Fucsovics Márton kikapott Miamiban, befejezte az amerikai túrát

Nem Fucsovics Márton mérkőzhet meg Grigor Dimitrovval a Miami Openen, a 32 közé kerülésért. A világranglistán 60. magyar nem bírt az idei második ATP 1000-es verseny első fordulójában a 22 éves Maximilian Martererrel. A balkezes német 6:4, 6:4-re nyert, 1 óra 15 perc alatt.

Korábban csak egyszer találkoztak, még 2015-ben egy lengyelországi Challenger első fordulójában, amikor Fucsovics Márton 3:6, 7:6, 7:6-ra nyert. Ezúttal viszont jóval nagyobb volt a tét. Fucsovics Márton először játszott a Miami Open főtábláján.

Az első játszmában a német brékelt előbb, de a magyar rögtön javított (2:2), ami sajnos nem nyugtatta meg. Hiába hozta a következő adogatójátékát semmire, 3:3-nál újra botlott és innen már nem tudott visszajönni.

A második szettben egyből brékelt a német, és ettől kezdve csak futott az eredmény után, ráadásul rajta volt a nyomás. Ennek szinte törvényszerűen az lett az eredménye, hogy 2:4 után másodszor is elvesztette az adogatását, amivel gyakorlatilag minden reménye elszállt. Mindenképp bíztató, hogy ebben a kilátástalan helyzetben is küzdött, nem adta oda a meccset. Miközben 2:5-ig fogadóelőnyhöz sem jutott, sikerült a mérkőzésért szerváló németet brékelnie és fel is zárkózott 4:5-re. A fiatal germán másodszor már nem bizonytalankodott és a második meccslabdáját értékesítve, viszonylag simán nyert.

Fucsovics Márton ezzel befejezte a három versenyből álló amerikai útját és megkezdi a felkészülést az európai salakos szezonra.

Eredmény

férfiak, 7,97 millió dollár összdíjazás:

1. forduló (a 64 közé jutásért):

Maximilian Marterer (német)-Fucsovics Márton 6:4, 6:4