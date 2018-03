Titkos utazáson békülhetett ki Hosszú és Tusup

Azt írta a Blikk, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup egy közös nyaralás alatt békülhetett ki egymással. A hármszoros olimpiai bajnok nem erősítette meg, de nem is cáfolta mindezt.

A jelek azonban kétségtelenül a közeledésre utalnak, mert a házaspár hétfőn már mosolyogva és együtt hagyta el a Duna Arénát a sportolónő edzése után.

A Blikk most arról írt, hogy Hosszú és Tusup külföldön, egy titokban tartott utazáson próbálta megmenteni a házasságot. A lap arról is beszámolt, hogy Tusup egy hétig ne tartott edzéseket és Hosszú Katinka sem jelent meg a tréningeken. Az Iron Aqutaics-ban úszó egyik gyerek szülője arról tájékoztatta a lapot, hogy a házaspár együtt volt külföldön. Uszodai források arról számoltak be, hogy a trópusokon közösen nyaraltak.

Hosszú Katinka erre a kérdésre nem szeretett volna válaszolni - írta meg a lap.

Közben a Nemzeti Sport arról számolt be, hogy az Egyesült Államokból hazatérő Hosszú Katinka még nem döntötte el, hogy elindul-e a debreceni országos úszóbajnokságon.

Az Iron Aquatics még egyáltalán nem nevezett a magyar bajnokságra, vagyis nem arról van szól, hogy a klub többi úszója már ott van a nevezési listán és csak Hosszú Katinka neve hiányzik" – tájékoztatta a Nemzeti Sportot Sós Csaba szövetségi kapitány.

A szakember szerint ott lesz a magyar bajnokságon a jelenkor világszinten egyik legeredményesebb úszónője, már csak azért is, mert:

Aki ízig-vérig úszó – márpedig Katinka az –, aki hat éven keresztül gyakorlatilag megállás nélkül úszott – márpedig Katinka ezt tette –, s az, aki olyan élvezettel úszott a decemberi koppenhágai rövid pályás Európa-bajnokságon, mint ő, annak egészen biztosan hiányoznak a versenyek."

Azt se felejtsük el, hogy anyagi szempontok is szólnak az indulása mellett, mivel a sportágfejlesztési támogatás odaítélésének egyik részét a két országos bajnokságon elért eredmények határozzák meg.