Soha nem lett volna világbajnok, ha egy orosz katona agyonlövi

Kékessy Andrea és Király Ede lehetett volna a magyar sport első téli olimpiai bajnoka, ha páros műkorcsolya gyakorlatukat nem pontozzák le érthetetlenül az 1948-as St. Moritz-i játékokokon. A 92 éves egykori Európa- és világbajnokot ma már nem zavarják a történtek, az olimpiai ezüst ott áll a kandalló párkányán a világbajnoki serleg mellett. A montreali rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság alatt ottawai otthonában kerestük föl, ahol örömmel, és láthatóan olykor megindultan elevenítette föl a régi emlékeket. Bombázással tarkított verseny, elsinkófált olimpiai arany, chicagói jégrevü, egy tökéletes test, a szótárszerkesztő férj, és még számtalan történet előkerült, miközben csak csodálni tudtuk a bajnoknő hihetetlen fittségét és memóriáját.

Hetven éven át, párban a Regőczy-Sallay kettőssel, Kékessy Andrea és Király Ede 1948-ban nyert ezüstérme volt a magyar sport legnagyobb eredménye a téli olimpiákon. Ennek az éremnek aranynak kellett volna lennie, de Kékessy Andreát ez már egyáltalán nem bántja. Volt és van is minek örülnie az életben, ez egészen nyilvánvaló, egy sóhajtásnyian rövid, mégis rendkívül eredményes sportkarrier után. Nem beszélve a családjáról, két lányáról és fiáról, és arról, hogy választott hazájában, Kanadában sem maradtak el a sikerek.

Amikor két héttel a remélt találkozó előtt felhívtuk az ottawai nyilvános telefonkönyvben található számot, és a vonal túlvégén angolul megszólaló hölgytől a telefonhoz kértük Kékessy Andreát, egy kedves, vékony és nagyon meglepett hang azt mondta: „Budapestről hív? Nahát... Persze, jöjjön, én itthon leszek."

Nos, ez majdnem nem lett igaz, amikor március 15-én Ontario állam legostobább taxisa végre megtalálta a megadott címet, de ez volt az utolsó kellemetlenség, ami ért bennünket. Kékessy Andrea egyik lánya (mindketten kérték, hogy hasonlóan bátyjukhoz, nem írjuk le a nevüket) nyitott ajtót: „Andrea-Mom már nagyon várta" - mondta, és aligha lódított, mert már a taxiból láttuk, hogy a padlótól plafonig érő ablakban áll vendéglátónk, fürkészve az arra járó autókat.

„Nagyon szokatlan, hogy magyar szót hallok ebben a házban, de nagyon örülök neki. Bocsánat, hogy ilyen rossz a hangom, a múlt héten valami tüdőbetegséggel kórházban voltam, és most, mondja meg, hát nem szörnyű?"

Mit mondjunk? Soha nagyobb bajt nem kívánunk senkinek. Elmondtuk, hogy mi járatban vagyunk Montrealban (ti. a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság miatt), amivel mindjárt sikert is arattunk. Azok a gyerekek is itt vannak, akik aranyérmet nyertek az olimpián? Nagyon szurkoltunk nekik, nagyon ügyesek voltak – mondta az idős bajnok, amihez lányai hozzátették, hogy „Mom mindig a tévét és a híradókat nézi, szóval mai napig rendkívül tájékozott, mindent tud. Ha tévé közvetíti a versenyeket, most is meg fogja nézni azokat."

Leülünk a kanapéra, de már állhatunk is föl, mert az ebédlőasztalon egy faragott fa trófea áll, amit okvetlenül látnunk kell. És már kezdődnek is történetek, kérdezni sem kell.

