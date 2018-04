Ifj. Növényi Norbert: Harc- és győzelemfüggő vagyok

Kitűnő tanuló, zongorázik, gitározik, és néha felcsap DJ-nek. Egy zenekonzervatórium hallgatójának is becsületére válna mindez, de ifj. Növényi Norbertnek más céljai vannak. Az MMA legjobb harcosa akar lenni, mert imád verekedni és főleg győzni. Tizenhárom évesen világbajnok lett grapplingban, tizennyolc évesen pedig pillanatok alatt legyűri tapasztalt ellenfeleit. A kis Növényi április 6-án a világ egyik legnagyobb harcos szervezetének legfiatalabb versenyzőjeként mutatkozhat be a budapesti Bellator gálán.

Elvárás volt, hogy édesapja nyomdokain haladva, ön is a küzdősportot válassza?

Nem, mert a véremben van. Korábban úsztam, kosaraztam, fociztam, de valami mindig hiányzott. Aztán, amikor apa megnyitotta az edzőtermét, lementem és végérvényesen beleszerettem ebbe a sportba.

Mi a jó a verekedésben?

Sokan azt hiszik, hogy bemész a ketrecbe és fejetlenül ütsz-vágsz, de ehhez a sporthoz IQ kell; és azok a technikák, ááá, az maga a csoda, néha eldobom az agyam, hogy mik vannak. Minden nap tanulok valami újat az edzőmtől a londoni ShootFighters klubban, ahol immár négy éve edzek. Látom, most azt gondolja magában, hogy ennek a srácnak baj van a fejével, mert szeret verekedni, de én az a fajta egészséges őrült vagyok, aki érzi ebben a szépséget.

Az odáig rendben van, hogy önnek szép, de mi van akkor, ha nem úgy jön ki a lépés és a verekedésből verés lesz?

Szerencsés vagyok, mert még nem tudom, hogy milyen az, amikor az ember feje koppan a padlón. De ebben a sportban sem mehet biztosra senki, mert mindenkinél van erősebb, jobb. Az viszont más kérdés, hogy mennyi melót teszel bele abba, hogy minél több technikát elsajátíts, hogy egyre jobbá válj, vagy te legyél a jövő legnagyobb MMA-harcosa.

Hoppá, ebben „célszagot" érzek.

Nem titkolom, valóban ezért dolgozom. Az egyesületnél úgy hívnak The Future vagyis A jövő, eszemben sincs csalódást okozni nekik. A viccet félretéve, érzem, hogyha sokat dolgozom, edzem, akkor valóban elérhetem a célomat.

Mások tizennyolc évesen hagyják abba az élsportot, elmennek bulizni, csajozni. Ezzel szemben ön sok munkáról beszél. Hogy néz ki egy napja?

Megcsinálok napi 2-3 edzést, elmegyek iskolába, aztán tanulok, és azt hiszem ezzel az egész napom elment. Nekem nem hiányzik a bulizás, főleg nem, ami ezzel jár. Nem azért nem iszom, mert ártalmas, hanem, mert odafigyelek magamra. Szeretem, ha egyben van a testem, s ehhez, az edzések mellett, az egészséges életmódra is szükség van. A komoly kapcsolat most szóba sem jöhet, ezért lányok sem tolonganak körülöttem, leszámítva persze édesanyámat és a kishúgomat.

Egyszerűen nem hiszem el, hogy semmi más nem fér bele az életébe.

Felkészülési időszakban valóban nem. Sőt, olyankor levezetésképpen néha elmegyek futni, úszni vagy gyúrni. De máskor azért jut időm zongorázni, meg gitározni, sőt DJ-ként is kipróbáltam magam, persze csak a haverok között.

Növényi Norbert szerencsésnek tartja magát "Nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyire szorgalmas, igaz, szerencsés vagyok, mert mindegyik gyermekem az" - mondta csillogó szemmel az olimpiai bajnok, aki 51 évesen MMA WFCA nehézsúlyú világbajnok lett, majd 56 évesen grapplingben világelső.

"Tőlem azt látta, hogy mindig edzek, ezért nem volt kérdés számára, hogy bármit csinál, azt csinálja jól és fektessen bele sok energiát, mert megéri. Mindig is hős típus volt, Herkulest választotta példaképnek. Háromévesen karatézni vittem, aztán hatévesen már birkózott, majd jött a kung-fu, kosárlabda, akrobatikus tánc, úszás, végül 13 évesen grapplingben (földharc - szerk.megj) világbajnok lett és onnantól látszott, hogy ez lesz az ő sportja. Angliában a legjobb kezekben van, folyamatosan fejlődik és bár féltem, hiszen tapasztalt harcosokkal csap össze, az látszik, hogy meg van hozzá a kellő intelligenciája és nem fagyatlanul megy bele a meccsekbe. Sokan kérdezik, hogy akkor a fiam is elindult a nyomdokaimban? Nem, szerintem a saját útját járja, s hogy az mennyire lesz sikeres, csak rajta múlik."

Ezek szerint lehetett volna zenész is.

Nem, mert már kiskoromban megfertőzött a harc, és éreztem, hogy ezt akarom csinálni. Szeretem a zenét, és az iskolát is, meg apáék mindig mondták, hogy kell egy civil szakma, ami biztonságot ad. Jelenleg Londonban sportudományt és üzletvitelt tanulok, de ezt is csak azért, hogy az MMA-ban hasznosítani tudjam, mert a ketrecben érzem biztonságban magam.

Legutóbb 27 másodperc alatt győzte le ellenfelét, pedig egyszer azt nyilatkozta, hogy a szórakoztatás is célja. A budapesti Bellator gálán melyikből kapunk ízelítőt?

Már alig várom, hogy hazai közönség előtt harcolhassak. Mondanám, hogy show-t is csinálok, hogy kiszolgáljam a közönséget a török származású német Mehmet Yüksel ellen, de ilyet nem ígérhetek. Amúgy sem jó az, ha az ember győzni tudna, de nem teszi, mert olyankor lehet beleszaladni egy nagy pofonba. Szóval, így vagy úgy, de emeljék magasba a kezemet, ez a fontos.

Magabiztosnak tűnik.

Jól látja, meg van egy egészséges önbizalmam, ami kell ahhoz, hogy az ember haladni tudjon felfelé a ranglétrán. Sajnos, sokan ezt nagyképűségnek hívják, pedig fogalmuk sincs, hogy mennyi munka van mögötte. Fiatal vagyok, néha felkapom a vizet, ha ilyet hallok, de aztán elkezdek edzeni és elfelejtem. Apa szerint a sikert nem adják ingyen, és az edzésbe fektetett munka győzelmekben térül meg. Talán emiatt is szeretem ennyire ezt az egészet, mert biztosabban tudom, hogy harc- és győzelemfüggő vagyok.