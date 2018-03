A háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella több edzőváltáson esett át az elmúlt időszakban. A 31 éves kajakos gyakorlatilag a teljes szezont kihagyta tavaly, majd októberben kezdett el edzeni új edzőjével, Hadvina Gergellyel, akinek csoportjában van Bodonyi Dóra, Gál Péter és Sarudi Pál is.

Szabón Gabriella a nyarat pihenéssel és feltöltődéssel töltötte, mostanra azonban megtalálta azt a közeget, ahol remélhetőleg újra a régi lehet.

„Az előző évem az útkeresés éve volt, úgy érzem, megtaláltam a helyes utat – mondta Szabó Gabriella a Kajak-Kenu Szövetség honlapjának. - Nagyon örülök, hogy ebbe a csoportba kerültem, fizikálisan korábban sem volt problémám, mentálisan voltak gondok, de Hadvina Gergely csoportjában erről már szó sincs. Megérte a féléves keresgélés, Tokióig már szeretnék itt maradni."

A 31 éves versenyző tavaly nyáron négyhónapos szüntet tartott, ezalatt próbált feltöltődni úgy, hogy a kajakozást félretette.

Egyszer voltam Toscanában, de ezt leszámítva az utazgatás elmaradt, amit nem is bánok, mivel egyébként is sokat vagyunk külföldön, jó volt rendszeresen a saját ágyamban ébredni. Az élet apró örömei. Próbáltam minél többet lenni a családommal és a barátaimmal, tudtam végre főzőcskézni, amire előtte nem igazán volt időm."

Szabó Gabriellának könnyedén sikerült újra felvennie a ritmust, ugyanis szinte minden nap eljárt mozogni.

Nem hagytam el magam. Reggel hatra már mentem az uszodába úszni vagy a Hármashatár-hegyre futni, tehát az állóképességemet igyekeztem megtartani, csak a kondit és a kajakozást hagytam el. Ezért kicsit gyengébben kezdtem az őszt, de szerencsére az izom gyorsan visszajött, a téli felkészülés nagyon jól sikerült, vártam már, hogy vízen legyünk, és evezzünk."

A háromszoros olimpiai bajnok komoly tervekkel vágott neki a 2018-as évnek.

„Ugyanúgy a páros és a négyes vonz, ezekben szeretnék kijutni a világversenyekre. Ehhez egyesben kell olyan színvonalat nyújtanom, hogy minél többen érdemes találjanak a páros és négyes hajókra. Első lépésben a páros a célom."

Ezt azonban nem lesz könnyű megvalósítania, ugyanis többen is visszatérnek a klasszis kajakosok közül: Kozák Danuta és Csipes Tamara szülés után, de Dusev-Janics Natasa is jelezte, hogy keményen készül a szezonra. Ráadásul a Takács Tamara nevével fémjelzett fiatal generáció is bizonyította tavaly, hogy a világ élvonalába tartoznak.