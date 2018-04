Sakk: 13 éves csodagyerek nyerte Európa legnagyobb versenyét

Karlsruhéban a 13 esztendős német Vincent Keymer szenzációs elsőségével fejeződött be a GRENKE Open, Európa legnagyobb nyílt versenye. A rajtlistán 99. nemzetközi mester 49 nagymestert megelőzve, az utolsó fordulóban Rapport Richárdot is legyőzve 8 ponttal végzett az élen. Sikere nagymesteri normát is jelent számára, és részvételi jogot a jövő évi GRENKE Chess Classic tornára. Az idei szuperversenyen három forduló után holtversenyben vezet a francia Maxime Vachier-Lagrave és az orosz Nyikita Vityjugov, fél ponttal előzik meg a világbajnok Magnus Carlsent, a világbajnoki kihívó Fabiano Caruanát, valamint Levon Aronjant.

Különleges varázsa a GRENKE Open viadalnak, hogy a nyílt verseny befejező három napján a sakkozók, ismert nagymesterek, tehetséges fiatalok és lelkes amatőrök is egy teremben játszanak a szuperverseny résztvevőivel. A nagy kivetítőkön még játszma közben is figyelemmel kísérhetik a sakkvilág ászainak küzdelmeit. A 787(!) résztvevős tornán a francia Etienne Bacrot vezette a rajtlistát, Rapport Richárd másodikként kezdte meg a menetelést. Megterhelő a lebonyolítás, négy napon duplafordulót játszanak, párosításnak, az elhullajtott fél-fél pontnak is óriási a jelentősége.

Rapport a várakozásnak megfelelően mesternégyessel rajtolt, ötödik és hatodik partijában remizett, a hetedikben nyert. A befejező játéknap reggeli partijában villámgyorsan remizett, az utolsó forduló előtt a 7-7 pontos lett Alekszej Shirov, a német Vincent Keymer és az ukrán Anton Korobov mögött vezette a 6,5 pontosok népes csoportját. Utolsó partiját Keymerrel világossal játszotta. Az éltáblán Shirov és Korobov remizett, nagymesterünk győzelemmel megnyerhette volna a tornát, és a jövő évi szuperversenyen a részvételi jogot.

A 2003. november 15-én a sakkozás egyik fellegvárában, Mainzban született Vincent Keymer tavaly szerezte meg a nemzetközi mesteri címet. Karlsruhéban messze a várakozáson felül szerepelt, magabiztosan vette az akadályokat. Jól ismert, hogy az ifjú titánt mintegy fél éve Lékó Péter segíti, aki a szuperverseny kommentátoraként is jeleskedik. Rapport taktikai útra terelte a játszmát, tisztet áldozott, szétrombolta Keymer királyállását. A német sakkozó higgadtan védekezett, királyával a vezérszárnyon nyugalomra lelt. Rapport három gyalogot kapott a tisztért, de sötét vezére és a bástyák megakadályozták a gyalogok előrenyomulását. A parti kritikus pillanatában egy könnyelmű vezérlépéssel, 43.Ve5-tel taktikai csapást engedélyezett.

A győzelemmel Vincent Keymer megnyerte a versenyt. Szenzációs elsősége nagymesteri normát is jelentett számára és részvételi jogot a jövő évi szuperversenyen. Lékó Péter nagyon büszkén értékelte tanítványa sikerét, aki Rapport ellen a roppant nyomás alatt is jól navigálta a bonyodalmakat. Különleges tehetségnek tartja és fantasztikus gyereknek, aki imádja a sakkot, kész a küzdelemre, képes a legkülönbözőbb szituációkban is helytállni, nagy jövőt jósol neki. A 15 ezer eurós első díjból Keymer többek között egy új bicikli megvásárlását tervezi.

Keymer ellenfelei:

A svájci rendszerre jellemzően Rapport a vereséggel nagyon visszaesett a táblázaton, csak a 27. helyen végzett. Legjobb magyar résztvevőként Antal Gergely kilencedikként zárt.