„Az egy 1944-es klagenfurti versenyről van. Emlékezetes volt, és nem csak azért, mert nyertem, hanem azért is, mert majdnem meghaltam. A világháború utolsó telén már gyakran bombáztak arrafelé is. Valami üzemet akartak lerombolni, de kicsit szélesebb szőnyeget terítettek le, mint tervezték, és bombáztak ott mindent. Mi lementünk egy óvóhelyre, és ott hallgattuk, ahogy csapódnak be a bombák. Egy szabadságon lévő osztrák katona mondta, hogy a következő biztosan eltalál bennünket, de szerencsére egy kicsivel arrébb ért célba, így csak a leomló törmelék tett bennünk egy kis kárt. Egy orosz katona később fegyvert is fogott rám, úgy kérdezte, hogy merre vannak a németek. Nem mondtam meg, miattam ne öljék meg egymást. Én ott pacifista voltam."

Az akkor 18 éves lányról már köztudott volt, hogy tehetséges korcsolyázó, bár válogatott játékos édesapjának köszönhetően teniszezőnek sem volt ügyetlen. Végül a korcsolya mellett döntött ő is, és az édesapja is.

„1932-ben Budapesten járt Sonja Heni (háromszoros olimpia és tízszeres világbajnok norvég műkorcsolyázó – a szerk.), és nekem is nagyon tetszett a bemutatója, de édesapám teljesen oda volt tőle, és el is dőlt, hogy korcsolyázó leszek. Kezdetben még rendes korcsolyám sem volt, egy kurblis korcsolyával kezdtem tanulni, az első versenyemen is azzal szerepeltem, amit meg is nyertem a tízévesek között. Csak utána kaptam meg az első igazi korcsolyámat."

Magyarország akkor sem volt a téli sportok nagyhatalma, de műkorcsolyában egészen jól álltunk. Különösen a női mezőnyben, ahol a Saáry testvérek, Mária és Éva voltak a legjobbak, illetve a párosoknál, ahol a Nagy testvérekhez 1947-től csatlakozott Kékessy Andrea-Király Ede kettős is.

„Ó, az Edus... – és kicsit mintha megremegne a vékony hang, talán még Andrea-Mom szeme is párás lesz egy kicsit – Hát ő egy csodálatos ember volt. Nem csak remek korcsolyázó, akivel nagyon jól megértettük egymást a jégen, de nagyszerű, okos fiatalember is. Jó korcsolyázó volt egyéniben is (Európa-bajnok és kétszeres vb-ezüstérmes – a szerk.), de párosban talán még jobb. Egyszer odajött hozzám, és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem párosban korcsolyázni vele. Azt hiszem a Baier házaspárt látva kapott kedvet ehhez a dologhoz."

Baierék: hol pár, hol nem pár Maxi Herber és Ernst Baier a '30-as évek legjobb páros műkorcsolyázói voltak. 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben olimpiai bajnokok lettek, és Maxi 2014-ig a legfiatalabb női olimpiai bajnoka volt a sportágnak (15 éves, 4 hónapos és 5 napos volt, amikor aranyérmesek lettek). Emellett négyszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok, és ők voltak az első páros, amelynek tagjai egyszerre, szinkronban mutattak be ugrást. 1940-ben összeházasodtak, hogy aztán 1964-ben előbb elváljanak, majd újra összeházasodjanak (miután Herbert 1973-ban elvált a svéd korcsolyázótól, Topsy Wennströmtől) és megint elváljanak. Baier 2001-ben, Herbert 2006-ban halt meg. Maxi Herber és Ernst Baier a '30-as évek legjobb páros műkorcsolyázói voltak. 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben olimpiai bajnokok lettek, és Maxi 2014-ig a legfiatalabb női olimpiai bajnoka volt a sportágnak (15 éves, 4 hónapos és 5 napos volt, amikor aranyérmesek lettek). Emellett négyszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok, és ők voltak az első páros, amelynek tagjai egyszerre, szinkronban mutattak be ugrást. 1940-ben összeházasodtak, hogy aztán 1964-ben előbb elváljanak, majd újra összeházasodjanak (miután Herbert 1973-ban elvált a svéd korcsolyázótól, Topsy Wennströmtől) és megint elváljanak. Baier 2001-ben, Herbert 2006-ban halt meg.

