentősebb régióiban. Míg Amerikában úgy tűnik, hogy eldőlt kik lesznek ott a playoffban, addig Európában az utolsó héten válaszolják meg a legnagyobb kérdéseket.

Jelenleg a Schalke 04, a Team Roccat, a Giants Gaming és a Misfits állnak holtversenyben az ötödik helyen, azonban közülük csak két csapattal találkozunk majd az alapszakasz után és csak remélni tudjuk, hogy Vizicsacsiék köztük lesznek.

.@S04Esports win a fight in Mid Lane and secure both the Baron & Elder Dragon! #EULCSpic.twitter.com/Oq9PkRj7x3 — lolesports (@lolesports) March 10, 2018

A Schalke remek hetet zárt. Kezdésnek egy nagyon fontos meccsen győzték le a Giants Gaminget (7-9), javarészt NukeDuck és Upest játékának köszönhetően, de Vander is jól használta a Morganat. A második játéknapon jöhetett a harmadik helyen álló G2 (9-7), ahol NukeDuck ismét Azirt pickelte és megint nem tudták megállítani. Hiába tűnt szorosabbnak a találkozó, a Schalke így is magabiztos, közel 10 ezer goldos előnyben győzött.

A Misfits előtt is ott volt a lehetőség, hogy elszakadjanak az üldözőktől, de miután vereséget szenvedtek a Splyce-tól, majd a Giants Gaming is megverte őket, hirtelen ott találták magukat a 7-9-es csapatok gyűrűjében. A Misfits volt az előző év meglepetéscsapata, a sikereiket bevállalós taktikáiknak és agresszív játékuknak köszönhették, de a többi csapat mostanra megfejtette a kódot.

Pénteken kezdődik a Spring Split utolsó hete, szombat estére pedig kiderül, hogy pontosan melyik csapatok küzdhetnek meg egymással a bajnoki címért és a lehetőségért, hogy képviselhessék Európát a 2018-as Mid Season Invitational-on, ahol jelen lesznek a legerősebb kínai, koreai és amerikai csapatok is.

A legnehezebb dolga a Unicorn of Love-nak (7-9) van, akik a 9. héten a Misfits (7-9) és a G2 ellen játszanak, de nincs könnyű helyzetben a Schalke sem, akik az utolsó, valószínűleg mindent eldöntő meccsen a Spring Split legerősebb csapatával néznek majd farkasszemet. A helyzeten javíthat, ha a Fnatic (12-4) az első napon legyőzi a Giants Gaminget, így számukra tét nélküli lenne a másnap megrendezett meccs, hiszen garantáltan ők lesznek az elsők az alapszakaszban.

Ismét a TSM tűnik Amerika legjobb csapatának

A TSM (9-7) mindkét mérkőzését megnyerte a hétvégén és a Team Liquid (9-7) is hozta a Clutch Gaming elleni rangadót, így ott lehetnek a rájátszásban. A Counter Logic Gaming (7-9) hiába zárt két hétvégét is veretlenül - ráadásul úgy, hogy a Cloud 9, a Team Liquid és a FlyQuest mellett az Echo Foxot is megverték - mégis reménytelennek tűnik a helyzetük. A TSM-nek vagy a TL-nek az utolsó héten mindkét meccsét el kéne veszítenie, a CLG-nek pedig megnyernie ahhoz, hogy a playoffban lehessenek.

Az NA LCS-ben a playoff helyekért folytatott harc - ha csak nem történik csoda az utolsó héten - véget ért, de az még közel sem biztos, hogy melyik két csapat pihenhet majd a rájátszás első hete alatt. A Cloud 9 (11-5) és az Echo Fox (11-5) holtversenyben vezetnek, majd őket követi két 10-6-os csapat, a Clutch Gaming és a 100 Thieves.

A mezőnyből ismét kezd kiemelkedni a TSM, pedig még a rájátszás sem garantált a csapat számára, azonban vasárnap hajnalban a Cloud 9 ellen ismét megmutatták, hogy sosem lehet lebecsülni őket. Már a draftnál érződött, hogy hibát követett el a C9, amikor szabadon hagyták Bjergsennek a Syndrát, hiszen eddig profi meccseken 54-szer pickelte és hihetetlen, 72 százalékos győzelmi rátát tud felmutatni. Jensen ugyan elvihette Azirt, de a TSM draftja tűnt jobbnak.

Mindkét csapat bot lane-je agresszívan kezdett és a playmaker supportokat részesítették előnyben. Mithy a Tresht, Smoothie pedig a Blitzcranket választotta, de egyértelműen az előbbinek jött be a húzás. A korai szakaszban a Cloud 9 dominált, ők szerezték meg az első két killt is.

.@Cloud9 set up a dive in the bot lane and pick up two early kills! #NALCSpic.twitter.com/yGh2Vf1BW2 — lolesports (@lolesports) March 11, 2018

Ezt követően egészen a huszadik percig kiegyenlítettnek tűnt a mérkőzés, majd egyre többször ért célba a Tresh hook, Bjergsent pedig senki nem tudta megállítani (stop feeding, report my team).

MikeYeung, a tavalyi év jungler csillaga vegyes spliten van túl, de a C9 ellen megmutatta, hogy miért őt tartják az egyik legtehetségesebb junglernek az NA LCS-ben. A C9-nak a 20. perc után egyre nagyobb problémát okozott áttörni a TSM front linet, a Sion és a Sejuain gyakorlatilag sebezhetetlen volt, közben pedig Zven és Bjergsen szabadon osztotta a killeket.

Nagyon magabiztos győzelem volt ez a TSM-től, MikeYeung pedig a mérkőzés után beszélt arról, hogy minek köszönhető ez a hatalmas változás a játékában. Elmondta, hogy mostanában kizárólag melegítőben játszik és még a cipőjét is leveszi a kényelem érdekében. Megemlítette azt is, hogy a TSM még mindig követ el hatalmas hibákat, de elindultak a jó irányba.

Negatív mérleggel áll az SKT a hetedik hét után

Kevesen gondolták volna, hogy az SKT - amely minden idők legsikeresebb League of Legends csapata - azt követően, hogy az előző évben kikapott a világbajnoki döntőben a Samsungtól, idén 6-8 as mérleggel fog állni a hetedik hét után. Az LCK továbbra is a legerősebb régiónak és bajnokságnak számít, ezért néhány vereség mindig is becsúszott, most viszont olyan csapatok ellen is, akik ellen korábban elképzelhetetlen volt.

A csapatösszhang nincs meg és egyéni szinten sem úgy teljesítenek a játékosok, mint akik a világ legjobb csapatában játszanak. Egyre inkább úgy tűnik, hogy elérkezett az SKT korszak vége, de a rájátszás még így is meglehet. A KSV-t leszámítva nem lesz kemény ellenfelük az alapkszakaszt lezáró két hétben, hiszen rajtuk kívül az LCK utolsó három csapatával kerülnek majd össze.

De elnézve a KT Rolster, a Kingzone és az Afreeca Freecs erősségét, valamint az előző év világbajnoka a KSV potenciálját, még ha sikerül is bekerülniük a playoffba, nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy ott sokáig menetelnének, így lehetséges, hogy az idei MSI az SKT nélkül kerül megrendezésre, amit leírni is félelmetes.