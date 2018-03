Babos Tímeáék döntő rövidítésben búcsúztak Miamiban

A világbajnok Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal döntő rövidítésben kapott ki a Miamiban zajló keménypályás tenisztorna páros versenyének első fordulójában.

Az ausztrál nyílt bajnokságon győztes, negyedik kiemelt magyar, francia kettős rögtön első adogatását elvesztette az Ashleigh Barty, Coco Vandeweghe ausztrál, amerikai duó ellen, azonban ezt követően háromszor is brékelni tudott, így fordított, és megnyerte az első szettet.

A folytatásban 2:2 után kétszer is elvesztették adogatásukat Babosék, ezzel elúszott számukra a játszma, majd a döntő rövidítésben az 1 óra 10 percig tartó mérkőzés is.

Eredmény, páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Ashleigh Barty, Coco Vandeweghe (ausztrál, amerikai)-Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 4.) 3:6, 6:2, 10-4 - döntő rövidítés