Tusup ordítozik, de Hosszú Katinka csak vele lehet töretlenül sikeres

Könyvet írt Feszített - Víz - Tükör címmel Hargitay András olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, aki a Kiss László-ügy és Gyárfás Tamás megbuktatása mellett a Hosszú Katinka, Shane Tusup páros történetéről is papírra vetette élményeit és gondolatait. A DIGI Sport híradójának felidézte az első találkozását Shane Tusuppal, akit Széchy Tamáshoz hasonlított, és elmondta neki, mennyire nagyra tartja. Úgy véli, Hosszú Katinka csak Tusuppal lehet töretlenül sikeres, és ha új edzője lesz, arra az idei év biztosan rámegy.

A világbajnok úszó és korábbi szövetségi kapitány már csak kívülről figyeli a magyar úszósportot, de nagyon sok emlék köti a közelmúlthoz. "Az ötlet gyakorlatilag egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, amikor egy vita kapcsán, a windsori világbajnokságról a kinti események nem megfelelően lettek reprezentálva. Akkor megszólalt bennem egy hang, hogy írjam le, ami az elmúlt években történt. Egészen 2013-ig visszamegy a könyv, amikor újra bekapcsolódtam az úszósportba" - mondta a Sport 24-nek.

Hargitay András nem csak a saját életéről, hanem az úszószakmáról is ír a könyvében. A kötet Shane Tusupról, Széchy Tamásról, Verrasztó Zoltánról, Gyurta Dánielről, Cseh Lászlóról, Turi Györgyről és "Gyárfás Tamás megbuktatásáról" is szól. De bele kellett vennem a Kiss László-ügyet is" - jegyezte meg.

A könyvben a Széchy Tamás, Shane Tusup párhuzamról is olvashatnak. "Amikor első alkalommal találkoztam vele, akkor el is mondtam neki, hogy mennyire nagyra tartom, és hogy tulajdonképpen mindazokat elmondják róla, amit annak idején Széchy Tamásról mondtak el. Akkor még más volt a viszonyunk. Az évek során aztán ő megváltozott, testileg is, hiszen kigyúrta magát, eleinte még csak egy kis vékony fiatalember volt. Szinte alig mert megszólalni, aztán később, amikor megszólalt, akkor leginkább csak ordított."