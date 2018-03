Örömkorcsolyázásra készülnek a magyar olimpiai bajnokok

Ezen a hétvégén a kanadai Montrealban a világbajnoksággal zárul a rövidpályás gyorskorcsolya-idény. A magyar színeket egy fő kivételével az olimpián látott csapat képviseli, és ugyan már mindenki rettentően fáradt mentálisan és fizikálisan is, rosszabb korcsolyázók nem lettek a magyarok.

Mindenki tisztában van vele, hogy nem a legszerencsésebb egy téli olimpia után három héttel világbajnokságot rendezni. És akkor nem fogalmaztunk szigorúan. De ez van, ezt már régen tudta mindenki, a sportolók és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is.

Mindenki tisztában van vele, hogy izgalomban ugyan várhatóan nem lesz hiány – már csak a sportág sajátosságaiból kifolyólag sem – de olyan minőségű versenyeket és világcsúcsokat nem nagyon lehet már várni, mint amilyen az olimpiai küzdelmek voltak. A csúcsformáját mindenki az olimpiára élesítette, ennyi idő elteltével csak két csoporttól lehet igazán jó eredményt várni: azoktól, akik a phjongcshangi csalódottságból építkező daccal futnak neki a vb-nek, és azoktól, akik az ott szerzett érmek és helyezések felszabadító örömével lépnek jégre.

Szerencsére a magyar csapat az utóbbi kategóriába tartozik. A férfi váltóval a magyar sport történetlmének első téli olimpiai aranyérmét nyerő Liu Shaoang a szerdai edzésről visszatérve nyilatkozott az Origónak.

„Azt leszámítva, hogy az otthoni tavaszhoz képest itt elég durva az idő, mindenki jól érzi magát – mondta Ádó, és valóban a budapesti 15 fokos tavasz után mellbevágó a nulla fok körüli hőmérséklet és a szakadó hó.

"Nekem volt egy kisebb lázzal járó megfázásom, de már túl vagyok rajta. Most már kevesebbet edzünk és könnyebbek is a gyakorlások, ma is inkáb egy váltós edzés volt, de úgy érzem, hogy elég gyorsak vagyunk. Az biztos, hogy fizikálisan senki nem lesz olyan állapotban, mint az olimpián volt, hiszen mindenki Phjongcshangban volt a csúcson.

A montreali helyszín nem ismeretlen a magyar korisok számára, a világkupasorozatban rendszeresen megfordulnak az 1976-os nyári olimpiára épült Maurice Richard-csarnokban.

„Ahhoz képest, hogy milyen öreg a létesítmény, meglepően jó állapotban van, és a jégre sem lehetett eddig panasz. Mi is mindent meg fogunk tenni, hiszen a célunk nem lehet más, mint minél jobban szerepelni."

Liu Shaoanghoz – és testvéréhez, a barátnőjét, a brit gyorskoris, Elise Christie-t aranyszínű mackófelsőbe váró Liu Shaolin Sándorhoz – hasonlóan a negyedórával később érkező női csapat tagjai sem tudták még ekkor, hogy ki melyik számban fog indulni, sőt, a váltó egyik tagjának, Keszler Andreának a betegsége miatt még a váltó felállása is bizonytalan volt.

„Andit bevitték egy kivizsgálásra, reméljük, hogy nincs komoly baj – mondta Heidum Bernadett, akinek a phjongcshangi volt a harmadik téli olimpiája, és Vancouver (5. hely), Szocsi (6. hely), harmadszor is pontszerző helyen végzett a női a váltóval, ezúttal negyedik lett a magyar csapat. – Nagyon fárasztó volt ez a szezon, messze ez volt a legkimerítőbb olimpiai ciklus a pályafutásom során. Ami a vébét illeti, arra már nem készültünk külön, de attól nem tartok, hogy elfelejtettünk volna korcsolyázni az elmúlt hetekben.

A fáradtságot, legyen szó fizikairól, vagy mentálisról a váltó másik három tagja, Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia is megerősítette, de azt is, hogy ez aligha megy majd a teljesítmény rovására.

„Kisebb a motivációm az biztos, de ezzel együtt az elvárások és a nyomás sem akkora rajtam, illetve rajtunk. Ilyenkor lehet felszabadultan örömkorizni" – mondta Jászapáti Petra. Bácskai Sára Luca, mint fogalmazott, maga is kíváncsi, hogy ez a felemás szituáció milyen teljesítményt hoz ki belőle, míg Kónya Zsófia amondó, hogy nem csak a magyarok fáradtak, mindenki ugyanolyan állapotban érkezik az olimpiáról.

A versenyek március 16-án pénteken kezdődnek, magyar idő szerint kora délután az 500, 1000 és 1500 méteres selejtezőkkel. Szombaton és vasárnap rendezik a döntőket, illetve a 3000 méteres szuperdöntőt, és váltóversenyeket. Az Origó a helyszínről számol be az eseményekről.