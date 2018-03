Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb kajak-kenu idénye lesz

Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint a dél-afrikai edzőtábor hosszú távon lehet a téli bázisa a magyar kajak-kenusoknak. A válogatott versenyzők tökéletes körülmények között készülhetnek a szezonra, amely az elmúlt évek egyik legizgalmasabb idénye lesz.

A korábbi világ- és Európa-bajnok kenus márciusban két hetet töltött kint a Dél-Afrikában edzőtáborozó felnőtt és utánpótlás versenyzőkkel, és rendkívül elégedetten tért haza. „Roodeplaat Dam több szempontból is tökéletes hely az edzőtáborhoz, nincs időeltolódás, jók az időjárási körülmények, remek minőségű hajókban tudnak a versenyzők edzeni, és a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek már van négy saját motorosa is a helyszínen, a helyiek pedig kettőt adtak még ehhez" – kezdte beszámolóját Hüttner Csaba.

A magasan kvalifikált szálláson teljes igényt kielégítő konditerem is van, ami nem mellékes a felkészülés ezen időszakában, hiszen a sok evezés mellett kiegészítő edzéseket is kell tartani. A rengeteg munka mellett kikapcsolódási lehetőség is van a versenyzők számára, egyre másra teszik ki a közösségi oldalakra a szafarilátogatásokon készült, oroszlánsimogatós képeket vagy a vidámparkban felvett videókat.

„A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szigorúan szakmai szempontok alapján választ edzőtábort, de természetesen nem egy utolsó szempont az sem, hogy olyan helyszínt találjunk a versenyzőknek, ahol fel is tudnak töltődni egy egyhetes vagy egy kéthetes ciklus végén. Ha egész héten keményen dolgoznak napi két-három edzéssel, és a hétvégén elmennek egy programra, amely életreszóló élményt ad nekik, akkor a következő héten nem egy unott, fásult ember száll vízre, ez pedig nem hátrány. Arról nem beszélve, hogy itthon csak állatkertben látható állatok, például zebrák mellett eveznek edzés közben" – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Hüttner Csaba nem ment el szó nélkül a dél-afrikai edzőtábor hiányossága mellett sem, ez pedig az étkezés. „Nem a minőséggel, hanem a mennyiséggel van gond. Egyszerűen nincsenek itt felkészülve arra, hogy 30-40 fős csoportokat folyamatosan ellássanak megfelelő mennyiségű étellel. Ha sikerül megoldanunk ezt a problémát, már pedig miért ne sikerülne, akkor onnantól semmi panasz nem lehet majd erre a helyszínre, amely hosszú távon lehet a válogatott téli bázisa."

A szövetségi kapitány a versenyzők formájával is elégedett volt, szerinte mindenki egy-két napon belül fel tudta venni a ritmust, meg tudta csinálni a saját mozgását, amely a nyári körülményeknek is köszönhető. „Nagyon jó teljesítményeket láttam, és bár voltak minimális húzódások, vagy megemlíthetem Kammerer Zoli betegségét is, de mindenki rendbejött két-három nap után. Az itteni időjárásban könnyebb meggyógyulni."

Hüttner Csaba beszélt arról is, hogy férfi kajakban a hat olimpiai kvótából négyet 500 négyesben lehet megszerezni, és ez hatással van a válogatott versenyzők felkészülésére is. „Nagyon sokan ezért korábban kezdték a felkészülést, hogy a rangsorolóra már jó állapotba kerüljenek. A gyors kajakosok között szinte m

indenkiben látok annyi fantáziát, hogy be tudjon kerülni a négyesbe, az adottságok alapján sokaknak helyük lenne a csapathajóban. Ez egy nagyon jó dolog, mert hatalmas a rivalizálás."