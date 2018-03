Három napig Budapest lesz az esport fővárosa

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy három napon keresztül Budapest lesz az esport fővárosa. Március 23. és 25. között ugyanis a BOK csarnokban rendezik a V4 Future Sport Festivalt, ami a szervezők szerint nemcsak Magyarországon, de Európában is kuriózumnak számít majd. Biró Balázst, az Egymillióan a magyar esportért Egyesület elnökét kérdezte az Origo az utolsó simításokról.

Hamarosan kezdetét veszi a V4 Future Sport Festival. Minden előkészület a tervek szerint alakult?

Igen, az építkezések már napok óta zajlanak, a helyszínen már az utolsó simításokat végezzük. A színpadok és a lelátók állnak, az utolsó napokra már csak a látványtechnikai eszközök beüzemelése maradt, mint a LED- és a hangfalak, illetve a füstgépek. Minden az előzetes tervek szerint alakult.

Van esetleg valamilyen kulisszatitok, amibe előzetesen be lehet avatni a rajongókat?

Nagy meglepetésekkel készülünk, úgyhogy nem szeretném lelőni a ,,poént", inkább arra biztatok mindenkit, hogy látogasson ki a rendezvényre és a saját szemével győződjön meg a lenyűgöző látvány- és hangvilágról, amit megálmodtunk. Az biztos, hogy az arénában, a színpad köré felépített közel 800m2-es LED-fal kuriózumnak számít majd, illetve az egyéni versenyzők, a FIFA és a Clash Royale játékosok is egyedi környezetben csatázhatnak. Az Ubisoft céggel való megállapodásunk értelmében pedig az egész világon nálunk mutatják be először a Far Cry 5 játék végleges változatát, amit ki is lehet majd próbálni a helyszínen.

Mekkora az érdeklődés az esemény iránt?

Az előregisztrációs időszak március közepén lezárult, ami alapján nagy létszámú közönségre számítunk. Aki nem regisztrált előzetesen annak a helyszínen is lesz erre lehetősége. Amit viszont ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy pénteken és vasárnap 14, szombaton 12 év a korhatára a belépésnek, ezt mindenképpen vegyék figyelembe a kilátogatók. Egyébként nemcsak a versenyek, hanem a kiegészítő programok is nagyszerű szórakozást nyújtanak majd az embereknek. Lesz darts, teqball, lasertag, falmászás és számos zenei produkció. Elfogadta ugyanis a meghívásunkat a világ két leghíresebb gaming DJ-je, Fat Rat és R3hab is.

Az esport szerelmesei és a szervezők nyilván tűkön ülve várják már Magyarország eddigi legnagyobb ilyen jellegű rendezvényét, de mi a helyzet a játékosokkal?

A külföldi csapatok már megérkeztek a városba és teljesen odáig vannak Budapestért, rengeteg képet és bejegyzést posztoltak már a twitter és instagram oldalukra. Csütörtökön mutatjuk majd be nekik a helyszínt, remélhetőleg attól is legalább annyira le lesznek nyűgözve.

A fesztivál hazai marketingjére nem lehetett panasz, mi a helyzet a külföldi reklámokkal?

A fő hangsúlyt nyilván a hazai kommunikációra fektettük, de néhány médiapartnerünknek köszönhetően külföldön is megjelentek promóciós anyagok. Ami fontosabb, hogy a versenyekről élő közvetítés lesz az interneten, a streamekkel kapcsolatban a résztvevő V4országokon kívül pedig Ukrajnából, Oroszországból, Törökországból és még Vietnámból is érdeklődtek. A regisztrációkat figyelve pedig Európa minden tájáról, de még a tengerentúlról is érkeznek emberek, úgyhogy elégedettek lehetünk a határon túli eredményeinkkel is.

És mint a Magyar Esport Szövetség elnöke, mikor lenne elégedett a háromnapos rendezvénnyel?

Már azzal elégedett vagyok, hogy egyáltalán megálmodtunk egy ilyen eseményt, ráadásul meg is valósítottuk. A többi már csak hab a tortán, de nyilván jóleső érzés azt olvasni egy szakmai oldalon, hogy a Counter Strike idei versenysorozatában a világbajnokság után ez a második legnagyobb volumenű rendezvény. Két mérvadó adat lesz egyébként, ami alapján majd értékelhetjük a fesztivált, az egyik a helyszínen megjelentek száma, a másik pedig az online közvetítés nézettsége. De nem akarok jóslatokba bocsátkozni, a lényeg, hogy egy jó hangulatú, izgalmas tornát rendezzünk és még több embert ismertessünk meg az esporttal.