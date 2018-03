Generációváltás jön a női teniszben?

Idén is lesz orosz a kaliforniai Indian Wells versenyének női egyes döntőjében. De ez egy másik történet, mert egy éve két harmincas küzdött a fináléban a BNP Paribas Openen, most két húszéves okozott szenzációt a sivatagi oázisban.

Japán-orosz döntő lesz az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna női versenyében, miután az elődöntőben meglepetésre kikapott az első helyen kiemelt román Simona Halep és a nyolcadikként rangsorolt amerikai Venus Williams is. A világranglista-vezető Halepet a 20 éves japán Oszaka Naomi győzte le két játszmában, míg a 37 esztendős Williamset egy másik 20 éves, a tornán 20.-ként kiemelt orosz Darja Kaszatkina búcsúztatta három szettben. Utóbbi meccs nagy küzdelmet hozott, végül Kaszatkina tíz perc híján háromórás csatában kerekedett felül riválisán.

Nemrég írtunk arról, hogy az elmúlt évek legerősebb mezőnye jött össze Indian Wellsben, a nőknél. Nos, ehhez képest két húsz éves lány jutott a döntőbe. Az egyik 44. a világranglistán, a másik 19. ugyan, de természetesen neki is ez pályafutása eddigi legnagyobb sikere. Az, hogy Serena Williams, vagy Victoria Azarenka elsőre nem gyalogolt végig a mezőnyön, azért érthető, elfogadható. Bár ki tudja, mi lett volna a nagyobb szenzáció: az, ami most történt, hogy Naomi Osaka és Daria Kaszatkina játssza a döntőt, vagy ha Serena Williams eljut a fináléig. A WTA Tour és a verseny rövidtávú érdekeire, a marketing szempontokra és a szurkolókra gondolva az utóbbi.

Legyőzni egy Williamset

Daria Kaszatkina úgy érkezett az elődöntőbe, hogy a 32 között a tavalyi US Open-bajnok Sloane Stephenst verte (6:4, 6:3), aztán jobbnak bizonyult az idei Australian Open-győztes Caroline Wozniackinál (6:4, 7:5), majd a negyeddöntőben elgázolta Angelique Kerbert (6:0, 6:2.) Mindezt úgy, hogy a salak a kedvenc pályaborítása (juniorként a Roland Garroson volt első) és a szezon elején két első fordulós vereséggel nyitott (Brisbane és Sydney), majd Melbourne-ben is kikapott a 64-ben, Magda Linette-től. Igaz, pár hete, Dubajban már döntőt játszott.

Daria Kaszatkina tavaly áprilisban, Charlestonban nyerte az eddigi egyetlen WTA-serlegét. A döntőben azt a Jelena Osztyapenkót verte akkor, aki pár héttel később a csúcsra ért a Roland Garroson. A történetnek itt van egy apró magyar elágazása. Osztyapenko állította meg Charlestonban, Stollár Fannyt. Ezt csak azért érdemes megemlíteni itt, mert egyrészt, az 1997-es évjárat nagyon erősnek tűnik (Osztyapenko, Kaszatkina, Osaka, Bencic), másrészt Stollár Fannynak és Gálfi Dalmának, 98-asként így még nehezebb a helyzete, az első százba kerülésre gondolva. Stollár ugyan elődöntőt játszott a héten, Japánban, egy 25000 dolláros ITF-versenyen, de néhány hét múlva 160 pontot kellene megvédenie, ami több mint a kétharmada a mostani pontjainak.

Térjünk vissza Indian Wellsbe! Aki látta Daria Kaszatkina arcát, miután Venus Williams, fonákkal a hálóba ütötte a labdát, és így megnyerte a 2 óra 49 perces csatát (4:6, 6:4, 7:5), pontosan tudja, mit jelentett a győzelem az orosznak. Nem véletlenül mondta még az interjúszobában is, hogy nem tudott megszólalni, amikor találkozott az edzőjével. Túl sok érzelem, amit nem lehet elmagyarázni" – mondta boldogan, majd megfogalmazta a sikere egyik kulcsát.

"Az egyik legfontosabb dolog, amire rájöttem, hogy észre kell venni a lehetőségeket és használni azokat. Mert a legmagasabb szinten alig egy-két esélyt kapsz szettenként és, ha nem élsz azokkal, akkor elveszíted a meccset"

- fejtegette Kaszatkina, aki a döntő játszmában, 4:5-nél, kettő pontra állt a vereségtől, de visszahozta a gémet 0:30-ról.

Venus Williams, aki a telefonján olvas minden könyvet és idén eddig egyszer volt moziban, a 114. elődöntőjét játszotta, magyar idő szerint szombatra virradóra. Kaszatkinának ez volt a hetedik, de jól ismerték egymást, mert két éve, Wimbledonban, 7:5, 4:6, 10:8-as meccset produkáltak, amerikai sikerrel.

„Kicsit jobban játszott a végén, ennyire egyszerű az egész" – mondta Venus Williams.

"Egyértelműen azért jöttem, hogy megnyerjem a versenyt, tehát, ha nem győzök, akkor nem vagyok boldog. A vereséghez egyébként sem lehet hozzászokni. Bárki, aki megszokja a vereséget, jobb, ha feladja az egészet"- magyarázta a 37 éves klasszis, aki soha nem tudott Indian Wellsben nyerni, igaz 2001 után 14 éven át bojkottálta a versenyt, a húgával közösen.

Kettős állampolgár komoly fizikai adottságokkal

Naomi Osaka nevét - Daria Kaszatkináéhoz hasonlóan - nem csak azért érdemes megjegyezni, mert döntőt játszik Indian Wellsben. Oszakában született, de csak három éves koráig élt Japánban, amikor a család az Egyesült Államokba költözött. Kettős állampolgár, de japán színekben versenyez, miközben Floridában él. A papa Haitin született, New Yorkban járt egyetemre, onnan ment Japánba, ahol 13 évet élt és megismerte Naomi mamáját. Nagyon komoly fizikális adottságai vannak. Simona Halepet, az aktuális világelsőt úgy verte 6:3, 6:0-ra, hogy az első játszmában, még 3:3 volt. Nála sem egy szerencsés sorsolás eredménye a kiugró siker. Marija Sarapovát, Agnieszka Radwanskát és Karolina Pliskovát is ő búcsúztatta. Ezzel együtt azért az elgondolkodtató, hogyan veszíthet kilenc gémet sorozatban a világelső egy 20 éves, ranglista 44. ellen. Simona Halep természetesen nem érdemtelenül viseli a koronát, de talán ez a meccs is magyarázat arra, miért nem nyert eddig Grand Slamet.

Az nem kérdés, hogy Daria Kaszatkina és Naomi Oszaka is képes lehet Grand Slamet nyerni, akár már idén.

A helyzet azonban az (még mindig), hogy ez legalább 25 további teniszezőre igaz. Az igazi kihívás továbbra is az, kitermeli, megtalálja-e a WTA Tour az elmúlt 40 év klasszisaihoz hasonló utódot, utódokat, aki képes tartósan dominálni, úgy, mint korábban Christ Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Szeles Mónika, Serena Williams, Justine Henin és, akár Kim Clijsters.