Maradtak tartalékai a négyszeres világbajnok kajakosnak

Medveczky Erika azon kevesek közé tartozik, akik nem utaztak el melegvízi edzőtáborba, és itthon készülnek a szezonra, míg a versenyzők nagy része Dél-Afrikában és Portugáliában edz. A 29 éves, négyszeres világbajnok kajakos szeretné megismételni a tavalyi szezonját, de nem lesz egyszerű, hiszen pályafutása egyik legjobb évében két világbajnoki címet és egy Eb-aranyat nyert.

„Ősszel átbeszéltük a csapattal, sorakoztattunk érveket és ellenérveket mindkét oldalon. Fontos szempont volt, hogy visszatér szülésből Csipes Tamara, alkalmazkodtunk hozzá, hiszen mégiscsak ő a csapat olimpiai bajnoka. De nekem Dél-Afrikával egyébként is van egy kis gondom, hiszen hiába jó az idő és tökéletesek a körülmények, az én szervezetem nehezen tudja tolerálni azt, hogy a 32 fokból hazajövök a 2 fokba, ilyenkor ez rettenetesen megvisel. Portugáliával szemben pedig nem állunk rosszul, ha az időjárást vesszük, hiszen ott is folyamatosan esik az eső és nincs is meleg, így viszont hétvégén hazamehetek a családomhoz, és az mindennél többet ér" - mondta a Kajak-Kenu Szövetség honlapjának Medveczky Erika, aki Dunavarsányban készül.

Az idén Szegedről a Honvédba igazolt kajakos szerint a mindennapjai nem sokat változtak a klubváltással, hiszen eddig is a honvédosokkal készült.

„Nehéz döntés volt, és nagyon hálás vagyok a szegedieknek, de ez volt a logikus döntés, hogy mégiscsak egy csapatban, egy edzővel készüljek."

Tavaly két világbajnoki és egy Európa-bajnoki aranyat nyert Medveczky Erika, de azt mondja, a visszatérőkkel jelentősen megerősödő mezőnyben is szeretné megismételni a 2017-es szezont.

„Még maradt is bennem tavaly, ha az 500 egyest nézzük. Ráadásul talán egy kicsit jobb formában vagyok most, mint tavaly ilyenkor, bár soha nem tartoztam a tavaszi menők közé, 15 fok alatt valahogy mindig nehézkes a mozgásom. Mindenesetre az idén is az egyesre koncentrálok, időközben majd kialakul, hogy inkább csapathajó vagy egyes lesz a fő irányvonal" - zárta a szavait a négyszeres világbajnok kajakos.

Medveczky Erika egész áprilisban Dunavarsányban készül, majd onnan Szolnokra megy edzőtáborba.