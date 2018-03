Észak-Koreába látogat a NOB elnöke

Phenjanba utazott Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, hogy tárgyalásokat folytasson az észak-koreai vezetőkkel.

A dél-koreai Yonhap hírügynökség emlékeztet rá: a látogatásra azután kerül sor, hogy a Koreai NDK küldöttsége részt vett a phjongcshangi téli olimpián és ezzel enyhült a két Korea közötti feszült viszony. Bach az állami kézben lévő észak-koreai Air Koryo egyik járatával utazott el Pekingből tíz NOB-elöljáró társaságában a Koreai NDK fővárosába.

Már a phjongcshangi játékok idején, február 12-én napvilágot látott, hogy Bach a KNDK-ba látogat majd Dél- és Észak-Korea, valamint a NOB korábbi megállapodása alapján.

Észak-Korea a NOB és Dél-Korea bátorítására egyezett bele abba, hogy sportolóival részt vegyen a phjongcshangi versenyeken. A hivatalosan háborúban álló két ország versenyzői az egyesített Korea zászlaja alatt együtt vonultak fel a megnyitón, és együtt érkeztek a stadionba a záróünnepségen is, a női jégkorongtornán pedig közös csapat indult. Ez volt az első egyesített koreai válogatott az olimpiák történetében.

A NOB és a két Korea január 20-án, Lausanne-ban írt alá háromoldalú megállapodást, amelyben rögzítették az északiak olimpiai részvételének részleteit, köztük az indítható versenyzők számát, valamint azt, hogy mely számokra neveznének az északiak, továbbá a közös bevonulást.

Mun Dzse In dél-koreai elnök az olimpiarendezést kihasználva igyekezett lépéseket tenni a kapcsolatok normalizálására, illetve elérni azt, hogy tárgyalásokra kerüljön sor az észak-koreai fegyverkezési programról. A megnyitón látványosan, kézfogással üdvözölte Kim Jo Dzsongot, Kim Dzsong Un észak-koreai vezető húgát. Az olimpiára 22 fős észak-koreai küldöttség érkezett Kim Jo Dzsong és Kim Jong Nam névleges államfő irányításával. A delegációt a játékok első vasárnapján Ri Nak Jon dél-koreai miniszterelnök ebédre látta vendégül egy szöuli szállodában, egy nappal korábban pedig Kim Jo Dzsong Phenjanba szóló meghívót adott át Szöulban a dél-koreai elnöknek, aki elfogadta azt.Kim Dzsong Un e héten előre be nem jelentett, háromnapos látogatást tett Pekingben, tárgyalt többek között Hszi Csin-ping kínai államfővel, és megerősítette, hogy kész tárgyalni Donald Trumppal is.

Csütörtökön eldőlt, hogy a két Korea április 27-én tart csúcstalálkozót.