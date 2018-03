1000 méteren sem volt szerencséjük a magyar gyorskorisoknak

A montreali rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság utolsó napján sem volt több szerencséjük a magyaroknak, mint a szombaton. 1000 méteren előbb Jászapáti Petra nem jutott tovább a negyeddöntőből, majd a Liu fivérek is elvéreztek, igaz ők egy körrel később, az elődöntőben. A váltóink is csak a B-döntőkben érdekeltek, így alighanem érem nélkül maradunk az idei világbajnokságon.

A montreali rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság vasárnapi zárónapjára már csak az 1000 méteres versenyekben bízhattunk, meg abban, hogy kétszer egymás után nem lehet olyan balszerencsés napjuk a magyar korisoknak, mint amilyen a szombat volt, amikor vagy elestek, vagy kizárták őket, vagy az utolsó pillanatban szorultak le a dobogóról – ahogy Liu Shaolin Sándor, akinek az 1500 méteren elért 4. helye volt az utolsó nap előtt a legjobb magyar eredmény.

Ezer méteren Shaolin mellett Liu Shaoang, illetve a nők között Jászapáti Petre is bejutott a negyeddöntőbe még pénteken. Ádó - azaz Liu Shaoang - kezdett, de két remek előzés ellenére is csak a harmadik lett a futamában, ahonnan az első két helyezett jutott az elődöntőbe, ő viszont a két legjobb harmadik helyezett idő egyikének birtokosaként készülhetett az elődöntőre.

Bátyja végig vezetve, nagyon magabiztosan vette a negyeddöntős akadályt. Az elődöntőben aztán egy ötösbe került a két magyar, ráadásul a fantasztikus formában lévő Charles Hamelinnel és a koreai Limmmel is, ami nem sok jóval kecsegtetett. Shaoang már a második körben kicsúszott, Shaolin viszont végig remekül ment, de az utolsó előtti körben Hamelin megelőzte, kicsit meg is billentette, így végül csak harmadik lett, és a B-döntő megnyerésével vígasztalódhatott. A számot az 1500 méteren is diadalmaskodó kanadai szupersztár, a 12. vb-aranyát nyerő Lokomotív, Charles Hamelin gyűjtötte be.

A női mezőnyben Jászapáti Petra a negyedik helyen végzett a futamában, így nem jutott be az elődöntőbe. Az egyéni távokon szerezhető pontok alapján Jászapáti végül a 21., míg a másik egyéni indulónk, Bácskai Sára Luca a 26. helyen zárt.

A férfiak mezőnyében Liu Shaolin Sándor a 7., öccse Liu Shaoang a 14., míg Burján Csaba a 20. helyen fejezte be a világbajnokságot.

A váltók B-döntői még hátra vannak, illetve Liu Shaolin Sándor a 3000 méteres szuperdöntőben is érdekelt lesz.