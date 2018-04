A fiatalok között jött rendbe a világbajnok kenus

A riói olimpia óta csak kereste magát Vasbányai Henrik, de régi barátja, Németh Szabolcs klubjában ismét megtalálta az örömöt a kenuzásban. A világbajnok kenus 26 évesen rangidős lett a fiatal csoportban, az ezzel járó felelősség is kellett neki ahhoz, hogy lelkileg rendbe jöjjön.

A Merkapt-Mekler edzője, Németh Szabolcs nagy fába vágta a fejszéjét, a korábbi világbajnoki bronzérmes kenus edzői pályafutása eddigi talán legkomolyabb szezonja elé néz, köszönhetően többek között annak, hogy tavaly október óra Vasbányai Henrik is vele készül. A 26 éves világbajnok kenusnak a riói olimpián nem sikerült a dobogóra állnia, és az elmúlt szezonja is messze elmaradt a várakozásoktól.

„Valóban nem volt túl jó lelki állapotban, amikor idekerült – kezdte Németh Szabolcs, amikor Vasbányai Henrikről kérdeztük. Nagyon furcsa döntés volt a részéről, hogy a mi kisebb klubunkat választotta. Közrejátszott ebben az is, hogy régóta barátok vagyunk, ezért úgy döntöttünk, hogy közösen, az én nevelőedzőmet, Bánszky Imrét is belevonva kitalálunk valamit. Voltak fizikai problémái, instabil volt, ezért egy személyi edzővel elkezdtünk a szimmetriáján, a tartásán dolgozni, sokszor egykilós súlyokkal edzett, fejleszteni kellett a farizmait is. Henrik egy igazi profi, és volt egy elmélete, hogy miért nem sikerültek neki az elmúlt évek úgy, ahogy szerette volna. Szerintem viszont jól csinált szinte mindent, csak nem volt szerencséje. Kicsit ki volt égve, újra meg kellett találnia önmagát, meg kellett találnia az örömöt a kenuzásban, hogy érdemes ezt tovább csinálnia, és úgy látom, hogy ezt sikerült elérnünk. Lelkileg rendbejött, és a tél közepétől már visszarázódott a munkába."

Vasbányai Henrik még mindig csak 26 éves, de új csoportjában ő a rangidős, Németh Szabolcs szerint ez is kellett ahhoz, hogy lelkileg rendbe jöjjön. „Rangidősként példát kell mutatnia, érzi, hogy nagyobb felelősség van rajta. Levittem magammal Körmendre egy toborzóra, ahol fiatalokkal találkoztunk, óvodába mentünk, ott a gyerekek piros-fehér-zöldbe öltöztek, kérdéseket tettek fel neki, tanácsokat kértek tőle. Először meg volt szeppenve, mert nem szereti, ha körberajongják, de érezte a felelősséget, érezte a súlyát annak, hogy ő egy világbajnok példakép. Szerintem elkezdett felnőni, már inkább családalapításon gondolkozik, mintsem azon, hogy hogyan rúgja be a busz ablakát. Arról nem is beszélve, hogy legfeljebb két olimpia van még benne, és ezzel ő is tisztában van."

Németh Szabolcs szerint Vasbányai Henrik idén is főleg az egyesre koncentrál majd, de a párost sem veti el, a portugáliai edzőtáborban is több csapattárssal kipróbálta magát egy hajóban. Korábbi edzője, Oláh Tamás a minap azt nyilatkozta, hogy azért nehéz férfi kenupárosokat alkotni, mert nincs balos kenus - Németh Szabolcs egyetért kollégájával. „Ez valóban így van. Amikor én voltam fiatal, akkor jobbos kenusból volt hiány, most pedig balosból."

A fiatal szakembernek Vasbányai Henrikkel együtt öt válogatott versenyzője van. „Moldován Milán technikáján még dolgoznunk kellett, karból, erőből evezett. Tavaly ő sem volt a legjobb állapotban, volt egy sérvműtétje is, amiből hamar felépült, így sokat nem kellett kihagynia. Kiemelném Fejes Danit, aki a tavalyi évéhez képest rengeteget fejlődött, igaz, neki ez csupán a negyedik szezonja lesz, előtte vízitúrázó volt, 13-14 évesen kezdett csak el kenuzni. Koleszár Zoltán tavaly az utánpótlás vébén kiesett az előfutamban, de az idén eddig 110 százalékot nyújt az edzéseken Simon Sebestyén is nagyon sokat lépett előre, köszönhetően annak, hogy ő is keményen dolgozik. Valójában szerencsém van velük, mert mindannyian elképesztően odateszik magukat az edzéseken, és mondhatom, hogy jó barátok is, hiszen a civil életben is összejárnak, ami szerintem nagyon fontos."

Néhány éve a nulláról, hat gyerekkel kezdte Németh Szabolcs a klubot vezetni, mára azonban a sárkányhajósokkal együtt 140 tagja van a Merkapt-Meklernek. „Ha a felelősséget nézzük, akkor valóban ez lesz a legnehezebb szezonom, de nem félek tőle, csak jól sülhet el az év."