A GRENKE Chess Open végeredménye:

1. Vincent Keymer (német, 2403) 8

2. Anton Korobov (ukrán, 2664) 7,5

3. Dmitrij Gordijevszkij (orosz, 2630) 7,5

4. Alekszej Shirov (lett, 2651) 7,5

5-26. Maxime Lagarde (francia, 2587), Falko Bindrich (német, 2602), Daniel Sadzikowski (lengyel, 2583), Burak Firat (török, 2453), Antal Gergely (magyar, 2540), Alessio Valsecchi (olasz, 2510), Dmitrij Andrejkin (orosz, 2712),... 7

27. Rapport Richárd (magyar, 2715) 6,5

33. Bánusz Tamás (magyar, 2618) 6,5

38. Papp Gábor (magyar, 2604) 6,5

A GRENKE Chess Classic viadal mától Baden-Badenben folytatódik. A viadal presztízsrangadóval kezdődött, az első játéknapon mérkőzött meg a világbajnok Magnus Carlsen és kihívója, Fabiano Caruana. A világossal játszó amerikai nagymester a nyitásban nem jeleskedett, a norvég világelső egyre nagyobb előnybe került, Caruana helyzetét időzavar is nehezítette. Carlsen összekötött szabadgyalogjai győzelmet ígértek, amikor a kritikus pozícióban a feladványszerű nyerést a világbajnok nem látta, Caruana kiharcolta a döntetlent. Az első játéknapon csak a tavalyi nyílt verseny győztese, az orosz Nyikita Vityjugov nyert.

A második fordulóban a világos szín volt a nyerő, négyen is győztek. Különösen értékes a francia Maxime Vachier-Lagrave sikere az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand ellen. Carlsen a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fannal szemben értékesítette anyagi előnyét. Az örmény Levon Aronjan az azerbajdzsáni Arkadij Naiditsch „öngyilkos" tervét büntette meg, Vityjugov huszárpárja erősebb volt a német Georg Meier futópárjánál, Caruana második világos partiját is elremizte, a német Matthias Bluebaum francia védelme kitartott.

A berlini világbajnok-jelölti döntő győztese harmadik partijában minden fáradtságát felejtve látványos játszmában kényszerítette megadásra Meiert. A világbajnoktól Bluebaum rabolt fél pontot. Az ősi riválisok, Anand és Aronjan nem bántották egymást. Vityjugov először remizett, Hou Ji-fan második vereségét szenvedte el.

A verseny állása:

1-2. Maxime Vachier-Lagrave (2789) és Nyikita Vityjugov (orosz, 2735) 2,5

3-5. Magnus Carlsen (norvég, 2843), Fabiano Caruana (amerikai, 2784) és Levon Aronjan (örmény, 2794) 2

6-8. 6-8. Arkadij Naiditsch (azerbajdzsáni, 2701), Matthias Bluebaum (német, 2631) és Viswanathan Anand (indiai, 2776) 1

9-10. Georg Meier (német, 2648) és Hou Ji-fan (kínai, 2654) 0,5

Az 5. GRENKE Chess Classic viadalt még a márciusi Élő-pontszámaikkal játsszák a nagymesterek, a Nemzetközi Sakkszövetség április 1-től érvényes ranglistáján a top játékosok sorrendjében elsősorban a berlini világbajnok-jelölti döntő végeredménye hozott változásokat.

Fabiano Caruanának nagyszerű elsősége szépen kamatozott, visszakerült az „elit klubba", a +2800 pontosok közé. Az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov megőrizte második helyét, 29 pont a hátránya a norvég világbajnok Magnus Carlsen mögött, aki saját bevallása szerint sakkrajongóként követte a berlini viadalt.A döntő legnagyobb vesztese az örmény Levon Aronjan, aki búcsút mondhatott a top tíznek, míg a kínai Ding Liren és az orosz Szergej Karjakin visszakapaszkodott. Aronjan 27 pontot és hét helyet vesztett. Az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik egy helyezést rontott, az amerikai Wesley So hármat.

Az új világranglista élcsoportja:

1. Magnus Carlsen (norvég) 2843

2. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 2809 (+ 5)

3. Fabiano Caruana (amerikai) 2804 (+ 20)

4. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2792 (- 8)

5. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2789

6. Hikaru Nakamura (amerikai) 2787

7. Wesley So (amerikai) 2786 (- 13)

8. Ding Liren (kínai) 2778 (+ 9)

9. Szergej Karjakin (orosz) 2778 (+ 15)

10. Anish Giri (holland) 2777

11. Viswanathan Anand (indiai) 2776

12. Levon Aronjan (örmény) 2767 (- 27)

13. Alekszandr Griscsuk (orosz) 2767 (- 1)

...

31. Rapport Richárd 2715 (- 2)

49. Almási Zoltán 2696

52. Lékó Péter 2691

70. Berkes Ferenc 2670 (- 1)