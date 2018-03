Hosszú Katinka és Gyurta Dániel is kihagyja az országos bajnokságot

Mindkét aktív olimpiai bajnokunk, azaz Hosszú Katinka és Gyurta Dániel is kihagyja a jövő heti debreceni úszó országos bajnokságot, melyre szombat éjfélig 59 egyesület 385 versenyzőjét regisztrálták. A válogatott kerettagok közül Hosszú Katinka és Gyurta Dániel nem szerepel a listán, mindenki más igen – a legtöbb egyéni rajtot Verrasztó Evelyn (11), Jakabos Zsuzsanna (9), Bernek Péter és Milák Kristóf (8-8) vállalja. Az először 2000-ben induló Cseh László 19. országos bajnokságára készül, ahol megszerezheti pályafutása 150. nagypályás ob-érmét.

A legtöbb úszót a házigazda debreceniek indítják, 29-et, az eredményességi rangsort az utóbbi időszakban uraló vidéki fellegvárak közül a Győr 27, míg az Eger 24 versenyzőt állít csatasorba, őket követi a BVSC 23-mal. A Kőbánya 16 fős csapattal érkezik, és az Iron Aquatics is 15-ös keretet nevezett, igaz, a megadott névsorból hiányzik Hosszú Katinka, aki több ízben is valamennyi számban rajthoz állt az ob-n (először 2014-ben, legutóbb pedig épp tavaly). London olimpiai bajnoka, Gyurta Dániel 2007 óta először hagyja ki az eseményt – számol be a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) hivatalos közleménye.

A válogatott többi tagja ugyanakkor mind csatasorba áll: a rangidős Cseh László egészen elképesztő rekordot javít meg, hiszen 19. alkalommal áll rajtkőre a felnőtt ob-n – először 2000-ben, 14 és fél évesen tűnt fel, ekkor ezüstérmet szerzett vegyesváltóban, legjobbja pedig 200 háton egy ötödik helyezés volt. Azóta nem kevesebb, mint 103 alkalommal állt a dobogó tetején, ami abszolút csúcs a magyar úszósport történetében – eddig összesen 147 érmet szerzett (egyéni és váltószámokban), azaz jó eséllyel a 150. medália is meglehet neki Debrecenben, hiszen négy egyéni számban (pillangóban mindhárom távon és 200 vegyesen), illetve a váltókban is ott lesz a medencében.

A válogatottak közül Milák Kristóf – aki abban az évben született, amikor Cseh először vett részt az ob-n... – nyolc számban nevezett az Érd színeiben, Bernek Péter ugyanennyi távon száll harcba a BVSC-nél, míg

a hölgyeknél Verrasztó Evelyn (BVSC) 11, Jakabos Zsuzsanna pedig kilenc egyéni rajtot tervez.

A riói olimpia, a budapesti világbajnokság érmesei közül Hosszún kívül még Holoda Péter marad távol amerikai tanulmányai miatt, egyébként mindenki rajtra kész. Így a korábban említett Cseh Lászlón és Milák Kristófon kívül Verrasztó Dávid, Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás, Kozma Dominik, Németh Nándor és Bohus Richárd egyaránt ott lesz Debrecenben, igaz, a sérüléséből lábadozó, a 4x100-as gyorsváltót a vb-n elementáris hajrával harmadik helyre hozó Bohus kénytelen lemondani a nagyobb terhelésről, nála ezúttal csak az 50 hát van tervbe véve.

Az országos bajnokságot szerdától szombatig rendezik a debreceni sportuszodában, az előfutamok 9.30-kor, a döntők minden nap 18 órakor kezdődnek.