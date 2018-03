Döbbenetes meccsen szakadt meg Federer nagy sorozata

Nem sikerült a címvédés Roger Federernek Indian Wellsben és megszakadt a 2018-as veretlenségi sorozata a svájci világelsőnek. Az argentin Juan Martin del Potro, karrierjük során hetedszer bizonyult jobbnak Federernél. A szezon első ATP 1000-es döntőjében a dél-amerikai, három meccslabdát hárítva, 2 óra 43 perc alatt 6:4, 6:7, 7:6-ra győzte le az első kiemelt bázelit. A BNP Parisbas Open megnyeréséért 1.340.860 dollárt kapott Juan Martin del Potro, na meg a díszes serleget.

A szombati Borna Coric elleni küzdelmes mérkőzés után Roger Federer egyrészt elmagyarázta, mi kell ahhoz, hogy valaki 5:7, 2:4-ről megfordítson egy meccset, másrészt hangsúlyozta, hogy rendben van fizikálisan, a 2 óra 20 perces csata nem befolyásolja majd a vasárnapi teljesítményét.

Nem kérdés, hogy ez volt az idei legkeményebb meccsem. Kikaphattam volna. Élvezem az ilyen küzdelmes találkozókat. Megmutathatom, ha kell, akkor harcolni is tudok. A megfelelő önbizalom, a tapasztalat és a pozitív gondolkodás a kulcs az ilyen helyzetekben és én rendelkezem ezekkel, ezért tudtam nyerni, de nem volt könnyű"- mondta a 2018-ban sorozatban 17 mérkőzést nyert Roger Federer, aki Juan Martin del Potroról is beszélt. „Jól ismerjük egymást. Kölcsönös a tisztelet és egyformán örülünk a másik sikerének. Jó őt újra a top tízben látni"- nyilatkozta a döntős ellenfeléről a svájci, akinek a produkcióját Sugar Ray Leonard, Pete Sampras és Rod Laver is csodálta a lelátóról.

Roger Federer ugyan 18-at megnyert a Juan Martin del Potro elleni 24 meccséből, de, ha döntőben találkoztak, akkor az argentin javára billen a mérleg nyelve (3:2), ami azért több mint érdekes, nem sok teniszező büszkélkedhet ilyen statisztikával. Persze, az sem elhanyagolható tény, hogy Federer a 28. ATP 1000-es serlegéért lépett pályára, míg del Potro az elsőért.

A vasárnapi fináléban Juan Martin del Potro az első pillanattól agresszíven támadott tenyeressel és kihasználva Roger Federer egyetlen gyengébb adogatójátékát (2:2-nél), viszonylag simán behúzta az első játszmát, mert a svájci fogadóelőnyig sem jutott ha az argentin szervált.

A második szettben jobban vigyázott Federer, miután az első játékot két bréklabdát hárítva csinálta meg. A dráma akkor fokozódott, amikor 5:4-nél két játszmalabdához jutott a világelső, de del Potro javított. A döntés a rövidítésre maradt. A svájci, 6:3-ra vezetett, de az argentin két jó szervával szépített 6:5-re. A játszmáért adogatva Federer azt hitte, hogy ászt ütött, már indult is a székébe, amikor kiderült, Juan Martin del Potro kikére a videóbírót, ami azt mutatta, a labda hosszú volt. 7:6-nál a hatodik játszmalabda is kimaradt, majd 8:7-nél már a dél-amerikainak lett mérkőzéslabdája, de hibázott. Ennyi elég volt Federernek és egyenlített.

Szenzációs labdameneteket produkáltak, döbbenetes tempóban lőtték a labdát, de a finomságok, a fineszes megoldások sem hiányoztak a játékból. Egyszerűen hihetetlen, hogy Roger Federer mire képes 36 évesen, milyen tökéletes a fizikuma, lenyűgöző a robbanékonysága, gyorsasága, a lábmunkája.

Akik nem ismerik Juan Martin del Potrot, könnyen azt hihették a testbeszédje alapján, hogy a harmadik szett elején elkedvtelenedett és kicsit el is fáradt. Erről azonban szó sem volt. Csak látszólag flegma a 29 éves argentin. Valójában óriási küzdő, aki képes eljátszani a nagyhalált, miközben semmi baja. Federer nem is hitte azt, hogy megkapja a serleget ajándékba, ráadásul erre nem is volt semmi oka, mert 4:4-ig mindenki hozta az adogatását, fogadóelőny nélkül. Váratlan fordulatnak számított, hogy a párbaj során először Roger Federer elvette az argentin szerváját és 5:4-nél a meccsért adogathatott. El is jutott 40:15-ig, majd a harmadik mérkőzéslabda is kimaradt, Juan Martin del Potro pedig életben maradt.

Ezt a drámát csak úgy lehetett volna tovább fokozni, ha a csatát záró rövidítést 0:5-ről megfordítja a világelső, de ez már neki is sok volt. Körülbelül ez a különbség Borna Coric és Juan Martin del Potro között. Túl azon, hogy a dél-amerikainak az adogatása és a tenyerese is pusztítóbb fegyver, mint a horváté, ő mentálisan sokkal erősebb, felveszi a versenyt Federerrel a legnehezebb, legkiélezettebb pillanatokban, pontokban is.

Elképesztő önbizalom, hit, energia kell ahhoz, hogy valaki három meccslabdát hárítson az adogató Roger Federer ellen, egy ATP 1000-es verseny döntőjében. Juan Martin del Potro rendelkezik ezekkel az adottságokkal, képességekkel és inkább az a meglepő, hogy 29 évesen nyerte élete első ATP 1000-es serlegét.

Az valószínűnek tűnik, hogy a jelenlegi állás szerint ő lehet a legveszélyesebb Roger Federer trónjára 2018-ban, feltéve, hogy nem sérül meg. A héten, Miamiban már kezdődik a következő csúcstalálkozó, ahol szintén 1000 pont jár a győztesnek, aztán indul az európai salakos szezon és elég sok a nyitott kérdés.