Dévai Boglárka negyedik lett a torna Vk dohai fordulójában

Dévai Boglárka a negyedik helyen végzett az ugrás döntőjében a tornászok világkupa-sorozatának idei első állomásában, Dohában.

A magyar szövetség beszámolója szerint az Európa-bajnoki bronzérmes szombathelyi sportoló az ötödik helyen jutott a döntőbe, ahol egy pozíciót lépett előre. Szerdán 13.750, pénteken pedig 13.883 pontot kapott.

"Elégedett is vagyok, meg nem is. Sajnálom, hogy a felkészülésemet hátráltatta a sok betegség, ez meg is látszott a versenyzésemen, azonban ahhoz képest, hogy a mezőny is elég kemény volt, nem olyan rossz ez a negyedik hely" - nyilatkozta Dévai.

Hozzátette, természetesen ennél többet szeretne elérni a jövőben, ezért javítania és erősítenie kell a gyakorlatait.

Draskóczy Imre szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a versenyző ennél lényegesen komolyabb eredményekre lehet képes, és bizakodásra ad okot, hogy komoly mezőnyben lett negyedik, hiszen a kínaiaktól az oroszokig és a franciákig a sportág minden jelentős nemzete részt vesz a katari vk-állomáson.

A verseny ugyanott zajlik, ahol az októberi világbajnokságot rendezik majd.