A páros remekül működött, 1944-ben mindjárt megnyerték az országos bajnokságot, majd 1947-49 között még három alkalommal megismételték ezt. 1948-ban remekül korcsolyázva nyerték meg a prágai Európa-bajnokságot, és toronymagas esélyesként érkeztek a január végén kezdődő St. Moritz-i téli olimpiára. Ahol azonban – finoman fogalmazva – vitatott körülmények között lettek ezüstérmesek, miután a bírók érthetetlen módon lepontozták a gyakorlatukat és az előző évben világbajnok belga Micheline Lannoy, Pierre Baugniet kettőst hozták ki győztesnek.

„Jól emlékszem, hogy mi történt. Először is, a (végül 6. helyen záró – a szerk.) Kennedy testvérek édesapjának volt egy filmfelvevője, és ő le is filmezte a belga párt. Jól látszott, hogy a lány elesett, leült a jégre, Pierre pedig két nagy hibát is csinált. De mind közül a legnagyobb az volt, hogy nem korcsolyázták végig a kötelező időt. A Kennedy apuka a pontozás után oda is ment a bírókhoz, hogy ő felvette a kűrt, tudja, hogy hibáztak, hogy kaphattak mégis olyan magas pontokat? Erre az volt a válasz, hogy olyan gyorsan fölkelt a lány, hogy észre sem vették, hogy elesett. Azt is tudni kell, hogy borzasztó idő volt aznap, szakadt a hó, és, ugye mi akkor még szabadban korcsolyáztunk."

Azt viszont állítólag kiszúrták, hogy Király Ede „pipált" a lábával, ezért talán nem is volt teljesen alaptalan, amit Kennedy apuka mondott a verseny után: „Miután a magyar csapatból én voltam az egyetlen, aki folyékonyan beszélt angolul, a Kennedyék apja mindig velem beszélgetett, és a verseny után nagyon dühös volt. Nem érdekli ezeket, hogy ki hányszor és miért esett el, szerintem itt már előre eldöntötték, hogy mi lesz a sorrend, ezt mondta. Én meg azt mondom, hogy ebben van valami."

És ezzel még nem értek véget a magyar páros megpróbáltatásai, de, ami most következik, az már inkább komédia, mint tragédia.

„Akkor még mindhárom dobogós himnuszát eljátszották. A győztesével kezdték, és rettentő hosszú volt a belga himnusz, ugyanis Pierre visszaállította és kétszer játszották le. Mi meg ott álltunk a rettentő hidegben. Aztán jött a miénk, ami elég rövid és gyors volt (akkoriban egy indulószerű, gyors változatot játszottak – a szerk.), majd a kanadaiaknak eljátszották a brit himnuszt, hiszen nekik még nem volt sajátjuk. És akkor ott volt ez a Pierre, aki szörnyű egy alak volt. Állandóan azzal hencegett, hogy ő milyen gazdag családból való, mert az apjának aranybányái voltak Kongóban. Micheline viszont nagyon kedves volt, ő davosi világbajnokság után felhagyott a korcsolyázással, és inkább óvónő lett."

Az eredményt kis cikkben, de címlapon közlő február 8-i Népsport is a „nyugati blokk" bíróinak „paklizását" látta a háttérben, két nappal később pedig azt is megírták, hogy a magyaroknak előbb a bronzérmet adták át, míg a harmadikként végző kanadaiak kapták az ezüstöt, az érmek cserélgetésében megnyilvánuló kínos közjáték után pedig Sigfrid Edström, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) svéd elnöke elfelejtett kezet fogni a mieinkkel.

Az olimpia után egy héttel megrendezett davosi vb-n ugyanaz lett a páros verseny végeredménye, mint St. Moritzban, azzal a különbséggel, hogy, aki vállalta, hogy az olimpia után egy héttel rendezett világbajnokságon is kint marad, az maga kellett, hogy állja a költségeket.

Cikkünk a következő oldalon folytatódik, vb-arannyal és számtalan kanadai kalanddal!