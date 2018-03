Hosszú Katinka biztosan Shane Tusuppal készül tovább

Hosszú Katinka terjedelmes nyilatkozatban mondta el, hogy a történtek ellenére Shane Tusup marad az edzője, ugyanakkor azt nem tudta megmondani, mikor versenyez legközelebb, de az már biztos, az országos bajnokságon nem indul majd.

„Az elmúlt hetekben több dolog tisztázódott az életemben, de azért még sok minden alakulóban van. Az biztos, hogy Shane-nel folytatjuk a közös munkát, és az is, hogy az idén mindenképpen változtatunk a felkészülési meneten. Ez ugye már most megtörtént az ismert okok miatt. Egyelőre még nem véglegesítettük a teljes évet, folyamatosan beszélgetünk arról, hogy mit és hogyan lenne a legjobb csinálni ebben a helyzetben" – mondta el Hosszú Katinka a Mol Csapat oldalának.

Az úszóklasszis azt is elmondta, nem áll rajthoz az országos bajnokságon.

„Átbeszéltük a versenyzési stratégiát is, és Shane-nel úgy gondoljuk, hogy az országos bajnokság most nem fér bele. Mivel még képlékeny az éves terv, egyelőre nem tudom megmondani, hogy mikor lesz az idei első versenyem. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az idei év viszonylag üres esztendő az úszásban, hiszen az augusztusi Európa-bajnokság a fő esemény, no meg természetesen a budapesti Világkupa-verseny októberben" - tette hozzá Hosszú.

A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy helyzetéből adódóan nem lehetett kizárni a magánéletéből a munkát, így a válság egyszerre két téren is utolérte.

„Különleges helyzet az enyém, mert bár válság előfordulhat más ember életében is, de általában csak egy területet szokott érinteni, vagy a magánéletet, vagy a szakmait, egyszerre a kettő elég ritkán fordul elő. Nálam most ez történt, nem volt mibe kapaszkodnom. Jó lett volna, ha legalább az egyik terület menekülőt jelenthet, ha például ki tudom úszni magamból a problémákat, de addig, amíg az ember bizonytalan, és önmaga sem tudja, mit szeretne, nyilván nem akar mással edzeni."

Hosszú Katinka számára nem egyszerű a motiváció megtalálása sem, hiszen pályafutása során mindent megnyert már, de Tokióig mindenképp kitart a lendülete.

„Nekem Tokió azért nagy cél! Ráadásul imádok úszni, edzeni, ugyanakkor itt ez az év, Eb-év, van már 13 Európa-bajnoki aranyam, mi legyen a cél, megszerezni a tizennegyediket? Ez azért, valljuk be, nem jelent olyan erős motivációt. És akkor még nem is beszéltem arról, milyen brutálisan kemény munkát kell elvégezni ahhoz is, hogy meglegyen ez a tizennegyedik arany! Amire majd azt mondják, persze, ez Katinkánál elvárható, természetes, hogy első lett. Csak épp nem gondolnak bele, mennyit dolgoztam érte. Ettől függetlenül az Európa-bajnokság azért ott lebeg a szemem előtt."

Hosszú arról is beszélt, mennyire kellett neki ez a pihenő, hiszen az elmúlt öt évben nem volt egyetlen teljes hete, ami pihenéssel telt volna. Az, hogy nem versenyzett, nem azt jelenti, hogy nem figyelte a vetélytársakat, és nagyon várja, hogy igazán komoly ellenfele legyen a vegyesúszásban.

Ami a médiát illeti, Hosszú elmondta, nem esett jól neki, hogy folyamatosan hazugságok jelentek meg róla családhoz közeli vagy éppen uszodai forrásra hivatkozva. Ameddig pedig nem nem tisztázódik körülötte minden, lényegesen ritkábbak lesznek a posztok is a közösségi felületeken.