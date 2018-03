Ledobta a ruhát, rögtön jobban megy a tenisz

Egészen különleges döntővel zárul az idei Miami Open a nőknél. Sloane Stephens és Jelena Osztyapenko mérkőzése nem csak azért izgalmas, mert a 2017-es Roland Garros-bajnok lett találkozik a tavalyi US Open-győztes amerikaival. A 25 éves floridai élete első Grand Slam-diadala után sorozatban nyolc mérkőzést vesztett el, de a 20 éves rigai is csak kereste az elmúlt tíz hónapban a párizsi formáját. Sloane Stephenst ráadásul felfedezte a divatszakma: a Sports Illustrated hagyományos fürdőruha kollekciójának az idén ő az egyik legizgalmasabb modellje.

Némi fenntartással kezdek bele a cikk megírásába, mert tartok tőle, hogy a fotók láttán a tenisz, a szakmaiság némiképp háttérbe szorul majd az olvasóknál. Azért nézzük, hogy a képeken túl miért lehet még tisztelni az amerikai szépséget.

Kezdjük az elején. Sloane Stephens győzelme a tavalyi US Openen igazi tündérmesének számított, talán nagyobb meglepetés volt, mint Jelena Osztyapenko sikere pár hónappal korábban Párizsban. Az amerikai nyílt teniszbajnokságot a ranglistán akkor 83. Sloane Stephens úgy nyerte meg, hogyjúlius végén még a 957. helyen állt, januárban műtötték a lábát, ami után 16 hétig nem léphetett rá.A visszatérése után két hét belül előbb Torontóban, majd Cincinnatiban jutott elődöntőbe, amivel 874 helyet javított a pozícióján. Soha, senki nem ugrott ekkorát előre a ranglistán ilyen rövid idő alatt.

„Álmomban nem gondoltam néhány hónapja, hogy a US Open-bajnoki címnek a közelébe kerülhetek. Azon aggódtam, hogy milyen versenyekre használjam fel a védett ranglistámat és sikerül-e visszakerülnöm az első százba" - magyarázta szeptember 10-én az interjúszobában Sloane Stephens.

Aztán olyan történt, ami szintén példanélküli a tenisz történetében.A friss Grand Slam-bajnok sorozatban nyolc mérkőzést bukott.A szinte megmagyarázhatatlan vesszőfutás 2018-ban is folytatódott, az Australian Openen is már az első fordulóban búcsúzott. Ezt követően kihagyott több mint egy hónapot, ekkoriban állt a kamerák elé, és talán ez is segítette a kellemetlen sorozat megszakításában. Február végén már eljutott a negyeddöntőig Acapulcóban, de ott kikapott a ranglistán 183. Stefanie Voegeletől, ami azért jelezte, hogyez a Stephens még nem az a Stephens, de a gödör aljáról talán elindult felfelé.Jött Indian Wells, ahol ő állította meg Victoria Azarenkát (6:1, 7:5), de a 32 között kikapott Daria Kaszatkinától (6:4, 6:3.) A fiatal orosz aztán egészen a döntőig menetelt, ami némi elégtétel lehetett Stephensnek.

Így érkezett Miamiba, a US Open óta 3 győzelemmel és 10 vereséggel. Key Biscayne hazai pályának számít neki, mert 12 éves korától gyakran edzett, versenyzett itt, mert akkoriban ez a komplexum volt az amerikai szövetség utánpótlás központja és Stephens egyébként is dél-floridai.

Az igazi fordulópontot az jelentette, amikor a Monica Niculescu ellen a 3. fordulóban az elvesztett első játszma után nyerni tudott (6:7, 6:3, 4:0-nál feladta a román). Az ilyen mérkőzések adnak önbizalmat. Amikor a meccsben maradásért is keményen küzdened kell. Az első szett után könnyen leereszthettem volna és elengedem az egészet, de képes voltam harcolni. Ez egy jó lépés a megfelelő irányba" - foglalta össze a lényeget már azután, hogy a legjobb 16 között Garbine Muguruzánál is jobbnak bizonyult (6:3, 6:4.)

Hihetetlen, hogy milyen apróságokon múlik a siker. Mennyire minimális a különbség, hogy valaki győz, vagy kikap. Sloane Stephens az elmúlt öt hónapban nem lett rosszabb teniszező, mint amilyen tavaly szeptemberben volt.Úgy gondolja, nem az okozta a problémát, hogy beszippantotta az amerikai média és nem tudott nemet mondani.Csak azokat a felkéréseket vállalta el, amiket akart, viszont túl sokszor hallgatott a szívére és nem vette figyelembe, hogy milyen fizikai állapotban van. Ez indított el egy dominó-effektust. Így utólag már azt gondolja, hogy helyesebb lett volna, ha a US Open után nem indul több versenyen 2017-ben.

A lényeg persze az, hogy kimászott a gödörből. Muguruza után egy másik Grand Slam-bajnokot is nagyon simán intézett el: a negyeddöntőben Angelique Kerbert verte (6:1, 6:2), majd a döntőbe jutásért újra megállította Victoria Azarenkát (3:6, 6:2, 6:1), aki 11 mérkőzése veretlen volt Miamiban. Igaz, tavaly nem indult.

Sloane Stephens a döntő eredményétől függetlenül már biztos, hogy hétfőtől a top tízben lesz a világranglistán,pályafutása során először.A hirtelen formajavulást annyival intézte el, ő tudta, csak időre van szüksége, hogy összeszedje magát és minden szempontból készen álljon a teniszre, a versenyzésre. Ennyire egyszerű. Azt már az olvasó döntse el, hogy mi a látványosabb: a feltámadása a pályán, vagy a fürdőruhás képek.