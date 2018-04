Az év mérkőzését játszották Amerikában, megvannak az LCS döntősei

Aki imádja a League of Legendset, az garantáltan nem unatkozott a hétvégén, hiszen minden nap akadtak remek mérkőzések. Koreában megismételték az előző év világbajnoki döntőjét, Kínában egyre közelebb a rájátszás, az LCS-ben pedig kiderült, hogy kik játszhatják majd a döntőt a Spring Split győzelemért.

Újonc csapat az NA LCS döntőjében

Kevesen fogadtak volna arra a szezon előtt, hogy a Clutch Gaming és a 100 Thieves elődöntőbe fog kerülni a League of Legends amerikai bajnokságában. A két újonc csapat ráadásul egész évben kimagasló teljesítményt nyújtott. A szakértők és a közönség is a tolvajokat tartotta a mérkőzés esélyesének, sőt, a szavazatokból az is kiderült, hogy a bajnoki címért folytatott küzdelem élére is őket sorolják.

A Clutch Gaming annak ellenére is esélytelenként vágott neki a mérkőzésnek, hogy alig egy hete megsemmisítette a TSM csapatát, akik idén történetük során először nem kerülnek be az NA LCS döntőjébe. Az egész széria egy igazi adok kapok volt, a Clutch pedig egyből megmutatta, hogy bőven van esélye a győzelemre, négy map után pedig 2-2-es döntetlenre álltak a felek. Jöhetett tehát a mindent eldöntő utolsó játszma.

Az ötödik játékot a Clutch kezdte jobban és hosszú ideig birtokolni tudták a vezetést, aztán viszont elkezdett minden rosszra fordulni. Az oldalsó ösvényeket nem tudta irányítani a csapat és túlságosan is a térkép középső részére fektette a hangsúlyt. Ez a taktika a split nagy részében működött, mivel Fabian "Febiven" Diepstraten a Clutch mid lanere kiválóan játszott, a gyengébb alakulatok legyőzéséhez pedig ez bőven elég volt.

A meccs hihetetlen hosszúra nyúlt és egészen 74 perc kellett ahhoz, hogy eldőljön, ki jut be a döntőbe. Egyik csapat sem akarta elkövetni a végzetes hibát és ez jól látszott a játék képén is. A felek inkább csak táncoltak egymással, elköteleződni senki nem volt hajlandó. Az első komolyabb ütközett a Baron körül alakult ki, Febiven pedig kiénekelte a sajtot a 100 Thieves szájából és egy jól időzített QW kombóval ellopta a fontos célpontot. Ezután viszont rengeteg időt töltött el a Clutch azzal, hogy egyáltalán felálljanak a térképen, így gyakorlatilag semmi előnyt nem tudtak kovácsolni a játékból.

Majd néhány perccel később jött az újabb Baron. Minden Solo hatalmas hibájából indult, amikor is a top laner rosszul helyezkedett és az életével fizetett vele. A 100 Thieves emberelőnyben egyből a Baronra fordult, a Clutch pedig úgy döntött, nem akadályozza meg az ellenfelet ebben és az Elder Drake-et célozták meg. Hiába kaptak a Clutch játékosok virtuális szteroidot, ismét nem tudtak semmit kezdeni vele, úgy tűnt, nem meri bevállalni egyik játékos sem a kockázatot, pedig az egyik Orianna ult négy embert is elkapott, mégsem jött folytatás. Így tehát szép lassan elvesztették a teljes bázisukat.

A problémák sokkal korábban elkezdődtek már. A Clutch képtelen volt áttörni a 100 Thieves tankjain és Cody Sun boldogan sebezhetett Caitlynnel anélkül, hogy bárki a közelébe tudott volna kerülni. Ahogyan pedig egyre hosszabbra nyúlt a mérkőzés, úgy lett egyre erősebb a hőse is. Így tehát a hétvégén a Thieves a Team Liquid ellen játssza majd az NA LCS döntőjét, akik meglehetősen simán verték meg az Echo Fox csapatát. Doublelift ismét varázsolt, összesen egyszer sikerült megölni négy játék alatt és fel van adva a lecke a 100 Thieves számára is. Nem lesz egyszerű megállítani Amerika legjobb carryjét.

Papírforma: nem volt meglepetés Európában

Két viszonylag sima meccsen került be a döntőbe a Fnatic és a G2, akik garantáltan izgalmas mérkőzést fognak játszani a hétvégén, hiszen már egy ideje ez a két együttes tűnik a legerősebbnek az EU LCS-ben. A napot a G2 kezdte meg a Splyce ellen, ahol azért nagyobb ellenállásra számíthattak a nézők az előzetesen nem sokkal gyengébbnek tartott Splycetól.

