Kevés öröm és sok csalódás a rövidpályás gyorskorcsolya-vb második napján

A Szent Patrik-napi forgatagban a sok zöld mellé a magyar rövidpályás gyorskorisok nagyon szerették volna odatenni a pirosat és a fehéret is, de ez a szombat nem a mieinkről szólt. Liu Shaolin Sándor 1500 méteren éppen csak lemaradt a dobogóról, 500-on pedig hiába volt három korisunk - Shaolin mellett Liu Shaoang és Burján Csaba - is a középdöntőben, az elődöntőbe már egyik sem jutott be. A női mezőnyben Jászapáti Petra 1500 méteren B-döntőbe jutott, ahol ötödik, összesítésben a 11. lett. A csalódást jelentő napra a váltóink tették fel a "koronát": mindkét staféta bukással fejezte be a futamát, így négyeseinknek maradt a vasárnapi B-döntő.

1500 méteren a két éve Európa-bajnoki ezüstöt szerző Liu Shaolin Sándor és az ugyanabban az évben vb-második Liu Shaoang jutott be a pénteki előfutamokból a negyeddöntőbe. Mindketten az elődöntő első nyolc fős csoportjába kerültek, ahol csak egy koreai - Hwang Dae Heon, az 500 méter phjongcshangi ezüstérmese - várt rájuk, és elkerülték a hazai jégen rendkívül elszánt kanadaiakat. Ha pedig még azt is idevettük, amit Shaoang mondott egy korábbi, az Origónak adott interjúban, miszerint, ha ő és a bátyja együtt vannak fent a jégen, akkor szinte lehetetlen őket legyőzni, igen jó érzésekkel ülhettünk fel a lelátóra. Ahol megnéztük a kellemesen rövidre szabott megnyitóhoz készült kisfilmet, amelyből nem maradhatott ki Liu Shaolin Sándor és az immár legendás szemöldöksimítás sem.

A hihetetlenül izgalmas, rengeteg test-test elleni küzdelmet hozó elődöntőből végül Liu Shaolin győztesen kikerülve jutott az A döntőbe, míg a cél vonal előtti bukássorozatba belekeveredő Shaoang a B döntőbe kvalifikálta magát. Liuék, amíg tudták együtt vezették a mezőnyt, de a koreai Hwang De Heon nem akart ebbe belenyugodni, ő állt az élre, majd a Shaolinnal vívott csatában alul maradva a második helyről bukott a cél előtt.

A döntőben két feltüzelt kanadai, Samuel Girard és Charles Hamelin mellett egy-egy kazah, orosz és korai rivális várt rá.

És utóbbi, az olimpia után még a visszavonulást fontolgató, majd magát meggondoló 33 éves háromszoros olimpiai bajnok, végig remekül bírta erővel, ráadásul az utolsó körben nem csak ő és a koreai Lim ment el Shaolin mellett, de amíg Samuel Girard támadásának visszaverésével volt elfoglalva, az orosz Szemen Elisztratov is elhúzott a belső íven – így végül be kellett érnie a 4. hellyel. Charles Hamelin a 11. világbajnoki aranyát nyerte ezzel.

A B-döntőben Liu Shaoangot a kínai Hannal együtt kizárták, így ő végül helyezetlenül zárt ezen a távon.

Az 500 méteres futamokat még vérmesebb reményekkel várhattuk, hiszen ezen a távon Liu Shaolinnak már van egy vb-aranya (2016, Szöul), öccse pedig bronzérmes lett a dél-koreai vb-n. De ott volt a mezőnyben a harmadik magyar egyéni induló, Burján Csaba is. Ha azt mondjuk, hogy keserű pirulát kellett lenyelnünk, aligha túlzunk: Burján Csaba negyedik lett a futamában, és ez volt a legjobb eredmény a három fiútól ezen a balszerencsés napon. Shaolin összeakadt a kazah Denisz Nikisával és bukott, de a bírók nem láttak okot beavatkozni, ahogy Shaoang futamában sem, aki szintén bukott, és be sem fejezte a futamot. Azaz egyik magyar sem jutott be az elődöntőbe.

Maradt a váltó, és csak remélni tudtuk, hogy nem három csalódott koris - plusz Knoch Viktor persze - lép majd jégre a brutális elődöntőben, ahol az olimpiai második és harmadik Kanada, illetve Kína mellett a vb-címvédő Hollandia sorakozott fel az olimpián is látott összetételben. Sajnos a szerencse itt sem fogta a mieink kezét, Knoch Viktor kicsúszott, így már biztos, hogy nem kerül vb-arany az olimpiai mellé. Vasárnap a B-döntő megnyerésével lehet vígasztalódni.

A nők versenyében Bácskai Sára Luca egy fokkal könnyebb elődöntőbe került a nevek alapján, mint Jászapáti Petra. Mégis utóbbi járt több sikerrel, jól taktikázva, az erejét jól beosztva jutott be a 4. helyen a B-döntőbe. Bácskai elődöntőjében nagyon sűrű volt a mezőny, a koreai Sim Szuk Hee csak az utolsó előtti körben hagyta faképnél a többieket, a magyar lány pedig végül ötödik lett a hét fős mezőnyben.

A B-döntőben Jászapáti sokáig az első, majd a második helyen korizott, az utolsó körben aztán két holland közös fellépése nyomán az utolsó helyre csúszott vissza. Aligha vígasztalta, hogy végül az egyik imposztort, Suzanne Schultingot kizárták, így az ötödik helyre rangsorolták, és miután az A-döntőben nem volt kizárás, a 11. helyen fejezte be a versenyt.

A női váltó összetétele Keszler Andrea betegsége miatt volt kérdéses, végül a rutinos koris nem is volt ott a csapatban, amelyik így Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Heidum Bernadett, Kónya Zsófia összzetételben állt föl. És a táv feléig remekül tartották is a tempót a kanadaiakkal, a koreaiakkal és az oroszokkal. Aztán az egyik váltásnál Bácskai Sára megbotlott, nem tudta igazán jól váltani Kónya Zsófiát, aki elveszítette az egyensúlyát, elesett, és ezzel oda is lett az A-döntő reménye, maradt a B-döntő.

"Nagyon sajnálom, de nem tudom megmondani hogy mi történt, valószínű kitört a jég, és amiatt botlottam meg – mondta a futam után az érthetően roppant csalódott Bácskai az Origónak. – Pedig nagyon jól indult, én most is úgy érzem, hogy nagyon jól mentünk. Ennyi volt benne, mondhatnám, de pont, hogy nem ennyi volt, és ezért nagyon kár."

Vasárnap három versenyben lehet még érmezt nyerni: 1000 méteren a férfiak között a Liu fivérek, míg a női mezőnyben Jászapáti Petra képviseli majd a magyar színeket, ekkor rendezik majd a 3000 méteres szuperdöntőt, és a váltók A- és B-döntőjére is a záró napon kerül sor.