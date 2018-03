Még szokják az érzést, hogy ők az olimpiai bajnokok

A téli olimpiához hasonlóan ezúttal is a kínai edzőnő, Zsang Lina kezében van a karmesteri pálca, Montrealban viszont nem Bánhidi Ákos, hanem Szabó Krisztián segíti a munkáját másodedzőként. Két nappal a világbajnokság rajta előtt, két csapatvezetői értekezlet között kérdeztük a válogatottnak otthont adó szálloda halljában a csapat állapotáról és az esélyekről. De megtudhattuk azt is, hogy 2022-ben, Pekingben bővülhet a szakág olimpiai programja.

„Nyilvánvaló, hogy mindenki az olimpiára volt kihegyezve, de, ahogy én az elmúlt napok edzéseit látom, egyáltalán nincsenek rossz formában a sportolóink. Lina egy kicsit visszavett az edzések számából, és, ha a munka intenzitása nem is, de a mennyisége már csökkent. Az az elsősorban mentális fáradtság, amivel az olimpiáról hazatértek, így nem gyarapszik tovább, mindenki felszabadultabban, megkönnyebbülve mehet jégre."

A szakember hozzátette, hogy az utolsó héten már sokkal több szabadidejük volt a sportóknak, sokkal inkább maguk oszthatták be az idejüket, lekerült a vállakról a teher, és ez egy általános jó hanagulatban is megmutatkozik. Talán már az olimpiai „aranysokkot" is sikerült feldolgoznia a férfi váltó tagjainak.

Ahhoz még mindig több időnek kell eltelnie, hogy teljesen leülepedjen bennük, hogy ők az olimpiai bajnokok. Mondjuk, szoktatják őket a gondolathoz, mert nap mint nap megállítják őket az utcán, hogy gratuláljanak, de a rivális csapatok edzői közül is sorra mennek oda, olyanok, akik még nem gratuláltak nekik vagy Linának. Persze rajtuk ebből semmi nem látszik, ugyanazok a szerény, alázatos gyerekek maradtak, akik itt is nyerni akarnak majd minden futamban."

A sportolók mellett a szakembereknek is kijut a dicséretből, Szabó Krisztián elmesélte, hogy egy étteremben egy macedón férfi szólította meg őket látva a Hungary felíratú kabátjukat, és, amikor mondták, hogy mi járatban vannak, rögtön rávágta, hogy a magyar váltó nyerte az olimpiát. Az Origo munkatársát Kanadába bebocsátó pisztollyal és golyóálló mellénnyel felszerelt szigorú határőr arcán is átsuhat egy mosoly, amikor mondtuk neki, hogy mi járatban vagyunk, majd megjegyezte, hogy a csapat már régen itt van. Valóban, ők már szombat óta Montrealban készülnek.

Nem lesz könnyű dolgok Liu Shaolin Sándoréknak – és persze a lányoknak sem, hogy ne mindig csak a fiúkról beszéljünk – hiszen mindenki az olimpiai bajnokra feni a fogát. Különösen a hazai jégen versenyező kanadaiak szeretnének visszavágni az olimpiai döntőért. Itt is nyolc csapatos lesz a mezőny, úgy mint az olimpián (de a férfiaknál Kazahsztán helyett ezúttal Oroszország szerepel – a szerk.), és ebből bármelyik négy a döntőbe juthat. Azon múlik leginkább, hogy ki mennyire motivált még, melyek azok a csapatok, ahol nem lazítottak az olimpia után sem. Persze a mieink is úgy mennek fel a jégre, hogy ők a legjobbak, nem véletlenül ők az olimpiai bajnokok. Fejben rendben vannak, és nagy bajok fizikálisan sincsenek, Sanyi, például ma délután is ment egy 8,2 másodperces kört, ami nagyon jó idő."

A szakvezetés nem fogalmazott meg helyezésekben mért elvárásokat a csapat felé, de Szabó Krisztián szerint erre nincs is szükség, mert mindenki tisztában van vele, hogy méltóképpen kell képviselnie Magyarországot. „Aztán, hogy ez mire lesz elég, majd kiderül, hiszen tudjuk, hogy a short track mennyire kiszámíthatatlan."

Gyorskorcsolya vegyespáros

A Nemzetközi Korcsolya-szövetség (ISU) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) feltett szándéka, hogy a 2022-es pekingi olimpián már csapatverseny is legyen a rövidpályás gyorskorcsolyázók számára. A dolog nem egyszerű, cserébe bonyolult, de az biztos, hogy nincs híján invenciónak és az izgalmi faktort is látjuk benne. Tehát. A csapatokat két-két női és férfi koris alkotja.

Előbbiek egyik 4, másika 7 kört, míg utóbbiak közül az egyik 7 kört, a másik pedig 10 kört. Ezen kívül vannak még a páros versenyek külön a nők és a férfiak számára, ahol a másodikként célba érő eredménye határozza meg a páros teljesítményét.