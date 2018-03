Szenzációs magyar siker a V4 Future Sports Fesztiválon!

Óriási magyar sikerrel folytatódott szombaton a V4 Future Sport Festival a BOK csarnokban. Szirtesi Gábor, alias Gabinho ugyanis előbb nagy meglepetésre megnyerte az Xbox One konzolosok versengését, majd a végső fináléban többszáz magyar szurkoló biztatása mellett a PS4-en diadalmaskodó lengyel ellenfelét is legyűrte.

A rendezvény második napján a FIFA18, valamint a League of Legends játékok legjobbjai szálltak harcba a dicsőségért, meg persze a nem mindennapi pénzjutalmakért. A belépés korhatára ezen a napon 14 helyett 12 év volt, ennek köszönhetően a pénteki napnál jóval több fiatalt lehetett felfedezni a vendégek között.

Ezúttal is megérte kilátogatni a BOK-csarnokba, hiszen a versenyek mellett számtalan aktív és passzív program közül válogathattak az érkezők. Az Esports Arénában a reggeli megnyitót követően a LoL játékosok foglalták el a színpadot, a New Sports Arénában pedig a FIFA18 bajnokság alsó- és felsőági elődöntőit, valamint döntőit rendezték.

Bár a mérkőzésekre is sokan voltak kíváncsiak, a legnépszerűbb helynek ezúttal is a Gaming Arena bizonyult, ahol a különböző gamer cégek kiállítóstandjai és az ott kipróbálható megannyi szoftver egész nap lázban tartotta a résztvevőket.

Szombaton rendezték az esemény cosplay versenyét is, így a csarnokot ellepték a jelmezekbe öltözött rajongók is, akik boldogan fotózkodtak az emberekkel.

A Sports Arena szintén népszerű volt, rengetegen próbálták ki a falmászást, a lasertaget, a teqballt, a mászófalat és a Honvédségi kiképző akadálypályát.

De térjünk vissza a versenyekhez. A League of Legends elődöntőiben a cseh eSuba könnyedén verte a szlovák xD csapatát, a lengyel Illuminar pedig sajnos szintén simán a magyar RIFT együttesét, így a két győztes jutott az esti fináléba. A döntőben egyértelműen a nagyobb nevű lengyelek számítottak a favoritnak, ám az első és a második háborút is a csehek nyerték, így egy diadalra kerültek a torna megnyerésétől. Az Illumanar a következő körben összeszedte magát és szépített, a negyedik játékot azonban egy maratoni csatát követően ismét az eSuba nyerte, így a V4 első LoL trófeája és a bajnoknak járó 150.000 euró is Csehországba került.

FIFÁ-ban szerencsére izgulhattunk a magyarokért, már csak azért is, mert Xboxon a már pénteken is remekül játszó Molnár Gábor, vagyis Gabo és Szirtesi Gábor (Gabinho) továbbjutott a csoportból, ráadásul egymás ellen kezdtek. Az oda-visszavágós párharcból Gabinho jött ki győztesen, így ő került a felső ágra, Gabónak pedig az alsó ágról kellett megpróbálnia döntőbe verekednie magát. Az elődöntőket mindkét honfitársunk sikerrel vette, így az Xbox One fináléjában magyar házidöntőt rendeztek. A DVSC Esport csapatát erősítő Gabo azonban ott sem tudott visszavágni, Gabinho remek játékkal győzött, így ő került a nagydöntőbe.

Ellenfele a lengyel Riptorek volt, aki a PS4-esek mezőnyét gyakorlatilag megsemmisítette, a csoportmeccseket és az egyenes kieséses szakaszt is figyelembe véve egyetlen döntetlen kivételével minden meccsét megnyerte.

A nagydöntő szabályai értelmében az oda-visszavágós párharc egyik meccsét Xbox-on, a másikat Play Station 4-en játszották és az összesített eredmény alapján hirdettek győztest. Az első találkozót Xboxon Gabinho nyerte, a vártnál azonban nehezebben, 4-3-ra, így volt félnivalója, hogy mire lesz képes PS4-en. Feleslegesen, ott ugyanis 4-2-re nyert a konzol bajnoka ellen, összesítésben tehát 8-5-ös különbséggel hódította el a trófeát, valamint a győztesnek járó 40.000 eurós fődíjat.

„Egyelőre nem fogom fel és nem is hiszem el, hogy ez megtörtént – nyilatkozta Gabinho a meccs után az Origónak.

Nekem már az is óriási dolog volt, hogy egyáltalán eljutottam a V4 fesztiválra, ahol a mennyet és a poklot is megjártam, hiszen a pénteki selejtezőben a kiesés széléről tántorogtam vissza. Ha ugyanis az utolsó meccsemen a 83. percben nem lövök gólt, tovább sem jutok a csoportból és nem is lettem volna érdekelt szombaton."

Gabinho győzelme azért is kuriózum, mert a 18 éves budapesti fiú nem tagja semmilyen esport csapatnak, edzője sincs és riválisaihoz képest szinte alig gyakorol.

Hétköznaponként tanulok, így nekem csak hétvégente van időm játszani. Így még nagyobb meglepetés és persze még nagyobb öröm, hogy nyerni tudtam. Szerencsére a szüleim maximálisan támogattak, nem ellenezték a jelentkezésemet és most is a helyszínen szurkoltak nekem."

A győzelem és a trófea mellé hatalmas pénznyeremény is járt, a játékosnak azonban egyelőre fogalma sincs, mit kezd majd a milliókkal.

„Hihetetlen ez az egész, mivel az esélytelenek nyugalmával érkeztem ide, még csak nem is gondolkoztam azon, mit vennék a nyereményből. Meg kell, hogy nyugodjak egy kicsit, egyelőre úgy érzem magam, mintha álmodnék, de nagyon nem szeretnék felébredni."

Vasárnap is szurkolhatnak magyarokért a kilátogatók, hiszen a Clash Royale-ban Acsi és PatrikingX veti bele magát a küzdelmekbe, illetve színpadra lépnek – pontosabban mondva gép elé ülnek – a Counter Strike: Global Offensive legjobb négy csapata közé bejutott meghívott sztáregyesületek: a FaZe Clan, a Mousesports és a HellRaisers is.