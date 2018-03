Medvegyeva nem indul a milánói műkorcsolya világbajnokságon

A címvédő Jevgenyija Medvegyeva lábsérülés miatt nem lesz ott a jövő szerdán kezdődő milánói műkorcsolya és jégtánc világbajnokságon.

Az orosz sportági szövetség kedden jelentette be, hogy a Phjongcshangban honfitársa, Alina Zagitova mögött második sportolónak kiújult korábbi lábsérülése, ezért nem indul a seregszemlén. Medvegyeva tavaly decemberben a Grand Prix-döntőt is kihagyta, s a téli olimpián is fájdalmakkal küzdve versenyzett.

Az orosz versenyző az elmúlt két világbajnokságon aranyérmes volt, a februári ötkarikás játékokon pedig mindössze 1,31 ponttal kapott ki Zagitovától.