Az első mapet annak ellenére veszítette el a G2, hogy két Baront is sikerült megszerezniük, sőt, sokáig 7 ezer goldos előnyben játszhattak. Úgy tűnt, nem lesz egyszerű dolga Perkz csapatának. A többi mérkőzséen viszont kijött a különbség a játékosok egyéni képességei terén és hiába volt erősebb a Splyce mint csapat, a G2 egyénileg bedarálta őket. A különbség főleg a top lane-en jelentkezett, ahol Wunder végig dominálni tudott, a Splyce pedig újra és újra beleesett abba a gödörbe, hogy nem bannolták Swaint.

Ez pedig nagy hiba az EU LCS-ben, ahol jelenleg azok a csapatok, amik Swaint választották, 15 győzelemmel állnak és még sosem kaptak ki. Nem túl meglepő tehát, hogy a második és harmadik mapot behúzta a G2 (mindkétszer Wunder választhatta Swaint), A negyedik meccs alakult a legsimábban, gyakorlatilag a tizedik perctől fogva könyvelhető volt, hogy a G2 kerül majd be a Spring Split döntőjébe.

Az elődöntők második mérkőzésén a három újonccal felálló Vitality a Fnatic úthengerét próbálta lelassítani, de ez nem sikerült. Ugyan 2-0 után szépíteni tudott a Vitality, de a negyedik játszmát már nem tudták elvenni a Fnatictól, akik gyönyörűen építettek a kezdeti előnyökre. Ebben a párharcban is a negyedik map volt a legsimább. Broxah Trundelje nagyon működött, Caps a Swainnel megállíthatatlan volt a középső ösvényen és Rekkles is jól teljesített. A két 3-1-es elödöntőt követően tehát a Fnatic és a G2 játszhatja majd a finálét.

A világbajnok KSV nélkül rendezik majd az MSI-t és a Rift Rivalst

Alig egy hete, hogy az előző évben még Samsung néven világbajnoki címet nyerő KSV hatalmas szerencsével kvalifikálni tudta magát az LCK rájátszásába. Az első körben pedig egyből megkapták az SKT-t, a csapatot, amely ellen elhódították a világbajnoki címet. A mérleg nyelve az előzetes formákat tekintve a Telekom irányába látszott elbillenni, hiszen a KSV egyre gyengébb lett a split végéhez közelítve, míg Fakerék folyamatosan javultak és néha már hasonlítottak a világverő önmagukra.

Az első mapen előkerült a Cassiopeia top, ráadásul az esélyesebb SKT vállalta be a világ többi részén nem túl szokványosnak számító húzást. A Thal simán hatástalanította CuVee Gangplankjét, de a valódi különbséget a junglerek játéka hozta. Míg Blank remekelt a Trandle-lel, addig a 2017-ben az ESPN által az év esportolójának választott Ambition nem volt nagy hatással a csapata játékára.

A második map még ennél is simábban indult. Nagyon úgy nézett ki, hogy nem csak elveri, hanem meg is alázza ellenfelét a Telekom. Ezúttal a KSV próbált meg újítani és CuVee Ryzet pickelte a top lanere, de Thal simán elbánt vele. Az alsó ösvényen sem volt szebb az összkép. Bang, a világ talán legjobb carryje uralta a meccs elejét. Az egyetlen dolog, amely megmentette a kieséstől Crownékat, az egy szerencsés Baron lopás volt. Ezután bemasíroztak az SKT bázisára és be is tudták fejezni a második játékot.

A harmadik játszmában viszont megint kijött a felek közti különbség. Blank a jungleben, Thal a top lane-en, Bang pedig az alsó ösvényen dominálta végig a mindent eldöntő harmadik játékot és meglehetősen simán győzték le a KSV csapatát, akik azután, hogy 2017-ben világbajnokságot nyertek, idén nem lesznek ott a Mid Season Invitationalon, sem pedig a Rift Rivals versenyeken, tehát lemaradnak az összes jelentős szezonközi megmérettetésről. Talán mégsem volt jó ötlet a teljes tavalyi csapatot megtartani és változtatások nélkül nekivágni az új szezonnak.

A következő körben a két Telekom csapat találkozik egymással, a KT Rolster és az SKT. Itt már sokkal nehezebb dolga lesz a Telekom első számú csapatának, mivel a Rolster erősebbnek tűnik az idei évben. Izgalmakban mindenesetre nem lesz hiány a hétvégén sem.