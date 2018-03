A Tour de France szakemberei segédkeznek a magyar körversenyen

A világ legnagyobb kerékpárversenyét, a Tour de France-t is megrendező – Amaury Sport Organisation (A.S.O.) két képviselője járt kedden és szerdán Budapesten. Cédric Rampelberg, az A.S.O. médiajogok értékesítéséért felelős menedzsere, valamint Guillaume Kleszcz, az A.S.O. média koordinációs és produkciós igazgatója.

„Az az egyik feladatunk, hogy a Tour de Hongrie nemzetközi média megjelenését megerősítsük – mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie szervezőbizottságának elnöke. – A versenyünk ebben az évben már magasabb, UCI 2.1-es kategóriába lép, állami segítséggel van megfelelő forrásunk arra, hogy kiemelkedő nemzetközi médiahátteret biztosítsunk az eseménynek. Ehhez kerestünk partnert, és aligha találhattunk volna jobbat, mint a kerékpársport legfontosabb szereplőjét, a Tour de France szervezőit, az A.S.O-t."

Arról, hogy az A.S.O. milyen területeken tud a Tour de Hongrie megismertetésében közreműködni, Cédric Rampelberg lenyűgöző bemutatót tartott. Cége évente 25 millió szurkolót csábít az utak mellé, versenyeit több mint ötmilliárd tv-nézőhöz juttatja el, az UCI World Tour-sorozat televíziós közvetítéseinek pedig 65 százalékát birtokolja, a gépezet beindításával a nemzetközi, nemzeti és regionális televíziós csatornák, hírügynökségek, internetes portálok százaihoz juthat majd el a hír a magyar viadalról. A tervek szerint az A.S.O. kapcsolatain keresztül kap lehetőséget a Tour de Hongrie az Eurosporton való megjelenésre.

Rampelberg felhívta rá a figyelmet, hogy az eurosportos közvetítések országimázs erősítő hatását tovább fokozhatják a kiegészítő reklámlehetőségek. Egy „új" verseny fejlődésével kapcsolatban az ausztrál Tour Down Under példáját hozta fel: az év első World Tour-versenye 2011-ben lett az A.S.O. partnere, 2011 és 2018 között az élő közvetítés mértékét tekintve 200, az elért háztartások tekintetében pedig 182 százalékos növekedést ért el a francia cég segítségével. A Tour de Hongrie tekintetében alighanem ennél is látványosabb eredményeket lehet elérni, hiszen a Magyar Körverseny nemzetközi jelenléte – a verseny méreténél fogva – mindeddig nem volt jelentős.

Természetesen szóba került az is, hogy hogyan lehetne Magyarország is házigazdája egy jövőbeli Tour de France rajtjának.