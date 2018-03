Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup

Lehet, hogy mégis kibékül egymással Hosszú Katinka és Shane Tusup? A házaspár hétfőn jó hangulatban hagyta el a Duna Arénát - írta a Blikk.

Hosszú idő után mutatkoztak együtt közösen, a héffő délelőtti edzést követően jöttek ki az uszodából. Bár az előjelek háborúskodást sugalltak a felek között, tegnap kedélyesen beszélgettek, nevetgéltek a létesítmény előtti lépcsőn. Igaz, külön kocsival távoztak, de lehetett érezni, minimum baráti a viszonyuk, nincs köztük harag. Árulkodó, hogy Tusup továbbra is hordja jegygyűrűjét, s azt sem lehet kizárni, hogy a sportolónő is így tesz – ottjártunkkor végig a zsebében tartotta a kezét.

November vége óta más utakon járnak, hogy min vesztek össze, azt továbbra sem tudni. Már a decemberi rövid pályás Európa-bajnokságon is Tusup nélkül szerepelt Hosszú, aztán a karácsonyt, majd a szilvesztert is egymástól távol töltötték. Külön laknak, Hosszú trénerként sem számít férjére – csak papíron –, mással készül, és beadta a válókeresetet is.

A jelek most mégis arra utalnak, azon dolgoznak, hogy megmentsék válságban lévő házasságukat. Ahogyan azt a Blikk korábban elsőként megírta, szüneteltetik válóperüket, ráadásul Hosszú nagypapája, Bakos László megerősítette, szerinte nem elképzelhetetlen, hogy a pár kibékül.